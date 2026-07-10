ก็สมฉายาดี!กัมพูชาตั้งแคมเปญท่องเที่ยว'กบออกจากบ่อ' โดนคนเขมรรุมด่าเปลี่ยนชื่อแทบไม่ทัน

กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา ประกาศว่าจะปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อแคมเปญการท่องเที่ยวที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ "กบออกจากบ่อ" หลังสโลแกนดังกล่าวโหมกระพือประเด็นถกเถียงในวงกว้างและตีความกันไปต่างๆนานา ถ้อยแถลงของกระทรวงฯเน้นว่าพวกเขาตอบรับด้วยความยินดีกับปฏิกิริยาตอบสนองเชิงสร้างสรรค์ และเน้นย้ำถึงเป้าหมายส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศสู่ตลาดนานาชาติ
เมื่อวันพุธ(8ก.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชา กล่าวว่าคำเปรียบเปรยดังกล่าว ถูกเปิดตัวออกมาในเบื้องต้น ในฐานะเป็นแนวทางการสื่อสารแบบใหม่ ในการโปรโมทแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของกัมพูชา ไปทั่วโลกในวงกว้างกว่าเดิม มันได้รับความสนใจอย่างมากจากสาธารณชน แต่ขณะเดียวกันก็ถูกตีตามต่างออกไปจากความหมายที่ตั้งใจไว้
"ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเปิดกว้าง โปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทางกระทรวงฯขอบคุณและยอมรับทุกความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงการใช้แนวทางนี้ เพื่อที่มันจะได้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกว่าเดิม" ถ้อยแถลงระบุ
ทางกระทรวงฯบอกด้วยว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบร่วมกันของสถาบันต่างๆของรัฐบาล ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชน ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติของกัมพูชา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ
การชี้แจงนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจาก Huot Hak รัฐมนตรีท่องเที่ยวของกัมพูชา เปิดตัวแนวคิด "frog out of the well(กบออกจากบ่อ)" ในฐานะเพื่อเพิ่มรายได้ของกัมพูชา ท่ามกลางการแข่งขันอันดุเดือดในตลาดการท่องเที่ยวโลก
วลีดังกล่าวหยิบยกมาจากอุปมาที่คุ้นเคยกันดี เกี่ยวกับการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น
รัฐมนตรีรายนี้บอกว่าแนวคิดดังกล่าวมีเจตนาเพื่อนำพาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวกัมพูชา จากที่รู้กันในวงจำกัด ไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติกว้างขวางขึ้น
เขาอธิบายต่อว่าแคมเปญนี้ไม่ได้มีเป้าหมายไปที่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเพียงแห่งเดียว แต่ตั้งเป้าส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งหมดของกัมพูชาในภาพรวม ในนั้นรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายฝั่งทะเลที่น่าหลงใหลและการท่องเที่ยวตามชุมชนต่างๆ
อย่างไรก็ตามสโลแกนดังกล่าวโหมกระพือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้บางส่วนรับได้กับเจตนาที่สร้างสรรค์ แต่ก็มีอีกจำนวนมากที่ตั้งคำถามว่าคำอุปมานั้นแฝงนัยเชิงลบและไม่ได้สะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ
Huot Hak ไม่ได้แข็งขืนปกป้องตนเอง โดยในถ้อยแถลงล่าสุดของรัฐมนตรีรายนี้ เขายอมรับกับการตีความหมายไปอีกแบบ และส่งสัญญาณถึงความตั้งใจแก้ไขแคมเปญดังกล่าว แต่ขณะเดียวกันก็จะรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ต่างๆนานาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในวงกว้าง
รัฐมนตรีการท่องเที่ยวกัมพูชา บอกว่าการปรับแก้ดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงฯ "ต่อการคิดร่วมกัน ทำร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน" ในการเสริมสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติของกัมพูชา
นอกจากนี้แล้วทางกระทรวงฯยังขอบคุณ บริษัทนำเที่ยวทั้งหลาย, ชุมชนต่างๆ, พันธมิตรด้านการพัฒนา, องค์กรสื่อสารมวลชน, ครีเอเตอร์คอนเทนท์ดิจิทัล และหุ้นส่วนอื่นๆ สำหรับการที่เดินหน้าให้การสนับสนุนโปรโมทกัมพูชา ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)