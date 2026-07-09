ศาลสูงสุดเกาหลีใต้ยืนโทษจำคุก 7 ปี 'ยุน ซอกยอล' ในคดีที่เชื่อมโยง 'กฎอัยการศึก'

ศาลสูงสุดเกาหลีใต้มีคำพิพากษายืนโทษจำคุก 7 ปี อดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล เมื่อวันพฤหัสบดี (9 ก.ค.) ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อปี 2024 และสถานการณ์วุ่นวายที่ตามมา
คดีนี้ครอบคลุมข้อกล่าวหาว่า ยุน ซอกยอล ขัดขวางการประชุมคณะรัฐมนตรี และใช้ลายเซ็นปลอมของนายกรัฐมนตรีในการเตรียมการประกาศกฎอัยการศึก รวมถึงการใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีเพื่อขัดขวางการจับกุมตัวเขาเอง หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาได้ลงมติให้การประกาศกฎอัยการศึกเป็นโมฆะ
อดีตประธานาธิบดีผู้เสื่อมเสียชื่อเสียงรายนี้ถูกควบคุมตัวอยู่แล้วในระหว่างการอุทธรณ์โทษจำคุกตลอดชีวิตอีกคดีหนึ่ง ในข้อหาเป็นผู้นำการก่อจลาจลด้วยการประกาศกฎอัยการศึก ซึ่งเขายืนยันว่าเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ในคดีที่นำขึ้นสู่ศาลสูงสุด ยุน ถูกกล่าวหาว่าขัดขวางกระบวนการพิจารณา โดยเรียกประชุมเฉพาะกลุ่มรัฐมนตรีที่ได้รับเลือกไม่กี่คน ก่อนที่จะมีการประกาศกฎอัยการศึก
ข้อกล่าวหาอื่นๆ ได้แก่ การสร้างและทำลายกฤษฎีกากฎอัยการศึกปลอมที่มีลายเซ็นปลอมของนายกรัฐมนตรี สั่งให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เข้าใจผิดแก่สื่อต่างประเทศ และสั่งให้ผู้บัญชาการกองทัพลบข้อมูลจากโทรศัพท์ทหาร
อัยการเรียกร้องให้ศาลตัดสินจำคุก ยุน เป็นเวลา 10 ปี
เมื่อเดือน ม.ค. ศาลชั้นต้นได้ตัดสินจำคุก ยุน เป็นเวลา 5 ปี หลังจากพบว่าเขามีความผิดในข้อหาส่วนใหญ่ ต่อมาในเดือน เม.ย. ศาลอุทธรณ์ได้ยืนยันคำตัดสินดังกล่าว พร้อมทั้งเพิ่มคำตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเผยแพร่ข่าวที่ทำให้เข้าใจผิด และเพิ่มโทษจำคุกเป็น 7 ปี
ทั้งอัยการและทีมทนายความของ ยุน ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุด ซึ่งคำตัดสินของศาลในวันนี้ (9) ถือเป็นที่สิ้นสุด
"คำอุทธรณ์ทั้งหมดถูกยกเลิก" ผู้พิพากษาศาลสูงสุดแถลงผ่านสื่อโทรทัศน์ พร้อมเสริมว่า คำตัดสินของศาลชั้นต้น "ไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ"
อดีตประธานาธิบดีไม่ได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีในวันนี้ (9)
ทีมทนายความของ ยุน แสดงความเสียใจอย่างยิ่ง พร้อมกล่าวหาศาลสูงสุดว่าตัดสินคดีโดย "ไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วน"
ทนายความของอดีตประธานาธิบดียังคงวางแผนที่จะคัดค้านคำตัดสิน โดยอ้างเหตุผลทางรัฐธรรมนูญ และกล่าวว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อไป
ฝ่ายอัยการระบุว่า พวกเขายอมรับคำตัดสินของศาลสูงสุด และจะ "ทำอย่างสุดความสามารถเพื่อดำเนินคดีอื่นๆ ที่เหลืออยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อจลาจลให้สำเร็จ"
แถลงการณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในช่วงดึกของเดือน ธ.ค. ปี 2024 ที่ประกาศระงับการปกครองโดยพลเรือน ทำให้เกาหลีใต้ตกอยู่ในวิกฤตทางการเมืองที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
กฎอัยการศึกมีผลบังคับใช้เพียงประมาณ 6 ชั่วโมงเท่านั้น เนื่องจากสมาชิกรัฐสภาได้เรียกประชุมฉุกเฉินและรีบลงมติคัดค้าน
อย่างไรก็ตาม การกระทำของ ยุน ได้นำมาซึ่งการประท้วงใหญ่ ส่งผลให้ตลาดหุ้นดิ่งลง และทำให้ชาติพันธมิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาตั้งตัวไม่ทัน
ในอีกคดีหนึ่ง ศาลได้ตัดสินจำคุก ยุน ซอกยอล เป็นเวลา 30 ปี ในข้อหาบงการให้ส่งโดรนเข้าไปในเกาหลีเหนือเพื่อ "สร้าง" วิกฤตการณ์ ก่อนที่จะประกาศใช้กฎอัยการศึก
ศาลชั้นต้นระบุเมื่อเดือน ม.ค. ว่า ยุน ใช้อำนาจในทางมิชอบ โดยยุยงให้เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีกระทำการต่อต้านรัฐ และสั่งให้พวกเขาขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเข้าจับกุมตัว ยุน
ศาลสูงสุดแถลงวันนี้ (9) ว่า มาตรการของทีมรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดี ซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมตั้งแถวและการใช้ลวดหนามลเพื่อขัดขวางหมายศาลนั้น ไม่สามารถอ้างเหตุผลว่าเป็นกิจกรรมรักษาความปลอดภัยที่ชอบด้วยกฎหมายได้
อดีตประธานาธิบดียืนกรานว่า การประกาศกฎอัยการศึกของเขาเป็นไป "เพื่อประโยชน์ของชาติโดยแท้" เขายังอ้างว่ากฎอัยการศึกคือสิ่งจำเป็นเพื่อกำจัด "กองกำลังต่อต้านรัฐ" และปราบปรามสิ่งที่เขาอ้างว่าเป็นภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
ยุน ถูกขับออกจากตำแหน่งในเดือน เม.ย. ปี 2025 ซึ่งนำไปสู่การเลือกตั้งที่ทำให้ อี แจ-มยอง จากพรรคประชาธิปไตยสายกลางซ้าย ก้าวสู่ตำแหน่งประธานาธิบดี
ที่มา: เอเอฟพี