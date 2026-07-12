ไม่ทันขาดคำ!สหรัฐฯปฏิบัติการถล่มรอบ3 ตอบโต้อิหร่านโจมตีเรือในฮอร์มุซ

สหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีแก้แค้นรอบใหม่ในวันอาทิตย์(12ก.ค.) ที่อาจบ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางมากยิ่งขึ้น ความเคลื่อนไหวตอบโต้อิหร่านที่แถลงปิดช่องแคบฮอร์มุซ ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมง หลังดำเนินการยิงเรือลำหนึ่งที่พวกเขาบอกว่าล่องผ่านน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
การปิดน่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ถือเป็นสถานการณ์ทวีความร้อนแรงล่าสุดในเหตุพิพาทหนึ่งๆ ซึ่งกลายมาเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
เตหะรานยืนกรานว่าพวกเขาจะเป็นผู้กำหนดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนทางสหรัฐฯเรียกร้องปลดข้อจำกัดการเดินเรือผ่านเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวอันสำคัญแห่งนี้ ที่คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในวันอาทิตย์(12ก.ค.) ว่าพวกเขาโจมตีและหยุดเรือลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำสั่งครั้งแล้วครั้งเล่า ให้ใช้เส้นทางการเดินเรือที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น "ตามหลังเหตุการณ์นี้ ช่องแคบฮอร์มุซจะถูกปิดจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมและจนกว่าการแทรกแซงในภูมิภาคแห่งนี้ของอเมริกาจะจบลง ไม่ม่เรือลำไหนจะได้รับอนุญาตให้ล่องผ่าน"
แม้อิหร่านเรียกการโจมตีเรือครั้งนี้ว่าเป็น "การยิงเตือน" แต่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุว่าเตหะราน "โจมตีอย่างโต้งๆ" เล่นงานเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ประดับธงไซปรัส ที่กำลังล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมเผยว่าลูกเรือรายหนึ่งสูญหายและเรือไม่สามารถปฏิบัติการได้ หลังห้องเครื่องยนต์เกิดไฟลุกไหม้ได้รับความเสียหาย
"ในการตอบโต้ สหรัฐฯกำลังดำเนินการก่อความเสียหายอย่างหนัก เพื่อลดศักยภาพของอิหร่านในการโจมตีลูกเรือพลเรือนและเรือพาณิชย์ ที่กำลังเดินเรืออย่างเสรีผ่านช่องแคบ" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ พร้อมระบุว่าการโจมตีรอบล่าสุด ถือเป็นครั้งที่ 3 ในรอบสัปดาห์นี้ และมีขึ้นภายใต้บัญชาการของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมหสรัฐฯ คุยโวว่า พูดง่ายๆเลย "อิหร่านตัดสินใจเลือกอย่างแน่ๆ และตอนนี้พวกเขาต้องชดใช้"
ที่่ผ่านมา การโจมตีเรือต่างๆก่อนหน้านี้โดยอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ กระตุ้นการยิงตอบโต้ระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน และโหมกระพือวาทกรรมเผ็ดร้อนระหว่าง 2 ชาติคู่อริ
ความตึงเครียดคุกคามข้อตกลงชั่วคราวที่มีเป้าหมายยุติสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่าน ในนั้นรวมถึงปลิดชีพอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของเตหะราน ณ ขณะนั้น
สิ่งกีดขวางหลักในข้อตกลงสุดท้ายระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน คืออนาคตของช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งถูกเตหะรานปิดตายสำหรับการเดินเรือสินค้าระหว่างสงคราม
อิหร่าน ยืนกรานว่าพวกเขาควบคุมการสัญจรของเรือและประกาศเกี่ยวกับแผนคิดค่าผ่านทาง รวมถึงบอกว่าสถานภาพของช่องแคบแห่งนี้ จะไม่กลับสู่การเดินเรืออย่างเสรีเหมือนในช่วงก่อนเกิดสงครามอีกต่อไป จุดยืนที่สหรัฐฯปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า
(ที่มา:เอเอฟพี)