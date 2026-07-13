ยังมีคนค้าขาย!ครบ1ปีเริ่มปิดด่าน กัมพูชานำเข้าจากไทยลดลงแค่38% ส่งออกน้อยลงเพียง7%

หนึ่งปีนับตั้งแต่กัมพูชาและไทยเปิดด่านชายแดนระหว่างกันเมื่อเดือนกรกฏาคม 2025 ยอดนำเข้าจากไทยลดลง 38.6% เหลือ 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 73,000 ล้านบาท) จากระดับ 3,600 ล้านดอลลาร์(ราว 120,000 ล้านบาท) ของช่วงเวลาเดียวกันในปี 2024 ตามรายงานของคิริโพสต์ สื่อมวลชนเขมร
จากข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชา พบว่าการส่งออกไปยังประเทศไทยระหว่างเดือนกรกฏาคม 2025 ถึงเดือนมิถุนายน 2026 ลดลงเพียง 7% เหลือราวๆ 642 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 21,000 ล้านบาท)
ย้อนกลับไปดูข้อมูลระหว่างเดือนกรกฏาคม 2024 ถึงเดือนมิถุนายน 2025 กัมพูชาส่งออกไปยังไทย อยู่ที่ราวๆ 853.900 ล้านดอลลาร์(ราว 28,000 ล้านบาท) และนำเข้าจากไทย อยู่ที่ 3,600 ล้านดอลลาร์(ราว 120,000 ล้านบาท)
รายงานของคิริโพสต์ สื่อมวลชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษ ระบุว่าการนำเข้าจากไทยเริ่มลดลงหลังการปิดด่านชายแดน โดยในเดือนมิถุนายน 2025 ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2024 ก่อนดิ่งลงหนักขึ้นไปอีกในเดือนต่อมา และแนวโน้มขาลงดังกล่าวก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2025 ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกคำสั่งปิดด่านชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย 2 แห่ง ตอบโต้ที่กองทัพไทยปิดด่านชายแดนจุ๊บโกกี (จุดผ่อนปรนการค้าช่องสายตะกู) แต่เพียงฝ่ายเดียว
อย่างไรก็ตามการลดลงของยอดการนำเข้าจากไทยของกัมพูชา เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น ไม่เคยต่ำกว่าระดับร้อยละ 19
ขณะเดียวกันการส่งออกจากกัมพูชาไปยังประเทศไทย หากนับเฉพาะเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว เพิ่มขึ้น 15.8% สู่ระดับราวๆ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ(ราว 2,000 ล้านบาท) แต่ทางกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งกัมพูชาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขที่เติบโตขึ้นดังกล่าวใดๆ
รายงานของคิริโพสต์ปิดท้ายว่า ในปี 2024 ไทยเป็นคู่ค้าภายนอาเซียน รายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของกัมพูชา รองจากเวียดนาม โดย กัมพูชา ส่งออกสินค้าไปยังไทย ราวๆ 844.9 ล้านดอลลาร์(ราว 28,000 ล้านบาท) ขณะที่การนำเข้าแตะระดับราวๆ 3,400 ล้านดอลลาร์(ราว 1.1 แสนล้านบาท) ส่งผลให้การค้าทวิภาคีโดยรวมอยู่ที่ 4,300 ล้านดอลลาร์(ราว 143,000 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้น 14.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
(ที่มา:คิริโพสต์)