'เซเลนสกี' ตั้งหน่วยบัญชาการ 'โจมตีระยะไกล' เน้นถล่มเป้าหมายที่อยู่ลึกในดินแดนรัสเซีย

ประธานาธิบดี โวโลดีมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนประกาศจัดตั้งหน่วยบัญชาการ "โจมตีระยะไกล" ที่เน้นภารกิจโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียโดยเฉพาะขณะที่เนื่องจากปฏิบัติการของเคียฟต่อภาคพลังงานและโลจิสติกส์บีบให้มอสโกต้องสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซล และจำกัดการเดินเรือใกล้ทะเลอาซอฟซึ่งติดกับทะเลดำ
เป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่โดรนโจมตีของยูเครนได้ล็อกเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญหลายพันกิโลเมตรทั่วรัสเซีย ซึ่งเคียฟมองว่าเป็นมาตรการคว่ำบาตรระยะไกลต่ออุตสาหกรรมที่เป็นผู้สนับสนุนหลักและเป็นแหล่งงบประมาณที่มอสโกเอามาใช้ทำสงครามรุกรานยูเครน
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยูเครนรายงานการโจมตีเกือบทุกวัน โดยระบุว่าเป็นมาตรการตอบโต้ที่ "ยุติธรรม" ที่จะนำสงครามไปสู่รัสเซีย หลังจากที่มอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบมานานกว่า 4 ปี
"วันนี้ผมได้ลงนามในกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยบัญชาการพิเศษภายในกองทัพ – หน่วยบัญชาการที่มีเป้าหมายเพื่อโจมตีระยะไกล และสร้างผลกระทบที่กว้างขวางต่อรัสเซียเพื่อตอบโต้สงครามครั้งนี้" เซเลนสกี กล่าวในการแถลงข่าวช่วงเย็น
"กองบัญชาการนี้ต้องทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมด 100% เพื่อลดศักยภาพในการทำสงครามของรัสเซียลง"
พวกบล็อกเกอร์ทางทหารของเคียฟเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการรายงานผลการโจมตีทางอากาศ โดยแชร์ภาพโรงงานพลังงานของรัสเซียที่กำลังลุกไหม้
เฉพาะวันศุกร์ (10) วันเดียว ยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันอิลสกีในภูมิภาคกราสโนดาร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของรัสเซีย และโรงกลั่นน้ำมันอูสต์-ลูกาในภูมิภาคเลนินกราด ตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนระบุ ทั้งสองแห่งเป็นเป้าหมายที่ถูกโจมตีบ่อยครั้ง
นอกจากนี้ สถานีขนส่งน้ำมันและคลังน้ำมันในภูมิภาครอสตอฟก็ถูกโจมตีเช่นกัน โดยมีการระเบิดและไฟไหม้เกิดขึ้นเพิ่มเติม
เมื่อวันพุธ (8) รัสเซียสั่งห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลเพื่อให้แน่ใจว่ามีปริมาณเพียงพอภายในประเทศ เนื่องจากวิกฤตเชื้อเพลิงในคาบสมุทรไครเมียซึ่งกินเวลานานหลายสัปดาห์ และภาวะขาดแคลนอย่างหนักในภูมิภาคอื่นๆ โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งในรัสเซียต้องระงับการดำเนินงานชั่วคราวในบางช่วงเวลา
การผลิตน้ำมันเบนซินภายในรัสเซียลดลงเหลือประมาณ 65% ของกำลังการผลิตอันเป็นผลมาจากการถูกโจมตี ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม 2 ราย และการคำนวณของรอยเตอร์
เซเลนสกี และเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซียยุติสงครามในทันที ก่อนที่การโจมตีอย่างหนักหน่วงลึกเข้าไปในรัสเซียซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงสำหรับประเทศที่เล็กกว่าและพร้อมรบน้อยกว่า จะสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียมากยิ่งขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่า ปูติน ปฏิเสธข้อเรียกร้องให้เจรจาสันติภาพ และการโจมตีเหล่านี้ยิ่งเสริมความมุ่งมั่นของเขาที่จะต่อขยี้ยูเครนต่อไป
เมื่อวันศุกร์ (10) ยูเครนยังได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 10 ลำในทะเลอาซอฟ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเกือบ 50 ลำที่ได้รับความเสียหายในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก โรเบิร์ต บรอฟดี ผู้บัญชาการกองกำลังโดรนของยูเครน และหนึ่งในผู้บัญชากาหลักของปฏิบัติการโจมตีระยะไกล
"กองเรือเงาของมอสโกกำลังหดตัวลง" บรอฟดี ระบุ
แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมการส่งออกธัญพืชสองรายกล่าวว่า รัสเซียได้ระงับการขนส่งสินค้าผ่านช่องทางที่เชื่อมแม่น้ำดอนกับทะเลอาซอฟเป็นการชั่วคราว
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การตัดสินใจดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวสาลีของรัสเซียในพื้นที่นั้นเกือบ 1ใน 4 ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรัสเซียด้วย
ที่มา: รอยเตอร์