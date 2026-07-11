เกือบไป! ดามัสกัสแถลงจับเซลล์ IS อุกอาจจุดระเบิดใกล้โรงแรมหรูชื่อดัง “โฟร์ซีซันส์” ที่พักของ “มาครง” ระหว่างเยือนซีเรีย

เอเจนซีส์ - เจ้าหน้าที่ซีเรียแถลงวันพฤหัสบดี(9 ก.ค)ว่า ประสบความสำเร็จสามารถจับกุมคนร้ายหลังบุกทะลายเครือข่ายกลุ่มก่อการร้าย IS ได้ทั้งหมด อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดวันอังคาร(7 ก.ค)ใกล้โรงแรมที่พักชื่อดังโฟร์ซีซันส์ของประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง ระหว่างเยือนซีเรียครั้งแรก
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวันศุกร์(10 ก.ค)ว่า รัฐมนตรีมหาดไทยซีเรีย อนาส ค็อทท็อบ (Anas Khattab) แถลงผ่านทางแพลตฟอร์ม X ว่า “เซลล์ที่รับผิดชอบการะเบิดก่อการร้ายมีเป้าหมายที่กรุงดามัสกัส 2 วันก่อนหน้าปัจจุบันอยู่ในการควบคุมของพวกเรา”
พร้อมชี้ต่อว่า หลังการสอบสวนเสร็จสิ้นจะสามารถเปิดเผยรายละเอียดของสมาชิกเซลล์ก่อการร้าน IS ต่อสาธารณะ รวมถึงบทบาทของพวกเขาและความเชื่อมโยงทั้งหมด
กระทรวงมหาดไทยซีเรียแถลงว่า เป็นการจับกุมหลังการบุกทะลายครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายพื้นที่ทั่วกรุงดามัสกัสและชานเมือง
ตามแถลงการณ์กล่าวว่า การบุกทะลายเกิดขึ้นใน 4 เขตโดยมี 2 เขตจากทั้งหมดนั้นมีชนกลุ่มน้อยอลาวิต (Alawite)ของอดีตผู้นำซีเรียคนเก่าที่ถูกโค่นอำนาจ บาชาร์ อัล-อัสซาด อาศัยอยู่
เหตุระเบิด 2 ครั้งวันอังคาร(7)ที่ย่านใจกลางกรุงดามัสกัส ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บอีกหลายสิบคนเกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานุเอล มาครง เดินทางมาเยือนซีเรียเป็นครั้งแรก
เกิดใกล้กับโรงแรมโฟร์ซีซันชื่อดังหรูระดับ 5 ดาวที่ถูกใช้เป็นที่พักช่วงกลางคืนของมาครง และเกิดระเบิดขึ้นหลังจากที่ผู้นำฝรั่งเศสออกเดินทางจากอาคารโรงแรมไปแล้ว และเป็นช่วงเวลาก่อนที่สื่อทางการซีเรียจะประกาศข่าวการเดินทางมาที่ทำเนียบเพื่อพบประธานาธิบดีซีเรีย อาห์เหม็ด อัล-ชารา(Ahmed al-Sharaa)
โดยในการแถลงข่าวร่วม ประธานาธิบดีมาครงประกาศว่า พวกเราต้องไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในการเสียขวัญจากการโจมตีเช่นนั้น และย้ำซ้ำว่า การสนับสนุนของปารีสต่อซีเรีย
ฟรานซ์24รายงานว่า ทั้งนี้มาครงกลายเป็นผู้นำคนแรกจากสหภาพยุโรปที่เดินทางมาเยือนนับตั้งแต่อัสซาดถูกโค่นล้มเมื่อปี 2024