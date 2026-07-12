หวังล้างภาพสแกมโบเดีย!สื่อเขมรอ้างเกาหลีใต้ยกเลิกแบนเดินทาง แต่ความจริงแค่ลดระดับเตือนภัย

สาธารณรัฐเกาหลีใต้ยกเลิกแบนการเดินทางในหลายพื้นที่ของกัมพูชา อ้างอิงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น ตามคำกล่าวอ้างของขแมร์ไทม์ส สื่อมวลชนกัมพูชา
ขแมร์ไทม์ส บอกว่าคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ ตามรายงานของสำนักข่าวฮอนฮับ สื่อมวลชนแดนโสมขาว ระบุว่าเกาหลีใต้ได้ยกเลิกแบนการเดินทางในหลายพื้นที่ของกัมพูชา ในนั้นรวมถึงการปรับคำเตือนด้านการเดินทางสำหรับภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกำปอต และเมืองตามแนวชายแดนอย่าง บาเวต และ ปอยเปต จากระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับเตือนภัยขั้นสูงสุด เหลือระดับ 3 อันหมายถึงแนะนำให้พลเมืองเกาหลีใต้ออกนอกพื้นที่
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่ามาตรการแบนด้านการเดินทางมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2025 พร้อมอ้างกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้บอกว่า การตัดสินใจผ่อนปรนข้อจำกัดดังกล่าว มีขึ้นตามหลังสถานการณ์ความปลอดภัยที่ดีขึ้นอย่างมาก เน้นว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองเกาหลีใต้ในกัมพูชาลดลง 94% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2026 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
ภายใต้กฎหมายพาสปอร์ตของเกาหลีใต้ พลเมืองรายใดก็ตามที่เดินทางเข้าไปหรือยังคงอยู่ภายในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้มาตรการแบนการเดินทาง โดยปราศจากการอนุญาตของรัฐบาล อาจเผชิญกับการดำเนินคดีทางอาญาและบทลงโทษทางการปกครอง
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)