ใครกล้าไปก่อนเลย!ทรัมป์อ้างฮอร์มุซเปิดการสัญจรแล้ว แม้2ฝ่ายยังยิงถล่มตอบโต้กันไม่หยุด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอาทิตย์(12ก.ค.) กล่าวอ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดการสัญจรสำหรับเรือสินค้าแล้ว แม้อเมริกาและอิหร่านยังคงยิงตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือด ก่อความกังวลด้านความปลอดภัยแก่เส้นทางเดินการขนส่งน้ำมันที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ความเห็นของ ทรัมป์ มีขึ้นระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ "มีท เดอะ เพรส" ของสถานีโทรทัศน์เอ็นบีซี เกี่ยวกับการเสียชีวิตของวุฒิสมาชิก ลินด์ซีย์ แกรม ซึ่งจากไปอย่างไม่คาดคิดในวันอาทิตย์(12ก.ค.)
"มันเปิดแล้ว" ทรัมป์กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมบอกว่าเขาอยากใช้การสัมภาษณ์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวุฒิสมาชิกแกรมมากกว่า "เราทิ้งห่าระเบิดใส่พวกเขาเมื่อคืนนี้ ผมคิดว่าพวกเขา(อิหร่าน)เป็นคนชั่วร้ายและเป็นคนป่วย"
"เราพบปะประชุมกับพวกเขา พวกเขาเห็นพ้องข้อตกลงหนึ่งๆที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรา ไม่มีนิวเคลียร์ ไม่มีสิ่งนั้น ไม่มีสิ่งนี้ ไม่มีอะไรเลย พวกเขายอมสละทุกๆอย่าง และจากนั้น หลังจากนั้น พวกเขาออกจากห้องไปและภายในไม่ถึง 1 ชั่วโมง พวกเขาก็ใช้โดรนโจมตีเรือ"
คำกล่าวอ้างของทรัมป์เกี่ยวกับการเปิดการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซ มีขึ้นแม้ว่ากองกำลังสหรัฐฯและอิหร่านยิงขีปนาวุธและโดรนตอบโต้กันไปมาอย่างหนัก โดยที่เตหะรานเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งต่างๆของอเมริกาในประเทศทั้งหลายทั่วอ่าวเปอร์เซียในวันอาทิตย์(12ก.ค.) และประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
การโจมตีขยายวงสู่กาตาร์ ชาติคนกลางในการเจรจาหยุดยิงที่ไม่ได้ถูกเล่นงานมาตั้งแต่เดือนเมษายน ในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งไม่ได้ตกเป็นเป้าหมายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม บอกว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขาต้องเข้าจัดการกับขีปนาวุธและโดรนที่ปล่อยมาจากอิหร่าน
ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์(12ก.ค.) สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่าได้มีเหตุขีปนาวุธโจมตีและมีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวบริเวณท่าเรือบันดาร์อับบาส อันเป็นที่ตั้งของฐานทหารในช่องแคบ ใกล้กับเกาะเกชม์ ท่ามกลางรายงานข่าวสหรัฐฯโจมตีรอบใหม่ กระตุ้นให้เตหะรานเล็งเป้าตอบโต้ไปที่คูเวต
ความรุนแรงที่คืนชีพขึ้นมาก่อข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของข้อตกลงชั่วคราวสหรัฐฯ-อิหร่าน ที่ลงนามกันไปเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมีเป้าหมายเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยุติสงคราม ตามหลังช่วงเวลา 60 วันของการเจรจา
อิหร่าน หาทางสถาปนาระบบจัดเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวร ในเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก ในช่วงก่อนสงคราม และเตือนเรือทั้งหลายว่าอย่าคิดล่องผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพวกเขา
ในช่วงเย็นวันเสาร์(11ก.ค.) อิหร่านประกาศปิดน่านน้ำแห่งนี้ หลังยิงเตือนใส่เรือลำหนึ่งที่กำลังแล่นผ่านในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นในวันอาทิตย์(12ก.ค.) พวกเขาบอกว่าได้เล่นงานจนเรืออีกลำไม่สามารถปฏิบัติการได้เป็นลำที่ 2
อินเดีย เผยว่าหนึ่งในพลเมืองของพวกเขาสูญหาย ตามหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ GFS Galaxy นอกชายฝั่งโอมาน ขณะที่ทางโอมานบอกว่ามีลูกเรือ 23 คนได้รับความช่วยเหลือ ด้านกาตาร์ออกคำแนะนำแก่เรือทุกลำ ในนั้นรวมถึงเรือสันทนาการ, เรือประมงและเจ็ตสกี ให้ระงับกิจกรรมทั้งหมด
(ที่มา:รอยเตอร์ส/ยูเรซาเลมดพสต์