'ไต้ฝุ่นบาหวี่' ซัดหมู่เกาะทางใต้ญี่ปุ่น ไต้หวันสั่งอพยพนับหมื่น-คาดพายุขึ้นฝั่งจีนพรุ่งนี้

พายุไต้ฝุ่นบาหวี่ (Typhoon Bavi) พัดถล่มหมู่เกาะซากิชิมะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยฝนที่ตกหนักและลมกระโชกรุนแรงในวันเสาร์ (11 ก.ค.) ขณะมุ่งหน้าไปยังไต้หวัน ทำให้ทางการต้องออกคำเตือนถึงความเสี่ยงจากน้ำท่วมและดินถล่ม
บนเกาะอิชิกากิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโอกินาวา เศษซากเล็กๆ ปลิวว่อนไปทั่วถนนที่ว่างเปล่า มีเพียงรถยนต์จำนวนเล็กน้อยที่ยังคงสัญจรฝ่าลมพายุและฝน
เรือในท่าเรือโคลงเคลงตามกระแสน้ำที่เกิดจากพายุขนาดใหญ่และรุนแรง ซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด 144 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลาง ทางการญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับลมกระโชกแรงที่อาจสูงถึง 198 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เที่ยวบินและบริการเรือข้ามฟากข้ามเกาะอิชิกากิซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมยังคงถูกระงับตลอดทั้งวันเสาร์ (11) ขณะที่สายการบินต่างๆ ยกเลิกเที่ยวบิน 345 เที่ยว และครัวเรือนกว่า 24,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้
ในไต้หวัน รัฐบาลได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 14,000 คนจากพื้นที่ภูเขา ขณะที่เกาะอยู่ในสภาวะชัตดาวน์เพื่อเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นบาหวี่ที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางเหนือ
แม้ว่าไต้ฝุ่นบาหวี่จะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ และจะไม่ขึ้นฝั่งไต้หวัน แต่รัฐบาลก็ใช้มาตรการป้องกันการสูญเสียชีวิต เนื่องจากมีพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักเกือบ 1 เมตร (3 ฟุต) ในบางพื้นที่
ผู้ที่ถูกอพยพส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางเหนือและตะวันออก โดยมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ 920 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศทั้งหมด 280 เที่ยวบิน
เกือบทุกเมืองและเขตในไต้หวันประกาศวันหยุดเนื่องจากพายุในวันเสาร์ (11) โดยสั่งปิดสำนักงานและโรงเรียนที่โดยปกติอาจเปิดทำการในวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนรถไฟความเร็วสูงสายหลักเหนือ-ใต้ยังคงให้บริการอยู่ แต่ลดจำนวนเที่ยว
ที่ใจกลางกรุงไทเป มีลมแรงและฝนตกหนัก แต่ประชาชนบางส่วนยังคงอยู่บนท้องถนน
“ไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ร้ายแรงอะไร” เย่ เหมาซง วัย 68 ปี ชาวไทเปกล่าว ขณะเดินเล่นยามเช้ากับสุนัขของเขา “แค่ลมแรงขึ้นนิดหน่อย”
แต่ในย่านเป่ยโถวของไทเปซึ่งอยู่เชิงเขาที่ล้อมรอบเมือง ลมกระโชกแรงประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดต้นไม้ล้ม และทำให้น้ำในแม่น้ำเอ่อล้น
พายุไต้ฝุ่นบาหวี่คาดว่าจะพัดถล่มเมืองเวินโจว (Wenzhou) ทางภาคตะวันออกของจีนซึ่งมีประชากร 10 ล้านคน ในช่วงเช้าวันอาทิตย์นี้ (12)
เฉิน ชิวฉิน ชาวบ้านเมืองเวินโจววัย 60 กว่าปี เดินฝ่าสายฝนที่ตกหนักเพื่อไปบ้านพ่อแม่ของเธอเพื่อช่วยเตรียมรับมือพายุที่กำลังจะมาถึง แต่เธอกล่าวว่าเธอไม่ได้กังวลมากนัก เนื่องจากรัฐบาลได้เตรียมการรับมือไว้แล้ว
“ฉันเป็นห่วงกระถางดอกไม้บนระเบียงบ้านแม่ เลยจะช่วยย้ายเข้าไปข้างใน พ่อแม่ฉันอายุมากแล้วและอยู่บ้านคนเดียว ฉันเลยไม่ค่อยสบายใจ” เธอกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์