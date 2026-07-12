โลกวุ่นวายกันต่อ!อิหร่านโจมตีเรือใช้เส้นทางไม่อนุญาต พร้อมกร้าวปิด'ฮอร์มุซ'จนกว่าUSหยุดแทรกแซงในภูมิภาค

อิหร่านในวันอาทิตย์(12ก.ค.) ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังทำการโจมตีเรือลำหนึ่งที่เดินทางในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมเตือนว่าการแก้แค้นใดๆต่อเหตุการณ์นี้จะเจอกับการตอบโต้อันหนักหน่วงรุนแรง
"เรือลำหนึ่งที่ก่อผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเล ด้วยการปิดระบบเรือ ได้ถูกโจมตีและหยุดชะงักแน่นิ่งไปแล้ว" กองทัพเรือแห่งกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุในถ้อยแถลงโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเกี่ยวกับเรือลำดังกล่าว
ถ้อยแถลงระบุต่อว่ามีเรือหลายลำที่พยายามล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ "ในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาต" และไม่สนใจต่อคำเตือนให้ปรับเส้นทางการเดินเรือให้ถูกต้อง พร้อมกันนั้นทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามเตือนว่า "ช่องแคบแห่งนี้ถูกปิดแล้ว จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม และจนกว่าการแทรกแซงของสหรัฐฯในภูมิภาคจะสิ้นสุดลง"
"พฤติกรรมก้าวร้าวใดๆกับอิหร่าน จะต้องเจอกับการตอบโต้ที่หนักหน่วงรุนแรง และฐานทัพใหม่ๆของศัตรูในภูมิภาคจะตกเป็นเป้าหมาย" กองทัพเรืออิหร่านระบุ
การโจมตีเรือรอบใหม่ มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของสหรัฐฯอ้างกับพวกผู้สื่อข่าวในวันศุกร์(10ก.ค.) ว่าอเมริกากำลังเรียกร้องให้อิหร่านเน้นย้ำต่อหน้าสาธารณะ ว่าพวกเขาจะหยุดโจมตีเรือในช่องแคบ และเส้นทางการเดินเรือทุกช่องทาง จำเป็นต้องเปิดกว้างโดยปราศจากการเก็บค่าผ่านทางใดๆ
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในวันศุกร์(10ก.ค.) อเมริกาและอิหรานเห็นพ้องเดินหน้าการเจรจา แม้สถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ทวีความรุนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ แต่ก็ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิง "สิ้นสุดลงแล้ว"
แหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่า อิหร่าน, สหรัฐฯ, กาตาร์และปากีสถาน ได้ตกลงที่จะเจรจากันผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งฝ่ายคนกลางกำลังพยายามจัดเตรียมให้มีขึ้นในวันเสาร์(11ก.ค.) ในระหว่างที่ อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ยังอยู่ในโอมาน
สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่า โอมานร่างข้อเสนอหนึ่งสำหรับบริหารจัดการการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซ ผ่านเส้นทางการควบคุม 2 เส้นทางแยกกัน โดยเส้นทางเดินเรือทางใต้จะเป็นการล่องผ่านน่านน้ำของโอมาน ซึ่งจะอนุญาตให้ล่องเรืออย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขต่างๆนานาแบบเดียวกับในช่วงก่อนเกิดสงคราม ส่วนเส้นทางเดินเรือทางเหนือ ผ่านน่านน้ำของอิหร่าน จะจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากอิหร่าน โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆ
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าความพยายามนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ถ้อยแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า อารากชี และ ซายอิด บาดร์ อัลบูไซดี รัฐมนตรีต่างประเทศโอมาน แลกเปลี่ยนมุมมองกันเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมสำหรับการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ตามข้อตกลงหยุดยิง
ทำเนียบขาวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวนี้ของทางซีเอ็นเอ็น
ในอีกด้านหนึ่ง อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในวันเสาร์(11ก.ค.) ขู่ว่าจะแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตให้กับผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดคนก่อน ที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ถ้อยแถลงถูกเผยแพร่ออกมาในวาะพิธีศพของอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุดผู้ล่วงลับเมื่อวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) โดยแม้ มอจตาบา คอเมเนอี ไม่ได้ไปร่วมพิธีด้วยตนเอง แต่ในถ้อยแถลงดังกล่าว เขาบอกว่าการแก้แค้นจะมีขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับอิหร่านก็ตาม "เราขอปฏิญาณว่าจะล้างแค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่เลือดของผู้นำผู้พลีชีพและเหล่าผู้พลีชีพทั้งปวง"
ทรัมป์ โพสต์ข้อความในวันศุกร์(10ก.ค.) เผยว่าได้สั่งการให้กองทัพสหรัฐฯเตรียมการยิงขีปนาวุธนับพันลูกเข้าใส่อิหร่าน ถ้าเตหะรานพยายามลอบสังหารเขา
คำเตือนนี้มีขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลและสื่อมวลชนอื่นๆของอเมริกา รายงานว่าอิสราเอลแชร์ข่าวกรองกับวอชิงตัน ว่าเมื่อเร็วๆนี้ อิหร่าน ได้วางแผนลอบสังหาร ทรัมป์ และระหว่างพิธีศพเมื่อวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ฝูงชนมหาศาลได้แห่แหนมาไว้อาลัย อาลี คอเมเนอี อัดแน่นบริเวณลานกว้างแห่งหนึ่ง บางส่วนชูป้ายข้อความว่า "เราจะฆ่าทรัมป์"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)