แย่แล้วเขมร!ผู้เชี่ยวชาญเตือนกัมพูชาเจอวิกฤตการท่องเที่ยว เหตุเอาแต่พึ่งนครวัดเพียงแห่งเดียว

ถึงเวลาแล้วที่กัมพูชาต้องหยุดพึ่งนครวัดแต่เพียงแห่งเดียว! จากคำเตือนของ ปีเตอร์ เจ.บรอนเกอร์ส ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวที่เผยแพร่ในสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดัง The Diplomat พร้อมชี้ว่าภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชากำลังอยู่ในภาวะฉุกเฉินและจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปทางโครงสร้างเป็นการด่วน หลังนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงฮวบฮาบอย่างน่ากังวลในปี 2025 และต้นปี 2026
ผู้เชี่ยวชาญรายนี้เน้นว่า ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์อย่างเร่งด่วน กัมพูชาจะสูญเสียโอกาสในการแข่งขันอย่างร้ายแรงในเวทีนานาชาติ
ในการวิเคราะห์ ปีเตอร์ เจ.บรอนเกอร์ส ระบุว่าต้นตอของวิกฤตการท่องเที่ยวของกัมพูชาในปัจจุบัน เป็นผลจากการปิดด่านชายแดนทางบกติดกับไทย และภาพลักษณ์แง่ลบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์ ที่ถูกซ้ำเติมจากสื่อมวลชนต่างชาติ แม้ว่าพนมเปญยังคงเป็นหนึ่งในเมืองที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว
เพื่อจัดการกับปัญหานี้ เขาเสนอสูตรยุทธศาสตร์ 7 ข้อ โดยลำดับแรกคือ กัมพูชาจำเป็นต้องฟื้นฟูการเชื่อมต่อของเที่ยวบิน ด้วยการมอบสิ่งจูงใจแก่สายการบินต้นทุนต่ำทั้งหลาย จากนั้นพวกเขาจำเป็นต้องวางแม่น้ำโขง, โตนเลสาบและแหล่งชมโลมา ในจังหวัดกระแจะ บนแผ่นที่การท่องเที่ยว ด้วยการดึงบริการเรือและเกสต์เฮาส์ที่มีอยู่ รวมเข้าไปอยู่ในแพ็คเกจการท่องเที่ยวมาตรฐาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่
นอกจากนี้แล้ว ผู้เชี่ยวชาญรายนี้ยังเรียกร้องรัฐบาลกัมพูชาจัดระบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญๆ เชื่อมโยงทุ่งสังหารต่างๆและคุกตวลสเลง ไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวพำนักอยู่ในประเทศเป็นเวลาหลายวัน แทนที่จะมาเยี่ยมชมเพียงตอนบ่ายแล้วเดินทางออกไป เขามองเห็นขีดความสามารถอันยอดเยี่ยมในการทำให้พนมเปญเป็นศูนย์กลางสำหรับการทำงานทางไกล ด้วยวิธีง่ายๆจัดทำวีซ่าระยะยาวที่เหมาะสม เนื่องจากเมืองหลวงของกัมพูชาแห่งนี้ มีความได้เปรียบจากค่าที่พักอาศัยที่ถูกกว่า และมีอินเตอร์เน็ตเร็วกว่าบาหลีและเชียงใหม่
ขณะเดียวกันเขายังอยากให้กัมพูชาโปรโมทศิลปะการปรุงอาหารแบบเขมร อย่างเช่น "ล็อกลัก" รวมถึงปกป้องและบูรณะวิลล่าสไตล์ฝรั่งเศสเก่าแก่ในจังหวัดแกบและที่อยู่อาศัยโบราณในจังหวัดกำปอต ก่อนที่จะสูญเสียสิ่งปลูกสร้างทางมรดกนี้ไปตลอดกาล เพราะว่าครั้งที่สูญเสียมันไปแล้ว ไม่ว่าจะมีเงินมากมายแค่ไหน ก็สามารถย้อนคืนพวกมันกลับมาได้
ปีเตอร์ เจ.บรอนเกอร์ส ชี้ว่าสิ่้งที่จะตัดสินชะตากรรมด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาในทศวรรษหน้า ก็คือการมอบงบประมาณที่แท้จริงและให้อำนาจอย่างเต็มที่กับ "คณะกรรมการการท่องเที่ยวของกัมพูชา" ในการจัดทำแคมเปญโปรโมทขนานใหญ่ (แบบเดียวกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลตอบแทนสูงสุดในแง่ของการลงทุนเพื่อประเทศชาติ
ในการกล่าวปิดท้าย ปีเตอร์ เจ.บรอนเกอร์ส หยิบยกกัมพูชาเปรียบเทียบกับโครเอเชีย ชาติที่มีประชากรไม่ถึง 4 ล้านคน แต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า 20 ล้านคนต่อไป ผิดกับกัมพูชา ที่มีขนาดดินแดนใหญ่กว่าและมีแหล่งมรดกโลกต่างๆนานา แต่กลับดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพียงแค่เศษส่วนเล็กๆ เขาชี้ว่าช่องว่างขนาดใหญ่นี้ เกิดจากการที่ กัมพูชา ขาดการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ในระดับโลก
(ที่มา:เคบีเอ็นนิวส์)