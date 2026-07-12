จนมุมแบบไม่ต้องหนี!2ซ่าซดเหล้า-ยิงปืนในโรโบแท็กซี่ เจอรถยนต์ขับเองพาส่งตำรวจโดยละม่อม

เวย์โม ผู้ปฏิบัติการรถแท็กซี่ไร้คนขับ บังคับรถแท็กซี่จากระยะไกล พา 2 วัยรุ่นไปส่งตัวแก่ตำรวจถึงที่ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย หลังโรโบแท็กซี่ที่ติดตั้งกล้อง จับภาพได้ว่าพวกเขาก่อความวุ่นวายดื่มแอลกอฮอลและยิงปืนของรถออกมาจากตัวรถ
เวย์โม ให้บริการเรียกรถแบบรถขับเองอัตโนมัติในหลายรัฐของอเมริกา ทั้งนี้ โรโบแท็กซี่ ติดตั้งกล้องทั้งภายในและภายนอก โดยกล้องภายในห้องโดยสารใช้สำหรับสอดส่องดูแลความสะอาด กู้คืนทรัพย์สินที่สูญเสีย เข้าช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ และในกรณีเร่งด่วน เปิดทางให้พนักงานฝ่ายสนับสนุน เข้าถึงภาพวิดีโอแบบสดๆ
ในข้อความที่โพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กรมตำรวจซานเมทีโอ เผยว่าพวกเจ้าหน้าที่จับกุมวัยรุ่นอายุ 15 ปี 2 คน หลังจาก เวย์โม แจ้งว่าพวกเขา "ดื่มแอลกอฮอล์และยิงปืนออกมาจากรถยนต์"
หลังจากแจ้งไปยังตำรวจ เวย์โมควบคุมพวงมาลัยโรโบแท็กซี่คันดังกล่าวไปยังลานจอดรถแห่งหนึ่ง บริเวณที่มีเจ้าหน้าที่ดักรอและล้อมรถเอาไว้ จากนั้นพวกเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัววัยรุ่นทั้ง 2 ในวิดีโอที่โพสต์โดยกรมตำรวจซานเมทีโอ พบเห็นเจ้าหน้าที่หลายคน บางรายถือปืนไรเฟิล ค่อยๆขยับเข้าไปใกล้รถและทำการตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าว
ในเวลาต่อมา ตำรวจสรุปว่าอาวุธที่พบเห็นนั้น เป็นเพียงปืนของเล่น ที่ยิงกระสุนเม็ดโพลิเมอร์ดูดซับน้ำ ทางกรมตำรวจเตือนว่าปืนของเล่น ปืนฉีดน้ำและปืนบีบีกัน สามารถถูกเข้าใจผิดคิดว่าปืนจริงได้ง่าย ซึ่งสามารถสร้างสถานการณ์หนึ่งๆที่อาจเป็นอันตรายกับทั้งประชาชนและบุคคลที่ถือปืนเหล่านั้น
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)