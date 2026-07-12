มากขึ้นเรื่อยๆ!ยอดตายแผ่นดินไหวแฝดในเวเนฯพุ่งไม่หยุด ล่าสุดแตะระดับเกิน4,300รายแล้ว

ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวแฝดเขย่าเวเนซุเอลา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เพิ่มเป็น 4,333 รายแล้ว จากการเปิดเผยของ จอร์จ โรดริเกซ ประธานสมัชชาแห่งชาติ ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวในวันเสาร์(11ก.ค.) พร้อมแถลงว่าการจัดสรรที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
ในบรรดาผู้เสียชีวิตนั้น มีอยู่ 315 รายที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ จากการเปิดเผยของประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลา
ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเป็นทางการยังไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ 16,740 คน มีประชาชนได้รับความเหลือออกจากซากหักพัง 6,462 รายและอีกราว 17,000 ราย ต้องใช้ชีวิตโดยปราศจากที่อยู่อาศัย
โรดริเกซ เผยว่ารักษาประธานาธิบดีเดลซี โรดริเกซ จะจัดสรรที่อยู่อาศัย 200 หลังแรกแก่บรรดาผู้ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในสัปดาห์หน้า แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
นอกจากนี้แล้ว โรดริเกซ ยังเผยด้วยว่ามีอาคาร 856 หลังได้รับผลกระทบ ซึ่งในนั้น 190 หลัง พังเสียหายโดยสิ้นเชิงหรือเกิดการพังทลายของโครงสร้าง
จากการประเมินเบื้องต้นของรัฐบาล คาดการณ์ว่าจำเป็นต้องจัดสรรบ้านแก่ผู้ประสบภัยอย่างน้อย 25,000 หลัง เจ้าหน้าที่ได้หาที่ดินไว้แล้วประมาณ 40 แปลง รวมแล้วราว 584,000 ตารางเมตร สำหรับโครงการก่อสร้างบ้านในหมู่บ้านออสมาและชูสปา
โรดริเกซ บอกว่าปฏิบัติการค้นหายังดำเนินต่อไป และระบุ "ตราบใดที่ยังมีชีวิต เมื่อนั้นความหวังยังมี เรายังคงมี 1 หรือ 2 จุดที่สถานการณ์ยังคงไม่แน่นอน เรากำลังค้นหาผู้รอดชีวิตบริเวณจุดเหล่านี้ด้วยความกระตือรือร้น"
(ที่มา:รอยเตอร์ส)