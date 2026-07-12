สถานการณ์ซาลง!โอมานเสนออิหร่านเปิดเลนคู่ขนานในฮอร์มุซ สหรัฐฯหยุดโจมตี2วันติดต่อกัน

โอมานร่างข้อเสนอหนึ่งสำหรับบริหารจัดการการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซ ผ่านเส้นทางการควบคุม 2 เส้นทางแยกกัน ตามรายงานของรอยเตอร์สและซีเอ็นเอ็นอ้างแหล่งข่าวใกล้ชิด ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นในขณะที่สหรัฐฯไม่ได้มีการโจมตีเล่นงานเตหะรานมาแล้ว 2 วัน แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศยุติข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ชาติ
ภายใต้ข้อตกลง ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป จะมีการเปิดทางการสัญจรทั้ง 2 ด้าน โดยเส้นทางเดินเรือทางใต้จะเป็นการล่องผ่านน่านน้ำของโอมาน ซึ่งจะอนุญาตให้ล่องเรืออย่างเสรีภายใต้เงื่อนไขต่างๆนานาแบบเดียวกับในช่วงก่อนเกิดสงคราม ส่วนเส้นทางเดินเรือทางเหนือ ผ่านน่านน้ำของอิหร่าน จำจะเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากอิหร่าน แต่ภายใต้ข้อตกลงนี้ จะไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆ
รายงานข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน พบปะกับ ซายอิด บาดร์ อัลบูไซดี รัฐมนตรีต่างประเทศโอมาน ในกรุงมัสกัต ในวันเสาร์(11ก.ค.) ระหว่างนั้น เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้พูดคุยกันเกี่ยวกับกลไกในการรับประกันการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย
โอมาน นิวส์ เอเจนซี สื่อมวลชนแห่งรัฐ รายงานว่า อารากชี หารือเกี่ยวกับสถานะของความพยายามทางการทูตและสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซ โดยทั้ง 2 คนพูดคุยกันเกี่ยวกับการรับประกันการล่องเรืออย่างปลอดภัยและเสรีในช่องแคบฮอร์มุซ และผลกระทบที่ตามมาจากสถานการณ์ความขัดย้งเมื่อเร็วๆนี้ นอกจากนี้แล้วพวกเขายังหาได้พูดคุยประเด็นทางการเมืองและทางเทคนิคเพิ่มเติม
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ยืนยันในวันเสาร์(11ก.ค.) ว่า อารากชี เดินทางถึง โอมาน แล้ว เพื่อหารือต่างๆนานา ตามหลังเหตุปะทะรอบใหม่ในภูมิภาค
ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าการเจรจานี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ถ้อยแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ระบุว่า อารากชี และ ซายอิด บาดร์ อัลบูไซดี แลกเปลี่ยนมุมมองกันเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมสำหรับการล่องเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย ตามข้อตกลงหยุดยิง
สื่อมวลชนแห่งรัฐของโอมานรายงานในเวลาต่อมา ว่าคณะผู้แทนเจรจาของโอมานและอิหร่าน จะเดินหน้าพูดคุยในระดับเทคนิคและการเมืองต่อไป
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างในวันศุกร์(10ก.ค.) ว่าสหรัฐฯและอิหร่านเห็นพ้องกันเดินหน้าเจรจากันต่อ แม้สถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ทวีความร้อนแรงขึ้นในสัปดาห์นี้ และขณะเดียวกันเขาก็ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ชาติได้สิ้นสุดลงแล้ว
อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานเกี่ยวกับเหตุโจมตีในวันศุกร์(10ก.ค.) และวันเสาร์(11ก.ค.) ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ส ว่าอิหร่าน, สหรัฐฯ, กาตาร์ และ ปากีสถาน ได้ตกลงที่จะเจรจากันผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งฝ่ายคนกลางกำลังพยายามจัดเตรียมให้มีขึ้นในวันเสาร์(11ก.ค.) ในระหว่างที่อารากชียังอยู่ที่โอมาน
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น/รอยเตอร์ส)