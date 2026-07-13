คลิปหลุดสุดฮา “กษัตริย์ซูลู” ตะคอก “มเหสีองค์ที่ 3” ฐานแอบมีชู้โดยไม่ขออนุญาต

เอเจนซีส์ - กลายเป็นเรื่องเมื่อกษัตริย์ซูลูแห่งแอฟริกาใต้มีคลิปหลุดว่อนโซเชียล พิโรธย่างแรง ตะคอกใส่มเหสีพระองค์ที่ 3 หลังแอบจับได้ว่าไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับชายลึกลับที่ไปโบสถ์เดียวกันโดยที่ไม่ขออนุญาตล่วงหน้า
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันนี้(12 ก.ค)ว่า สมเด็จพระราชาธิบดีมิซูซูลู ซิโงบิเล กากาซเวเลตินี (King Misuzulu Sinqobile kaZwelithini)แห่งซูลู แอฟริกาใต้ ล่าสุดทรงต้องออกมาขอโทษหลังมีคลิปหลุดว่อนไปทั่วสัปดาห์นี้
เนื้อหาคลิปมีภาพพระองค์กำลังสวมรองพระบาทลำลองในขณะที่ในพระหัตถ์มีขวดเบียร์ระหว่างกำลังพิโรธตะคอกใส่มเหสีพระองค์ที่ 3 สมเด็จพระราชินีนอมซาม มีเยนี (Queen Nomzamo Myeni)
ตามคลิปพบว่า กษัตริย์แห่งซูลูทรงกล่าวหาว่าแอบมีชู้พร้อมกล่าวว่า พระนางสมควรขออนุญาตจากพระองค์ก่อน
“เมื่อเธอเป็นภรรยาของใครบางคน เธอต้องขออนุญาตไปในสถานที่เธอต้องการจะไป” พระองค์ตรัสอย่างมีอารมณ์
ก่อนตรัสต่อว่า “อย่างน้อยเธอสมควรให้สามีของตัวเองได้รู้แทนที่จะปล่อยให้เขาเห็นเธอบนโซเชียลเอาเอง”
ตรัสต่ออย่างมีน้ำโหว่า “เธอทำตัวเองให้เหมือนบริสุทธิ์ แต่เธอมันเหม็น เราต้องการให้เธอออกไปจากพระราชวังของเรา”
สื่อแดนผู้ดีรายงานว่า ทั้งนี้กษัตริย์ซูลูค้นพบว่ามเหสีของพระองค์มีความสัมพันธ์กับหนึ่งในสมาชิกร่วมโบสถ์ พระองค์ยังทรงบันดาลโทสะใส่บาทหลวงโดยตรัสบริพาทว่า “คนโง่เง่า”
อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าคลิปดังกล่าวใครเป็นผู้ปล่อยออกมาถึงแม้ว่าคลิปดังกล่าวคาดว่ามเหสีจะแอบบันทึกไว้
ทั้งนี้แถลงการณ์ออกมาจากพระราชสำนัก สมเด็จพระราชาธิบดีมิซูซูลู ซิโงบิเล กากาซเวเลตินี ทรงเสียพระทัยในสิ่งที่ได้กระทำลงไปและทรงขออภัยต่อสาธารณะ