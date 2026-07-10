สื่อนอกรายงาน “3 ลูกเรือไทย” รอดตายหวุดหวิดหลัง “เรือมยุรีนารี” โดนอิหร่านโจมตีในแคบฮอร์มุซ เดินฟ้องเอาผิดบริษัทเรือคาร์โก

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - ลูกเรือ3 คนที่รอดชีวิตกลับประเทศมาได้หลังเรือคาร์โก มยุรีนารี โดนอิหร่านโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อมีนาคมต้นปี ยื่นฟ้องดำเนินคดีวันศุกร์(10 ก.ค)ต่อบริษัทเรือคาร์โกละเมิดสิทธิแรงงานและปมจากให้ออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันนี้(10 ก.ค)ว่า กลายเป็นข่าวดังไปทั่วอีกครั้งเมื่ออดีตลูกเรือคาร์โกมยุรีนารี 3 คนพร้อมทนายความยื่นฟ้องเอาผิดทางกฎหมายบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL), บริษัท พรีเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด เจ้าของเรือมยุรี นารี (M/V Mayuree Naree), บริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเยนซี่ จำกัด ฐานละเมิดตามกฎหมายแรงงานไทย อ้างอิงชื่อจำเลยที่ถูกฟ้องตามการรายงานของสื่อไทยและMGRออนไลน์
สื่ออังกฤษรายงานว่า เรือคาร์โกไทยโดนกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติสาธารณอิสลาม IRGC โจมตีทางเหนือของโอมานเมื่อวันที่ 11 มี.ค กลายเป็นภาพเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว รูปเรือมยุรีนารีหลังโดนยิงถูกตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก การโจมตีทำให้ลูกเรือสัญชาติไทยถึง 3 คนเสียชีวิต
ส่วนลูกเรือที่เหลืออีก 20 คนรอดชีวิตและได้รับความช่วยเหลือก่อนเดินทางกลับไปประเทศได้ในสัปดาห์ถัดมา
ซึ่งหนึ่งในลูกเรือไทยที่รอดชีวิตได้โพสต์อาลัยขึ้นเฟซบุ๊กในช่วงเวลานั้น โดยใช้ชื่อโพสต์ว่า ‘เอ เป็ก’ ออกมาตัดพ้ออย่าง
เปิดเผยว่า “ไหนว่าจะไม่ยิงเรือไทย?” พร้อมกับขอโทษที่พามารดากลับบ้านไม่ได้
โดยในวันนี้(10) อดีตลูกเรือ 3 คนได้แก่ ณิธิ ตุ้มแก้ว อายุ 42 ปี นพดล วงศ์สุวรรณ อายุ 33 ปี และสุรเดช แม่นปืน อายุ 32 ปี ที่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยทั้งหมดกล่าวหาว่า ทำให้ชีวิตพวกตนตกอยู่ในอันตรายจากการเดินเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งๆมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง อ้างอิงจากทนาย กัณต์พัศฐ์ สิงห์ทอง
ทนายความยังเผยต่อว่า ลูกความทั้งสามถูกให้ออกจากงานก่อนเสร็จสิ้นตามสัญญาว่าจ้างระยะเวลา 9 เดือนหลังเรือมยุรีนารีเสียหายหนักจนไม่สามารถใช้งานได้
บริษัทจ่ายเงินชดเชยเป็นเวลา 2 เดือนของค่าจ้างเท่านั้น
ทนายชี้ว่าจำนวนเงินดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะอดีตลูกเรือเหล่านั้นได้รับการวินิจฉัยป่วยเป็นโรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ เป็นภาวะป่วยทางจิตใจที่เกิดขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง และทำให้ไม่สามารถทำงานต่อในฐานะกลาสีเรือในอนาคตได้
“พวกเราพยายามที่จะเจรจากับบริษัท แต่ทางบริษัทปฎิเสธความรับผิดชอบ ดังนั้นพวกเราเชื่อว่าสิ่งนี้สมควรที่จะนำขึ้นสู่ศาล” ทนายกัณต์พัศฐ์แถลงหน้าศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ
อย่างไรก็ตามทนายความลูกเรือไทยปฎิเสธที่จะเปิดเผยจำนวนตัวเลขค่าชดเชยที่เรียกร้อง โดยกล่าวเพียงว่าเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านบาทต่อคน
หนึ่งในนั้นคือ ณิธิ ที่ทำงานกับบริษัทมานานกว่า 10 ปียอมรับว่า แค่ได้ยินเสียงดังจะรู้สึกตื่นตกใจ และภรรยาสังเกตเห็นอาการผิดปกติและขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา เขายอมรับว่า มันทำให้เขาทำงานไม่ได้
MGRออนไลน์รายงานเพิ่มเติมว่า ปณิธิ กล่าวว่า ตนทำงานกับบริษัทนายจ้างแห่งนี้มานานตั้งแต่ 2015 เป็นเวลา 11 ปี โดยได้รับเงินเดือนตามสัญญาจ้างทุกครั้ง
ส่วนเหตุผลในการเลิกจ้างนั้น ทางบริษัทต้องการให้ตนได้พักผ่อนรักษาอาการป่วย เพราะโรค PTSD ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต มีภาวะกังวลแล้วก็ตกใจกับเสียงดัง มีความหวาดกลัวและยังไม่หายต้องอยู่ในความติดตามของแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ตนไม่สามารถเริ่มงานใหม่ได้
อ้างอิงจาก AI ของกูเกิลพบว่า โรค PTSD ถือว่าเป็นโรคยอดฮิตในหมู่ทหารอเมริกันที่ออกไปรบในสมรภูมิรบอันตรายทั้ง อิรัก อัฟกานิสถาน
โดยมีมากถึง 30% ของทหารอเมริกันที่ป่วยด้วยโรคนี้หลังเดินทางกลับไปบ้านและต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบทั้งด้านยา รูปแบบการบำบัดทางจิตวิทยาที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงในการเยียวยาบาดแผลทางใจ (Trauma) เป็นต้นว่า วิธี EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): การบำบัดที่ใช้การเคลื่อนไหวของสายตา (หรือการกระตุ้นประสาทสัมผัสสองข้าง) เพื่อช่วยให้สมองประมวลผลและลดความรุนแรงของความทรงจำสะเทือนใจที่คั่งค้างในสมองใหม่ และรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิต