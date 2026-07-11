ระทึก! โบอิ้ง 'ไรอันแอร์' หน้าต่างแตกกลางอากาศ ผดส. 'ถูกดูดออกนอกตัวเครื่อง' บางส่วน

เกิดเหตุผู้โดยสารถูกกระแสลมดูดออกไปบางส่วนผ่านหน้าต่างซึ่งแตกหลุดออกจากที่ยึดบนเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบินไรอันแอร์ หลังขึ้นบินจากเมืองเทสซาโลนิกิ ประเทศกรีซ เมื่อวันศุกร์ (10 ก.ค.) และทำให้เครื่องบินดังกล่าวต้องลงจอดฉุกเฉิน
ไรอันแอร์ แถลงว่า เครื่องบินลำดังกล่าวมีกำหนดบินจากเทสซาโลนิกิไปยังสนามบินเมมมิงเงนในเยอรมนี แต่ได้บินกลับมายังเทสซาโลนิกิอีกครั้ง "เนื่องจากหน้าต่างผู้โดยสารหลุดออกจากที่ยึดระหว่างบิน"
ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้หน้าต่างแตกและหลุดออก
ผู้โดยสารชาวเซอร์เบียที่ถูกดูดออกไปบางส่วนผ่านหน้าต่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย AHEPA ในเทสซาโลนิกิ แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัส สถานกงสุลเซอร์เบียให้ข้อมูลเสริมว่า แพทย์กำลังตรวจสอบความรุนแรงของอาการบาดเจ็บ
สื่อเซอร์เบียอ้างคำพูดของผู้โดยสารคนหนึ่งที่บอกกับสถานีวิทยุเทสซาโลนิกีว่า "ศีรษะและไหล่" ของชายคนดังกล่าวอยู่นอกเครื่องบิน ก่อนที่ผู้โดยสารคนอื่นๆ จะดึงเขากลับเข้ามา
สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (FAA) ยืนยันว่าเครื่องบินลำดังกล่าวคือโบอิ้ง 737 NG ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าโบอิ้ง 737 MAX รุ่นปัจจุบัน
โบอิ้ง ยืนยันว่า กำลังให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนที่นำโดยมาซิโดเนียเหนือ ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
“เรายังคงติดต่อและให้การสนับสนุนลูกค้าของเรา ไรอันแอร์ อย่างต่อเนื่อง” บริษัท ระบุ
ไรอันแอร์ไม่ได้ตอบกลับคำถามทางอีเมลเกี่ยวกับรายละเอียดของเหตุการณ์ รวมถึงไม่ยืนยันเกี่ยวกับยี่ห้อเครื่องบินและเครื่องยนต์ในทันที
สายการบินระบุในคำแถลงว่า "เครื่องบินลงจอดอย่างปกติ และผู้โดยสารถูกส่งกลับเข้าไปยังอาคารผู้โดยสาร"
สื่อท้องถิ่นกรีซรายงานว่า ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์หลุดออกมาและกระแทกกระจกหน้าต่างในช่วงต้นของการบิน ทำให้ความดันภายในห้องโดยสารลดลง ส่วนแหล่งข่าว 2 รายของสนามบินที่ทราบเรื่องก็ได้ให้รายละเอียดแบบเดียวกันนี้กับรอยเตอร์
คลิปวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงความเสียหายของเครื่องยนต์อย่างรุนแรงในเครื่องบินโบอิ้ง 737 ลำดังกล่าว โดยมีใบพัดเครื่องยนต์หายไป ความเสียหายเช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อชิ้นส่วนภายใน เช่น ใบพัดเครื่องยนต์ แตกหักและทะลุลำตัวเครื่องยนต์ ทำให้เศษชิ้นส่วนกระเด็นไปทั่ว
ข้อมูลจาก Flightradar24 แสดงให้เห็นว่า เครื่องบินโบอิ้ง 737 NG ที่กำลังมุ่งหน้าไปยังเมมมิงเงนได้เปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังเทสซาโลนิกิในเช้าวันศุกร์ (10)
เครื่องบินลำเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังเทสซาโลนิกิในเที่ยวบินไปยังซาราเยโวในเย็นวันพฤหัสบดี (9) เช่นกันหลังจากขึ้นบินได้ไม่นาน ตามข้อมูลและแหล่งข่าว แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าเพราะเหตุใด
FAA ยืนยันว่า กระจกหน้าต่างแตกในเที่ยวบินวันศุกร์ (10) และพร้อมที่จะสนับสนุนการสอบสวน ส่วนสถานีโทรทัศน์รัฐเซอร์เบียยังได้แสดงภาพภายในเครื่องบินและหน้าต่างที่แตกด้วย
ไรอันแอร์ใช้เครื่องยนต์ CFM56 จากผู้ผลิต CFM International ในเครื่องบินโบอิ้ง 737 NG ทุกลำ โดย CFM ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง General Electric Co และ Safran SA ของฝรั่งเศส ยังไม่ได้ให้ความเห็นใดๆ
ที่มา: รอยเตอร์