สุดสะพรึง! หญิงญี่ปุ่นใช้เข็ม “เย็บปาก” เพื่อนรูมเมทสาวร่วมแฟลตปิดสนิทจนพูดไม่ได้

เอเจนซีส์ – หญิงญี่ปุ่นวัย 49 ปีถูกจับวันจันทร์(6 ก.ค)หลังความแตกเพื่อนร่วมห้องวัย 42 ปีที่โดนเธอใช้เข็มร้อยด้ายเย็บริมฝีปากจนปิดสนิทไม่สามารถสื่อสารหรือทานอาหารได้แอบหนีเล็ดรอดออกจากห้องไปขอความช่วยเหลือจากร้านที่บริเวณใกล้เคียงสำเร็จ เบื้องต้นตำรวจกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจเหตุที่เกิดขึ้น
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันพุธ(8 ก.ค)ว่า มาซาเอะ ซากุไร (Masae Sakurai) พนักงานพาร์ทไทม์จากโคงะ (Koga) จ. อิราบากิ (Ibaraki) โดนตำรวจจับกุมในวันจันทร์(6) ต้องสงสัยทำให้รูมเมทหญิงวัย 42 ปีได้รับบาดเจ็บจากการเย็บปากเธอด้วยเข็มและด้ายจนปิดสนิทเมื่อราว 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 29 มิ.ย ภายในห้อง NHK รายงานโดยอ้างอิงจากตำรวจญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงว่า เรื่องแดงเมื่อรูมเมทที่โชคร้ายสามารถหลบหนีออกมาจากห้องพักในวันถัดมา(30 มิ.ย) ก่อนรีบวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือจากร้านที่ตั้งบริเวณใกล้แฟลตที่พัก
พร้อมกับยื่นแผ่นกระดาษที่มีข้อความขอความช่วยเหลือมีใจความว่า “ได้โปรดช่วยดิฉันด้วย” จากที่ริมฝีปากถูกเย็บไม่สามารถพูดได้
หญิงคนดังกล่าวมีรายงานให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า เธอไม่สามารถหลบหนีออกมาได้ทันทีเพราะเกรงว่าซากุไรมือเข็มจะทำร้ายเอา
เชื่อว่าคนทั้งคู่อาศัยร่วมกันมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้ว และเหยื่ออาศัยฉวยโอกาสในเวลาที่ซากุไรมือเข็มออกไปทำธุระข้างนอกรีบหลบหนี
และเวลานี้ตำรวจญี่ปุ่นกำลังสอบสวนแรงจูงใจ ความสัมพันธ์ของหญิงทั้งสองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ประจักษ์ว่า ซากุไรนั้นให้การอย่างไรกับเจ้าหน้าที่ เดลีเมลของอังกฤษรายงาน
บรรดาคนรู้จักกับซากุไรได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อาซาฮีให้ข้อมูลว่า พวกเธอได้ยินมาว่า ซากุไรได้อนุญาตให้พวกคนที่หนีออกจากบ้านเข้ามาพักกับเธอในแฟลตและช่วยหางานให้คนเหล่านั้นทำ โดยชี้ได้ว่ามีเป็นจำนวนมากมาพักที่ห้องของเธอในช่วงเวลาต่างกัน
โดยหนึ่งในนั้นเปิดเผยว่า เคยเห็นหญิงและชายในวัยราวมัธยมต้นหรือราวมัธยมปลายที่ห้องพักเธอเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว