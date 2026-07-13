สหรัฐฯ จับมือ 13 ชาติออกคำแถลงร่วมย้ำ 'จีน' ไร้พื้นฐานทางกม.อ้างสิทธิ์เหนือ 'ทะเลจีนใต้'

ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา และอีก 11 ประเทศ ออกคำแถลงร่วมเมื่อวันอาทิตย์ (12 ก.ค.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของคำตัดสินครั้งสำคัญของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ โดยระบุว่าการอ้างสิทธิ์ทางทะเลอย่างกว้างขวางของจีนในทะเลจีนใต้นั้นไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ
ฟิลิปปินส์เคยชนะคดีในปี 2016 ที่ศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่กรุงเฮก ซึ่งพบว่าการอ้างสิทธิ์อธิปไตยอย่างกว้างขวางของจีนในทะเลจีนใต้ไม่มีพื้นฐานภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นคำตัดสินที่ปักกิ่งปฏิเสธมาโดยตลอด
"เรายืนยันอีกครั้งว่า คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการเมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นเหตุการณ์สำคัญและเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพันทางกฎหมาย และเด็ดขาดระหว่างจีนและฟิลิปปินส์" คำแถลงร่วมระบุ
ฟิลิปปินส์และจีนมีข้อพิพาททางทะเลหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
มะนิลากล่าวหาปักกิ่งว่า "ดำเนินการที่อันตราย" ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของตน
นอกจากญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกาแล้ว ประเทศที่ลงนามในคำแถลงร่วมยังรวมถึงออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร แคนาดา เอสโตเนีย เยอรมนี อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย นิวซีแลนด์ โรมาเนีย และสโลวีเนีย
กระทรวงการต่างประเทศของจีนย้ำคำกล่าวอ้างอธิปไตยของประเทศในวันอาทิตย์ (12) โดยกล่าวโทษว่าการเสริมกำลังทางทหารของชาติมหาอำนาจภายนอก รวมถึงสหรัฐอเมริกา เป็นสาเหตุของความตึงเครียดในทะเลจีนใต้
กระทรวงฯ ระบุในคำแถลงว่า "คำตัดสินที่ว่านั้นเป็นเพียงกระดาษเปล่าที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ และไม่มีผลผูกพันใดๆ"
ทางกระทรวงฯ ยังเรียกร้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิในดินแดนและทางทะเลของจีน และหยุดการกระทำที่บ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาค
ในถ้อยแถลงแยกต่างหากเมื่อช่วงดึกของวันอาทิตย์ (12) กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า ได้มีการเรียกตัวหัวหน้าคณะผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงปักกิ่งเข้าพบเพื่อประท้วงคำกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสครบรอบคำตัดสิน รวมถึงคำแถลงร่วมดังกล่าวด้วย
กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่า ปักกิ่งจะตอบโต้ "การยั่วยุของญี่ปุ่น" อย่าง "เด็ดขาดและรุนแรง" พร้อมทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า ปักกิ่งได้ร้องเรียนต่อญี่ปุ่นในประเด็นอื่นๆ รวมถึงเรื่องไต้หวันด้วย
ที่มา: รอยเตอร์