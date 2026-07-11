'ทรัมป์' ขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากคิด 'ลอบสังหาร' ตน ด้านเตหะรานยัน 'เคารพดีลหยุดยิง' มีแต่อเมริกาที่ละเมิด

อิหร่านออกมาแถลงตอบโต้สหรัฐฯ วันนี้ (11 ก.ค.) โดยยืนยันว่าเตหะราน "รักษาสัญญา" เรื่องการหยุดยิง หลังจากที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศการหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังยินดีที่จะเจรจากับสาธารณรัฐอิสลามต่อไป
ถ้อยแถลงนี้ถือเป็นจุดตกต่ำครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ หลังการปะทะกันด้วยอาวุธในสัปดาห์นี้ได้สั่นคลอนข้อตกลงที่เปราะบาง ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนการหยุดยิงที่ดำเนินมาหลายเดือนให้เป็นสันติภาพที่ยั่งยืน และอาจนำไปสู่สงครามระดับภูมิภาคเต็มรูปแบบอีกครั้ง
ทรัมป์ ได้ขู่ในโพสต์บนโซเชียลมีเดียวันนี้ (11) ว่า จะ "ทำลายล้าง" อิหร่านอย่างสิ้นเชิง หากอิหร่านพยายามหรือประสบความสำเร็จในการ "ลอบสังหาร" ตน
แม้ว่าจะไม่มีการเจรจาโดยตรงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่สื่ออิหร่านรายงานว่า คณะผู้แทนจากกาตาร์ซึ่งเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้เดินทางมายังเตหะรานหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนการโจมตีกัน
“สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านขอให้เราดำเนินการเจรจาต่อไป เราตกลงที่จะทำเช่นนั้น แต่สหรัฐอเมริกาได้กล่าวกับพวกเขาอย่างชัดเจนว่า การหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้ว!” ทรัมป์โพสต์บนแพลตฟอร์ม Truth Social
ก่อนหน้านี้ในการประชุมสุดยอดนาโต ทรัมป์ ก็ประกาศว่าการหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้วเช่นกัน โดยกล่าวถึงเตหะรานว่า “การเจรจากับพวกเขานั้นเสียเวลาเปล่า”
อับบาส อาราคชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน แถลงโต้กลับในวันเสาร์ (11) โดยยืนยันว่าเตหะราน "ได้รักษาสัญญามาโดยตลอด ต่างจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ที่ละเมิดวรรคที่ 9 ของบันทึกความเข้าใจ"
วรรคที่ 9 นั้นระบุว่า อิหร่านจะ "รักษาสถานะเดิมของโครงการนิวเคลียร์" และสหรัฐฯ "จะไม่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ใดๆ และจะไม่ส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังภูมิภาค" จนกว่าจะมีการตกลงขั้นสุดท้าย
"การละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นตามหลังการละเมิดและการกระทำผิดพลาดอื่นๆ ของสหรัฐฯ ต้องยอมรับความจริงว่า จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายเท่านั้น" อาราคชี กล่าวเสริม
คณะผู้แทนสหรัฐฯ และอิหร่านได้จัดการเจรจาโดยตรงรอบหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์นับตั้งแต่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ รวมถึงการเจรจาทางอ้อมในกาตาร์ แต่ก็ไม่มีสัญญาณความคืบหน้าทางการทูตใดๆ ตั้งแต่นั้นมา
ถ้อยคำที่แสดงความเป็นปรปักษ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios และ Politico รายงานว่า วอชิงตันได้กำหนดให้เตหะรานหยุดยิงเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ และยอมรับว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวเปิดใช้งานแล้วภายในวันเสาร์นี้ (11)
ช่องแคบแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญยิ่งสำหรับน้ำมันของโลก และเป็นแหล่งความขัดแย้งหลักระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน
เตหะรานได้ปิดเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบโต้สงครามที่เกิดจากการโจมตีเมืองเตหะรานโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยืนยันว่าตนต้องควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งประกอบด้วยน่านน้ำของอิหร่านและโอมาน และได้แสดงความประสงค์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบนี้
ที่มา: เอเอฟพี