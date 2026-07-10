ลุกลามไปกันใหญ่!ร้องสืบสวนประธานฟีฟ่า ฐานฝักใฝ่'ทรัมป์'ไม่เป็นกลางทางการเมือง

จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) อาจเผชิญกับการสืบสวนโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล(ไอโอซี) หลังองค์กรสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่งมีแผนยื่นหนังสือร้องเรียน อ้างว่าเขาละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง ผ่านการแสดงท่าทีเป็นแนวร่วมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯอย่างเปิดเผย
องค์กรสิทธิมนุษยชน FairSquare แถลงว่าพวกเขาจะยื่นคำร้องโดยตรงกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล อ้างว่า อินฟรานติโน ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยความเป็นกลางทางการเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นการยกระดับประเด็นพิพาทที่มีอยู่ หลังจากทางกลุ่มได้ยื่นคัดค้านเกี่ยวกับกลไกการกำกับดูแลภายในของฟีฟ่าไปก่อนหน้านี้
เมื่อเดือนธันวาคม 2025 ทาง FairSquare ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างต่างๆนานา ที่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติรายนี้แสดงท่าทีสนับสนุนการกระทำต่างๆนานาและนโยบายทางการเมืองของทรัมป์อย่างเปิดเผย
อ้างอิงข้อมูลจาก FairSquare หนังสือร้องเรียนได้เรียกร้องให้คณะกรรมการด้านจริยธรรมของฟีฟ่า ทำการสืบสวนความเกี่ยวข้องของ อินฟรานติโน ต่อการจัดตั้ง "รางวัลสันติภาพฟีฟ่า" ซึ่งต่อมาได้ตัดสินมอบรางวัลดังกล่าวแก่ "ทรัมป์" และข้อสงสัยที่ว่ากระบวนการทั้งหมดทั้งมวลยึดถือระเบียบวิธีปฏิบัติอย่างเป็นทางการของฟีฟ่าหรือไม่
ความสัมพันธ์ระหว่าง อินฟรานติโน และ ทรัมป์ รวมถึงความเป็นกลางทางการเมืองของประธานฟีฟ่า ถูกตั้งคำถามมากขึ้นไปอีก ระหว่างศึกฟุตบอลโลก 2026 ที่กำลังโม่งแข่งกันอยู่
มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แผ่ลามเป็นวงกว้างจากผู้คนทั้งในและนอกวงการกีฬา ต่อกรณีสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) อนุมัติระงับโทษแบน 1 นัด แก่ โฟราลิน บาโลกัน กองหน้าทีมชาติสหรัฐฯ เปิดทางสำหรับลงเล่นรอบ 16 ทีมสุดท้าย ในศึกฟุตบอลโลก 2026 กับ เบลเยียม หลังมีข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ร้องขอไปยังประธานฟีฟ่าด้วยตนเอง ให้ทบทวนโทษแบนดังกล่าว
ในเวลาต่อมา ทรัมป์ ยอมรับว่าเขาได้ต่อสายโทรศัพท์หา อินฟานติโน ซึ่งมีความสนิทสนมกัน ส่งเสียงแสดงความกังวลต่อ "คำตัดสินแย่ๆ" กรณีที่ผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ โฟราลิน บาโลกัน ดาวยิงคนสำคัญของทีมชาติสหรัฐฯ ออกจากสนาม ในเกมที่อเมริกามีชัยเหนือบอสเนียฯ
ตามกฎแล้วใบแดงดังกล่าว หมายความว่า บาโลกัน ถูกห้ามลงสนาม 1 นัด ทำให้เขาพลาดเกมรอบ 16 ทีมสุดท้ายกับเบลเยียม ทว่าท้ายที่สุด เขาก็ได้รับไฟเขียวให้ลงสนาม หลังได้รับการพักโทษแบน แต่ สหรัฐฯ ก็ไม่รอดพ้นความปราชัยอยู่ดี
(ที่มา:อัลมายาดีน)