เพ้อเจ้อ!มอสโกดับมโนสหรัฐฯ ยุยูเครนลุยถล่มที่ตั้งพลังงาน หวังบีบรัสเซียยอมยุติสงคราม

วังเครมลินเมื่อวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) เย้ยหยันความคิดของสหรัฐฯ ที่เชื่อว่าปฏิบัติการโจมตีของยูเครนที่เล็งเป้าถล่มบรรดาที่ตั้งทางพลังงานของรัสเซีย จะช่วยยุติสงครามระหว่างมอสโกกับเคียฟ ระบุมันรังแต่จะทำให้ความขัดแย้งลากยาวออกไป
ยูเครน ยกระดับยุทธการโจมตีแก้แค้น โดยใช้โดรนพิสัยไกลเล่นงานที่ตั้งทางทหารและพลังงานของรัสเซีย ในสิ่งที่เคียฟเรียกว่าเป็นการตอบโต้อย่างยุติธรรม ต่อกรณีที่มอสโกส่งโดรนและยิงห่าขีปนาวุธถล่มเมืองต่างๆของยูเครน
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับการโจมตี ระหว่างพบปะกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ในวันพุธ(8ก.ค.) ดูเหมือนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะสนับสนุนยุทธการดังกล่าว "มันเป็นการทวีความรุนแรง แต่การยกระดับสถานการณ์ก็อาจช่วยนำไปสู่จุดจบด้วยเช่นกัน" ทรัมป์กล่าว
มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงความหวังแบบเดียวกัน ว่าการโจมตีของยูเครน "จะสร้างพื้นที่สำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามครั้งนี้" ที่เริ่มขึ้นจากการที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนในปี 2022
อย่างไรก็ตามวังเครมลินออกมาประกาศกร้าวในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ความพยายามกดดันทางทหารของยูเครน จะไม่อาจบีบพวกเขาให้ยอมอ่อนข้อ "เราพบเห็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางประการภายในคณะบริหารของทำเนียบขาว ที่บอกว่าการยกระดับกดดันทางทหารจะสามารถช่วยมุ่งสู่ทางออกอย่างสันติ มันเป็นมุมมองผิดๆ" ดมิทรี เปสคอฟ โฆษกวังเครมลินกล่าวกับผู้สื่อข่าว
"ยิ่งไปกว่านั้น การยกระดับสถานการณ์เพิ่มเติม อาจทำให้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารอาจลากยาวออกไปในระดับหนึ่ง" เปสคอฟระบุ อ้างถึงคำจำกัดความปฏิบัติการรุกรานของรัสเซีย นอกจากนี้แล้วเขายังขู่ว่ากองทัพมอสโกจะตอบโต้ด้วยการ "จัดตั้งเขตความมั่นคงที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม" ซึ่งหมายถึงการยึดดินแดนทางตะวันออกของยูเครนเพิ่มเติม
การโจมตีของเคียฟที่เล่นงานคลังน้ำมันของโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย โหมกระพือวิกฤตเชื้อเพลิงทั่วรัสเซีย บีบให้มอสโก ซึ่งในชาติผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก ต้องแบนการส่งออกบางส่วน
มากกว่า 90% ของภูมิภาคต่างๆทั่วรัสเซีย ต้องใช้มาตรการปันส่วนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือมีรายงานเกี่ยวกับการขาดแคลนเบนซินและดีเซล ตามรายงานเอเอฟพีอ้างอิงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนท้องถิ่น
(ที่มา:เอเอฟพี)