ศาลสั่งจ่ายเงินเหยื่อ 5.8 ล้านดอลลาร์ คดีถูกทรัมป์ล่วงละเมิด-หมิ่นประมาท

เอพี – ศาลสั่งจ่ายเงินชดเชย 5.8 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในบัญชีเงินค้ำประกันนับตั้งแต่ที่โดนัลด์ ทรัมป์ ถูกตัดสินล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาท อี. จีน แคร์รอล เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ด้านทนายความผู้นำสหรัฐฯ อุทธรณ์ทันทีแต่ถูกปฏิเสธ
ประธานาธิบดีทรัมป์ฝากเงิน 5 ล้านดอลลาร์ในบัญชีเงินค้ำประกันหลังจากเมื่อปี 2023 คณะลูกขุนวินิจฉัยว่า ทรัมป์มีความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศและหมิ่นประมาทแคร์รอล และเมื่อไม่นานมานี้ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ วินิจฉัยยืนตามคำตัดสินของศาลแพ่ง ผู้พิพากษาลูอิส เอ. แคปแลน จึงอนุญาตให้จ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นมูลค่า 5.8 ล้านดอลลาร์ให้แครอล
ทั้งนี้ คณะลูกขุนพบว่า ทรัมป์ล่วงละเมิดแคร์รอลเมื่อปี 1996 ในห้องลองชุดของห้างสรรพสินค้าหรูแห่งหนึ่งในแมนฮัตตัน และยังหมิ่นประมาทแคร์รอลหลังจากที่เธออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณชนในหนังสือบันทึกความทรงจำในปี 2019 ระหว่างที่ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยแรก
ทางด้านทรัมป์ยืนยันว่า ไม่เคยรู้จักแคร์รอล ที่ปัจจุบันอายุ 82 ปี และเป็นอดีตคอลัมนิสต์ที่เขียนบทความให้คำปรึกษา และยังกล่าวหาว่า แคร์รอลโกหกเพื่อพยายามขายหนังสือของตนเอง อีกทั้งยังมีแรงจูงใจทางการเมือง และสำทับว่าเธอ “ไม่ใช่สเปก”
แคร์รอลยื่นฟ้องทรัมป์หลังจากนิวยอร์กแก้ไขกฎหมาย ซึ่งอนุญาตให้ผู้ที่เป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศที่ยังมีชีวิตอยู่สามารถฟ้องร้องแม้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนานมาแล้ว
แคปแลนเขียนในบันทึกคำตัดสินว่า ทรัมป์ถ่วงเวลาคดีนี้มาหลายปี ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องจ่ายเงินตามคำพิพากษา
เมื่อวันพุธ (8 ก.ค.) ทนายความของทรัมป์เผยว่า จะยื่นอุทธรณ์ต่อ พร้อมกล่าวหาศัตรูทางเมืองพยายามใช้ระบบกฎหมายเล่นงานทรัมป์ โดยระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ว่า ไม่ควรจ่ายเงินให้แคร์รอลตามคำวินิจฉัยของแคปแลน เนื่องจากทรัมป์ได้ขอให้ศาลสูงทบทวนคำตัดสินอีกครั้ง แต่ผู้พิพากษา ยูนิซ ซี. ลี จากศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ เขตที่ 2 ปฏิเสธคำร้องดังกล่าว
ทนายความของแคร์รอลระบุในเอกสารที่ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ว่า ถึงเวลาแล้วที่คดีนี้จะสิ้นสุดลงเสียที แคร์รอลรอมากว่า 3 ปีเพื่อรับเงินตามคำพิพากษาของศาลและไม่สามารถรอได้อีกต่อไป
ทีมทนายของทรัมป์ยังกำลังยื่นอุทธรณ์ค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาทจำนวน 83 ล้านดอลลาร์ที่คณะลูกขุนแมนฮัตตันอีกชุดตัดสินให้จ่ายให้แคร์รอล หลังการพิจารณาคดีในปี 2024 ที่ทรัมป์ขึ้นให้การสั้นๆ
ในการพิจารณาคดีดังกล่าว แคปแลนขอให้คณะลูกขุนยอมรับการวินิจฉัยของคณะลูกขุนชุดก่อนหน้านั้น และวินิจฉัยเพียงว่า หากต้องจ่าย ทรัมป์ควรจ่ายเงินชดเชยเท่าใดจากการวิพากษ์วิจารณ์แคร์รอลขณะดำรงตำแหน่งสมัยแรก
ทีมทนายของทรัมป์ร้องเรียนว่า ในการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับค่าเสียหายดังกล่าว แคปแลนไม่ยอมให้ทรัมป์และทนายแจ้งคณะลูกขุนว่า ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบที่แคร์รอลกล่าวอ้าง
เมื่อศาลอุทธรณ์เขตที่ 2 ไม่อนุญาตให้ผู้พิพากษาทั้งหมดของศาลพิจารณาคำอุทธรณ์การจ่ายค่าเสียหาย 83 ล้านดอลลาร์ใหม่ ผู้พิพากษา เดนนี ชิน บันทึกไว้ว่า ทรัมป์พูดหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่า แคร์รอลโกหกเพราะหวังผลทางการเมืองและการเงิน อีกทั้งบอกว่า เธอไม่น่าสนใจถึงขนาดที่จะทำให้ตัวเองต้องไปล่วงละเมิดทางเพศ
ชินเสริมว่า ผลจากคำพูดเหล่านั้นของทรัมป์ ทำให้แคร์รอลถูกคุกคาม ขู่ฆ่า และทำให้อับอาย อีกทั้งยังต้องกังวลกับความปลอดภัยนานหลายปี ทว่า ทรัมป์กลับไม่มีท่าทีสำนึกผิด แต่ยังคงโจมตีแคร์รอลระหว่างและหลังจากการพิจารณาคดีของศาลของรัฐบาลกลาง 2 คดี ซ้ำยังประกาศในวันที่ 2 ของการพิจารณาคดีแรกว่า จะหมิ่นประมาทแคร์รอลต่อไปอีกพันครั้ง