เป่าหูไม่หยุด!สื่อUSเผยอิสราเอลแชร์ข่าวกรองสหรัฐฯ ระบุอิหร่านวางแผนใหม่ลอบสังหาร'ทรัมป์'

อิสราเอลแชร์ข่าวกรองกับสหรัฐฯ ระบุเมื่อเร็วๆนี้อิหร่านได้วางแผนใหม่ในการลอบสังหารปะธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ตามรายงานของซีเอ็นเอ็นอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิด 2 ราย พร้อมระบุคำกล่าวอ้างนี้กลายเป็นอีกเรื่องที่ซ้ำเติมความตึงเครียดแก่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง 2 ชาติที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว
แหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า การแจ้งเตือนดังกล่าวมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ส่วนแหล่งข่าวอีกคนบอกว่าสหรัฐฯได้รับข้อมูลข่าวกรองเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผนลอบสังหารทรัมป์ แต่คำเตือนจากอิสราเอลถือเป็นเรื่องใหม่ และเกี่ยวข้องแผนการหนึ่งๆอย่างเฉพาะเจาะจง
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อเมริการายอื่นๆ เชื่อว่ารายงานจากอิสราเอลอาจเป็นความพยายามโน้วน้าวการตัดสินใจของทรัมป์ ในขณะที่เขากำลังชั่งใจว่าจะยกระดับปฏิบัติการทางทหารเล่นงานอิหร่านหนักหน่วงขึ้นหรือไม่
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการที่อิสราเอลส่งเสียงเตือนมายังสหรัฐฯ ยังไม่มีความชัดเจน ขณะที่แหล่งข่าว 2 รายเปิดเผยกับซีเอ็นเอ็นว่า สหรัฐฯ ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเองและไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มาก่อนที่จะได้รับคำเตือนจากอิสราเอล ที่ผ่านมารัฐบาลอเมริกาเคยเตือนมาช้านาน ว่าอิหร่านอาจพยายามสังหารทรัมป์ แก้แค้นกรณีที่เขาออกคำสั่งใช้โดรนโจมตีสังหารนายพลระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่านในปี 2020
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำเตือนของอิสราเอล ซึ่งรายงานโดยวอลล์สตรีท เจอร์นัล เป็นแห่งแรก ทางทำเนียบขาวพาดพิงถึงความเห็นของทรัมป์เมื่อเร็วๆนี้ ที่เคยบอกว่าอิหร่านมีความปรารถนาที่จะสังหารเขา
"พวกเขาต้องการกำจัดผู้นำสหรัฐฯ นั่นคือผม" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในวันพุธ(8ก.ค.) "ผมมีชื่ออยู่ในบัญชีดังกล่าว ไม่ว่ามันจะเป็นบัญชีอะไรก็ตาม เช้านี้ผมเห็นว่ามีชื่อผมอยู่ในทุกรายการของพวกเขาเลย และจนถึงตอนนี้ ผมสงสัยว่าผมอาจมีโชคนิดหน่อย แต่บางทีโชคอาจอยู่ไม่นานนัก พวกเขาเป็นชั่วร้าย เป็นคนป่วย และเราจำเป็นต้องขุดรากถอนโครนมะเร็งร้าย"
ต่อมา ทรัมป์ บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เขาทราบมาว่าในรายชื่อใหม่ ได้จัดอันดับให้เขาเป็นเป้าหมายลอบสังหารสูงสุดของอิหร่าน อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนว่าที่เขาพาดพิงนั้น หมายถึงข้อมูลข่าวกรองใหม่จากอิสราเอลหรือไม่
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ฝูงชนอิหร่านตะโกนเรียกร้องให้สังหารทรัมป์ ระหว่างพิธีศพของอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี อดีตผู้นำสูงสุด ซึ่งถูกปลิดชีพในช่วงต้นๆของสงคราม
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านโหมกระพือขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายข่มขู่และโจมตีตอบโต้กันไปมา ก่อความสั่นคลอนแก่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราว 60 วัน
แหล่งข่าว 2 รายที่มีความใกล้ชิดกับข่าวกรองของสหรัฐฯ ระบุว่าประชาคมข่าวกรองกำลังติดตามกลุ่มบุคคลหลายรายที่มีการหารือเกี่ยวกับการก่อเหตุโจมตี แต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติการจริง และบอกว่าหน่วยงานข่าวกรองทั้งหลายขออเมริกากังวลว่าอิหร่านอาจเล็งเป้าหมายไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงจำนวนหนึ่งทั้งในอดีตและปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบอกว่ารายงานที่ได้รับจากอิสราเอลนั้น เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามอย่างหนักของอิสราเอล ที่หวังก่ออิทธิพลแก่การตัดสินใจของทรัมป์ ในเรื่องเกี่ยวกับอิหร่าน เนื่องจากที่ผ่านมา บางส่วนในแวดวงข่าวกรองมักตั้งข้อสงสัยต่อข้อมูลที่ได้รับจากอิสราเอลมาตลอด
(ที่มา:ซีเอ็นเอ็น)