น้ำมันลงกังวลเงินเฟ้อ หุ้นสหรัฐฯปิดบวกและทองคำขยับขึ้น

ราคาน้ำมันขยับลงราว 2% ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) จากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆ ที่อาจถ่วงอุปสงค์พลังงานโลก แม้อุปทานยังตึงตัวหลังความขัดแย้งสหรัฐฯและอิหร่าน ทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ต้องเลื่อนออกไป ปัจจัยหลังนี้ผลักทองคำปรับขึ้น ขณะที่วอลล์สตรีทปิดบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิป
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 1.44 ดอลลาร์ ปิดที่ 72.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน ลดลง 1.72 ดอลลาร์ ปิดที่ 76.30 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
กองทัพอิหร่านทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอเมริกาในอ่าวเปอร์เซียในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ตามหลังถูกอเมริกาเล่นงานจังหวัดต่างๆทางชายฝั่งทางใต้และภาคตะวันออกของประเทศ โหมกระพือความตึงเครียดแก่ข้อตกลงหยุดยิงที่มีอายุ 3 สัปดาห์
อย่างไรก็ตาม วิลาส ดไวฟ์ดี นักยุทธศาสตร์ด้านพลังงานโลกแห่ง Macquarie Group ให้ความเห็นว่า "เราคาดหมายว่าความตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลาง ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน จะดำเนินไปแค่ช่วงสั้นๆ เพราะว่าในทางปฏิบัติทั้ง 2 ประเทศ ถูกจำกัดด้วยข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจและการเมือง"
ส่วนราคาทองคำปรับขึ้นมากกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) นักลงทุนเข้าช้อนซื้อเพื่อเก็งกำไร หลังแตะระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ พร้อมกับจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.4 % ปิดที่ 4,140.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.) ได้แรงหนุนจากกลุ่มผู้ผลิตชิป ที่กลบความกังวลต่อการที่อเมริกาและอิหร่านกลับมาโจมตีกันรอบใหม่ ที่อาจทำให้ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเงินเฟ้อลากยาวออกไป
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 139.02 จุด (0.27 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,487.41 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 60.93 จุด (0.81 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,543.64 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 336.24 จุด (1.30 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 26,206.89 จุด
ไมครอน เทคโนโลยี พุ่งขึ้น 7.4% กลายเป็นตัวหนุนหุ้นกลุ่มบรรดาผู้ผลิตชิปอื่นๆ หลังเผยถึงแผนการการลงทุนมากกว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯไปจนถึงปี 2035 ได้รับประโยชน์จากความต้องการที่แข็งแกร่งต่อชิปหน่วยความจำ ที่ใช้รองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
วอลล์สตรีทเคลื่อนไหวในแดนบวก แม้อิหร่านเปิดเผยว่าได้โจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ ในคูเวต, กาตาร์และบาห์เรน หลังจากสหรัฐฯเล่นงานอิหร่านอีกรอบในวันพุธ(8ก.ค.)
(ที่มา:รอยเตอร์ส)