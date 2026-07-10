เตหะรานทำพิธีฝัง "คาเมเนอี” ที่บ้านเกิดมัชฮัดท่ามกลางฝูงชนคับคั่ง แต่ไร้เงา “มอจตาบา” วันเดียวกับ “ทรัมป์” หารือโทรศัพท์ “เนทันยาฮู” แผนอเมริกาเคลื่อนไหวรอบใหม่

รอยเตอร์/เอพี/เอเจนซีส์ – พิธีฝังศพอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เกิดขึ้นในเช้าวานนี้(9 ก.ค) ที่มัสยิดศาสนสถานอิหม่ามเรซา ( Imam Reza shrine) เมืองมัชฮัด ( Mashhad) ท่ามกลางฝูงชนคับคั่งแสดงความอาลัยที่คล้ายเตหะรานจัดฉากเพื่อแสดงให้ทั้งโลกเห็นว่า อิหร่านมีความสามัคคี แต่ทายาทคนสำคัญ ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนปัจจุบัน อยาตอลเลาะห์ มอจตาบา คาเมเนอี ไม่ยอมปรากฎตัวเดินทางร่วมพิธีศพพ่อวันสุดท้าย ด้านผู้นำสหรัฐฯ-อิสราเอลหารือทางโทรศัพท์ค่ำวันเดียวกัน(9 ก.ค) ทรัมป์ยังข่มขู่จะยกระดับการโจมตีถ้าอิหร่านไม่เลิกโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซหลังทั้งสหรัฐฯและอิหร่านโจมตีซึ่งกันและกันต่อเป็นวันที่ 2
รอยเตอร์รายงานวันพฤหัสบดี(9 ก.ค)ว่า พิธีฝังเกิดขึ้นในวานนี้(9)มัสยิดมัสยิดศาสนสถานอิหม่ามเรซา (Imam Reza shrine) เมืองมัชฮัด (Mashhad)
โดยภาพข่าวรอยเตอร์ที่ได้มาจากวิดีโอคลิปแสดงให้เห็นคนจำนวนมากสุดลูกหูลูกตาของถนนพร้อมธงสีต่างๆรายล้อมรถบรรทุกที่เคลื่อนโลงศพของอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี และสมาชิกครอบครัวอีก 4 คนที่โดนสหรัฐฯและอิสราเอลลอบสังหารในวันแรกของสงครามอิหร่านเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเอพีชี้ว่า พิธีศพนาน 7 วันของคาเมเนอีเป็นเสมือนการจัดฉากให้โลกเห็นว่า อิหร่านมีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวคนอิหร่านไม่กลัวตาย พร้อมกันยังแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเตหะรานยังคงมีความต่อเนื่อง
เฮลิคอปเตอร์ได้ยกโลงศพสีธงชาติอิหร่านของคาเมเนอีจากรถบรรทุกเพื่อเข้าไปด้านในมัสยิดโดมสีฟ้า พร้อมกับจำนวนมากที่ถือเทียนด้านในเฝ้ารอพร้อมน้ำตา อ้างอิงจากคลิปที่รอยเตอร์ได้เห็น
เกิดขึ้นในวันเดียวกัน(9)ที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ได้หารือทางโทรศัพท์ร่วมกันในค่ำวันนั้น โดนในแถลงการณ์ที่อ่านโดยทำเนียบนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า ทั้งคู่ในการพูดคุยเห็นพ้องที่จะยังคงร่วมมือมือระหว่างกันในหลายด้านต่อไป” โดยเป็นการหารือสำหรับแผนการเคลื่อนไหวของอเมริกาในตะวันออกกลาง
และในการหารือเนทันยาฮูยังยืนกรานกับทรัมป์เหมือนเตะตัดขาตุรกีที่ทรัมป์เพิ่งบินเข้าประชุมนาโตว่า ประธานาธิบดีตุรกี เรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ไม่ใช่พันธมิตรต้นแบบของอเมริกา โดยย้ำว่าแอร์โดอันต้องการทำลายรัฐยิวของเขา อ้างอิงการรายงานจาก CNN วันนี้(10)
สหรัฐฯและอิหร่านโจมตีกันไปมาในวันพฤหัสบดี(9)ที่เป็นวันที่ 2 ติดต่อกันซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ข่มขู่ว่าจะยกระดับความขัดแย้งทันทีหากว่าอิหร่านยังไม่เลิกโจมตีเรือคาร์โกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
อิหร่านตอบโต้ล่าสุดด้วยการโจมตีเหล่าชาติอาหรับทั้งคูเวตและกาตาร์ที่มีฐานทัพอเมริกันพร้อมกับกล่าวหาว่า กองกำลังสหรัฐฯโจมตีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของเตหะราน
CNN รายงานว่า เกิดขึ้นในระหว่างที่สหรัฐฯยังคงใช้วิธีโจมตีและหยุดพักเพื่อควบคุมไม่ให้บานปลายระหว่างที่ทีมเจรจาหารือหลังฉากอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกัน ขณะที่กองกำลังสหรัฐฯยังอยู่ในที่ตั้ง แต่ทว่าเครื่องบินบนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯ USS Abraham Lincoln นั้นเตรียมความพร้อมการโจมตีรอบใหม่
รอยเตอร์ รายงานว่า ในขณะที่มีการฝังบิดาอดีตผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดที่บ้านเกิดแต่ทว่า บุตรชาย มอจตาบา คาเมเนอี นั้นนังคงไม่ปรากฏตัวจนถึงวันสุดท้ายของพิธี
ผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านคนปัจจุบันนที่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงจากการโจมตีของสหรัฐฯยังไม่เคยปรากฏตัวต่อสาธารณะมีเพียงสารที่ถูกเผยแพร่ออกมาโดยปราศจากภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่คลิปเสียงให้โลกรู้
บุตรชายคาเมเนอีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทายาทต่อภายใต้การสนับสนุนจากกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)ที่ทรงอำนาจในอิหร่านทั้งการเมือง ยุทธศาสตร์ทางความคิดและยังเป็นผู้คุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซ
แหล่งข่าวระดับสูงในเตหะรานกล่าวว่า มอจตาบานั้นกำลังฟื้นตัวแต่ไม่พร้อมที่จะสามารถปรากฏตัวต่อสาธารณะได้ และหน่วยความมั่นคงอิหนร่านพยายามจำกัดการเคลื่อนไหวของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้โดนสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตี
ทั้งนี้สำนักข่าว IRNA รายงานในเช้าวันศุกร์(10)ว่า พิธีฝังคาเมเนอีและสมาชิกครอบครัวทั้งสี่นั้นเสร็จสมบูรณ์