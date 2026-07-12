“ทรัมป์” รวม “บอสใหญ่นาโต” และผู้นำชาติยุโรป-อิสราเอล สรรเสริญ สว.สายเหยี่ยว “ลินด์ซีย์ แกรม” เสียชีวิตกะทันหันหลังกลับจาก "ยูเครน"

เอเจนซีส์/เอพี – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ตกใจข่าวร้ายการเสียชีวิตของสว.สายเหยี่ยว ลินด์ซีย์ แกรม ที่เสียชีวิตในวัย 71 ปีหลังป่วยกะทันหันและเสียชีวิตวันเสาร์(11 ก.ค) หลังเพิ่งกลับมาจากยูเครนเตรียมออกรายการโทรทัศน์วันอาทิตย์(12 ก.ค) เลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ก รึตเตอ รวมชาติยุโรปและอิสราเอลออกมาแสดงความไว้อาลัยพร้อมยกย่องสนับสนุนยูเครน-ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ยุโรปและช่วยเหลืออิสราเอล
นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(12 ก.ค)ว่า สำนักงานสว.รัฐเซาท์แคโรไลนา ลินด์ซีย์ แกรม (Lindsey Graham)จากพรรครีพับลิกัน แถลงข่าวการเสียชีวิตลงในวัย 71 ปีเมื่อวันเสาร์(11)หลังจากป่วยกะทันหัน
“ในค่ำวันเสาร์ที่ 11 ก.ค วุฒิสมาชิก ลินด์ซีย์ แกรม ได้จากไปหลังเกิดล้มป่วยกะทันหันอย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่งทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งต่อการสวดอธิษฐานและร้องขอความเป็นส่วนบุคคลในชั่วโมงที่ยากลำบากนี้” รายงานจากแถลงการณ์ของสำนักงานสว.ลินซีย์ แกรม ที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม X เช้าวันอาทิตย์(11)
ทั้งนี้สาเหตุการเสียชีวิตยังไม่เป็นที่เปิดเผย
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเดินทางมาที่พักของสว.คนดังใกล้ชิดทรัมป์ที่แคปปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hill) กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อเวลาราว 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(11)หลังได้รับรายงานมีผู้ป่วยรู้สึกเจ็บที่อก อ้างอิงจากคลิปเสียงตำรวจตามการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินพยายามผายปอดแกรมหลังเขาเกิดหัวใจล้มเหลวนานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตัน
ทั้งนี้แกรมที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากการพบประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเฃนสกี เมื่อวันศุกร์(10) มีกำหนดจะต้องออกรายการคุยข่าวเช้าวันอาทิตย์ Meet the Press ของสถานีโทรทัศน์ NBC News
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่เปิดเผยกับ NBC News เปิดเผยว่า สว.คนดังไม่แสดงอาการป่วยออกมาให้เห็นก่อนเสียชีวิต
ด้านประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ออกมาแสดงความตกใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของพันธมิตรทางการเมืองคนสำคัญและเป็นที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศให้เขาทั้งด้านยูเครนและอิสราเอล
“สว.ลินด์ซีย์ แกรม หนึ่งในคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดและในบรรดาสว.ที่ผมได้รู้จักนั้นเสียชีวิตแล้ว!” ประธานาธิบดีทรัมป์แถลงผ่าน Truth Social
พร้อมกล่าวยกย่องว่า แกรมเป็นบุคคลที่รักชาติ โดยกล่าวว่า “เขาทำงานเสมอและเป็นอเมริกันผู้รักชาติโดยแท้จริง ลินด์ซีย์จะได้รับการรำลึกถึงอย่างสูง!!!”
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า ก่อนการเสียชีวิตเขาเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 71 ปีในวันพฤหัสบดี(9)
ที่กรุงเคียฟ ผู้นำยูเครนและแกรมได้หารือในวันศุกร์(10)เกี่ยวกับสงครามยูเครนที่กำลังยืดเยื้อ และยังประกาศว่า เขาประสบความสำเร็จบรรลุข้อตกลงกับทำเนียบขาวเกี่ยวกับร่างกฎหมายคว่ำบาตรรัสเซียที่รัฐบาลทรัมป์สัญญาจะสนับสนุน
แกรมและส.สรัฐเทกซัส ไมเคิล แม็คคอล (Michael McCaul) มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตโดรนทหารยูเครนลับสุดยอดที่ทำการผลิตโดรนแวมไพร์ทิ้งระเบิดชื่อ Baba Yaga พร้อมกันนั้นยังชี้ว่า สหรัฐฯสามารถได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เทคโนโลยีความก้าวหน้าเรื่องโดรนของยูเครน
นิวยอร์กโพสต์รายงานว่า การหารือระหว่างเซเลนสกีและแกรมเป็นไปอย่างดีมากที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครน
ประธานาธิบดีเซเลนสกีแถลงสดุดีสว. ลินด์ซีย์ แกรมในวันอาทิตย์(12) ยกย่องว่า เขาเป็นผู้ปกป้องเสรีภาพและคุณค่าต่างๆที่ทำให้โลกของมีความปลอดภัย
อ้างอิงจากเอพีพบว่า ทั้งเลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ก รึตเตอ ผู้นำเยอรมัน ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย ออกมาแสดงความอาลัยการจากไปพร้อมยกย่องเขาจากการอุทิศตัวในการสนับสนุนยูเครน และความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก
แกรมเป็นแถวหน้าของนักการเมืองอเมริกันด้านนโยบายต่างประเทศในอดีตและในยุคประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เอพีชี้
รึตเตอสดุดีโดยชี้ว่า แกรมเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในนาโตและทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้สงครามยูเครนที่รัสเซียเป็นผู้ก่อยุติ
ขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมัน ฟรีดิช แมร์ซ ออกมายกย่องว่า เป็นผู้สนับสนุนความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกระหว่างอเมริกา-ยุโรป
ด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ออกมาแสดงความอาลัยโดยชี้ว่า สว.แกรมเข้าใจดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและสหรัฐฯที่ว่า ความมั่นคงของสหรัฐฯและอิสราเอลไม่สามารถแยกออกจากกันได้