ชื่อเสียงป่นปี้!สื่อนอกตีข่าวสลดไฟไหม้ร้านเหล้าในไทยอีกแล้ว ซ้ำรอยเพลิงนรกผับมรณะหลายปีก่อน

สื่อต่างประเทศหลายสำนักพากันรายงานเกี่ยวกับเหตุไฟไหม้ร้ายแรง ณ ผับยอดนิยมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ระบุมีผู้เสียชีวิต 27 ราย ถือเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ร้านเหล้าครั้งที่คร่าชีวิตนักดื่มนักเที่ยวมากที่สุดหนหนึ่ง ในศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
"เรากู้ศพได้แล้ว 27 ศพ ส่วนคนอื่นๆถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล" รอยเตอร์สรายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ระหว่างลงพื้นที่ผับดังกล่าว ซึ่งเกิดไฟไหม้โหมกระพือขึ้นตอนประมาณ 23.57น.ของวันอาทิตย์(ตามเวลาท้องถิ่น)
รอยเตอร์สรายงานต่อว่า นายอนุทิน เผยข้อมูลที่ได้รับฟังจากบรรดาผู้รอดชีวิต เล่าว่าผับแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตจตุจักร ในกรุงเทพฯ เต็มไปควันอย่างรวดเร็วหลังเกิดไฟลุกไหม้ ทำให้นักดื่มเที่ยวจำนวนมากสิ่งเข้าไปหลังเวทีใกล้กับห้องน้ำ แต่ไม่มีประตูหนีไฟ
ในรายงานของรอยเตอร์ส ยังได้อ้างคำกลาวของนายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่เผยว่ายังมีคนอื่นๆได้รับบาดเจ็บอีก 63 รายในเหตุการณ์นี้ และถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว "จำนวนผู้เสียชีวิตคงที่อยู่ที่ 27 ราย"
นายสุริยชัย เปิดเผยกับรอยเตอร์ส โดยอ้างคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ ระบุว่าไฟได้เกิดลุกไหม้บริเวณหน้าเวที และได้ลุกลามเผาผลาญไปทั่วพื้นที่ อย่างไรก็ตามเขาบอกว่า "เราจำเป็นต้องรอผลการสืบสวนของตำรวจ"
ด้านสำนักข่าวเอเอฟพี รายงานข้อมูลและรายละเอียดของเหตุไฟไหม้ครั้งนี้แบบเดียวกัน พร้อมอ้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ตอนเวลา 2.00 น.ของวันจันทร์(13ก.ค.) ระบุสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้ว ขณะที่ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีสังเกตเห็นพวกเจ้าหน้าที่จัดตั้งแนวป้องกันโดยใช้แผงกั้นโลหะและมีเทปตำรวจกั้นอยู่ด้านนอกสถานที่เกิดเหตุ
เว็บไซต์ข่าวอินดิเพนเดนท์ของอังกฤษ รายงานว่าเหยื่อจำนวนมากถูกพบในบริเวณห้องน้ำที่อยู่บริเวณด้านหลังผับ และระบุว่าโศกนาฏกรรมผับไฟไหม้เข่นฆ่าชีวิตเกิดขึ้นในไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งในอดีต ในนั้นรวมถึงเหตุการณ์ในปี 2022 ที่คร่าชีวิตนักเที่ยวไป 14 รายและเหตุไฟไหม้ผับในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี 2009 ที่มีผู้เสียชีวิตมากถึง 66 ราย
(ที่มา:รอยเตอร์ส/เอเอฟพี/อินดิเพนเดนท์)