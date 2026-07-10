ส่อแววจัดใหญ่!แฉUSเริ่มส่งฝูงบินเติมเชื้อเพลิงกลับสู่ตอ.กลาง หลังเปิดศึกซัดเดือดกับอิหร่านรอบใหม่

สหรัฐฯเริ่มส่งเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศกลับสู่ฐานทัพต่างๆของพวกเขาในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความตึงเครียดที่โหมกระพือขึ้นมาอีกรอบกับเตหะราน ในขณะที่เจ้าหน้าที่อิสราเอลเชื่อว่าวอชิงตันจะให้ไฟเขียวคืนชีพปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน หลังจากอเมริกากับอิหร่านเปิดศึกโจมตีตอบโต้กันไปมาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน
เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศถูกอพยพออกจากภูมิภาคไปยังยุโรปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ครั้งที่ดูเหมือนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านเบาบางลง หลังมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ที่จะนำไปสู่การยุติสงครามที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านอย่างถาวร
อย่างไรก็ตามล่าสุดทาง Yenisafak สื่อมวลชนตุรกีรายงานในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ว่าสหรัฐฯได้เริ่มส่งเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศกลับสู่ฐานทัพต่างๆในตะวันออกกลางอีกครั้ง ความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นตามการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างอเมริกากับอิหร่าน และตามหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าการหยุดยิง "สิ้นสุดลงแล้ว"
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากอเมริกากับอิหร่านแลกหมัดดุเดือดเป็นวันที่ 3 ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ตามหลังวอชิงตันเริ่มเปิดฉากโจมตีเตหะรานรอบใหม่ในวันอังคาร(7ก.ค.) ด้วยการถล่มเป้าหมายต่างๆมากกว่า 80 เป้าหมาย แก่แค้นที่เตหะรานโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซ
รายงานข่าวของรอยเตอร์ส ระบุว่ากองทัพอิหร่านได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐฯตามรัฐต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ตอบโต้ที่อเมริกาโจมตีชายฝั่งทางใต้และจังหวัดต่างๆทางตะวันออกอีกระลอก บ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิงที่เพิ่งมีอายุ 3 สัปดาห์ มากขึ้นไปอีก
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานในเวลาต่อมา ว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นหลายระลอกทั่วทางใต้ของประเทศ ในนั้นรวมถึงที่เมืองบูเชห์ร อันเป็นที่ตั้งของหนึ่งในโรงงานนิวเคลียร์ เช่นเดียวกับเมืองโคนารัค, โชกาดัคและบันดาร์ อับบาส อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐฯอ้างว่าอเมริกาไม่ได้ปฏิบัติการโจมตีใดๆในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก่อนหน้าแลกหมัดกันวันที่ 3 ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) เมื่อวันพุธ(8ก.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯประกาศว่าบันทึกความเข้าใจที่ลงนามในเดือนก่อนกับอิหร่าน "สิ้นสุดลงแล้ว" หลังจากก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เผยว่าพวกเขาได้ทำการแก้แค้นด้วยการยิงขีปนาวุธและปล่อยโดรนโจมตีเป้าหมายที่ตั้งทางทหารของอเมริกา 85 แห่งในภูมิภาค ในนั้นรวมถึงกองบัญชาการกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯในบาห์เรน และฐานทัพอากาศอาลี อัล-ซาเลม ในคูเวต
กองทัพสหรัฐฯอ้างว่าการโจมตีของพวกเขามีเป้าหมายเพื่อให้ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดกว้างสำหรับการเดินเรือต่อไป หลังจากกองกำลังอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำในพื้นที่
อีกด้านหนึ่งเคเอเอ็น สื่อมวลชนอิสราเอลรายงานเมื่อวันพุธ(8ก.ค.) เชื่อว่า "อเมริกาจะให้ไฟเขียวอิสราเอลตอบโต้อิหร่าน" ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง 12 ระบุว่าสถาบันป้องกันตนเองของอิสราเอลกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามหลังเหตุโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานในวันเดียวกัน
สื่อมวลชนแห่งนี้รายงานว่า เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เตรียมจัดประชุมด้านความมั่นคง กับ อิสราเอล คาทซ์ รัฐมนตรีกลาโหม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
(ที่มา:มิดเดิลอีสต์มอนิเตอร์/รอยเตอร์ส/yenisafak/)