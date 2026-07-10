ตัวเลขผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวเวเนฯล่าสุดเกือบ 4,000 คาราคัสร้อง “คิงชาร์ลส์” ขอถอน “ทองคำแท่งหนัก 31 ตัน” มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้กลับประเทศเพื่อฟื้นฟู

รอยเตอร์/MGRออนไลน์ - คาราคัสแถลงทางทีวีอ้างได้ถวายพระราชสาส์นพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษเพื่อขอถอนทองคำแท่งหนัก 31 ตันมูลค่า 4.11 พันล้านดอลลาร์ที่ฝากไว้ในตู้นิรภัยธนาคารกลางอังกฤษกลับประเทศเพื่อฟื้นฟู ยอดเสียชีวิตแผ่นดินไหวล่าสุดอยู่ที่ 3,811 คน ผู้เสียชีวิต 16,740 คน และประชาชนพลัดถิ่นไร้บ้าน 17,907 คน
รอเตอร์รายงานวานนี้(8 ก.ค)ว่า ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวเนซุเอลา ฮอร์เก โดรดริเกซ ( Jorge Rodriguez) แถลงวันพุธ(8) ประกาศตัวเลขเหยื่อผู้เสียชีวิตล่าจากแผ่นดินไหว 2 ครั้งความแรง 7.5 แมกนิจูดและ 7.2 แมกนิจูดเมื่อค่ำวันพุธที่ 24 มิ.ยล่าสุดเพิ่มอยู่ที่ 3,811 คน
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รักษาการประชาธิบดีเวเนซุเอลา เดลซี โรดริเกซ (Delcy Rodriguez) ออกมาเรียกร้องอีกครั้งให้มีการยกเลิกการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาเพื่อช่วยให้เวเนซุเอลาสามารถฟื้นฟูประเทศหลังเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ
พร้อมเปิดเผยต่อว่า เวเนซุเอลาได้รับความช่วยเหลืออย่างเพียงพอจากนานาชาติหากว่าบัญชีทรัพย์สินเวเนซุเอลาที่ถูกแช่แข็งได้รับการปลดล็อก
เกิดขึ้นหลังตลอด 20 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯและสหภาพยุโรป และชาติอื่นๆประกาศคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลาจากการที่รัฐบาลคาราคัสเกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและอีกทั้งเวเนซุเอลาเป็นสวรรค์สำหรับพวกค้ายาเสพติด
“เวเนซุเอลามีทรัพยากรที่โดยปิดกั้นทั่วโลกที่สามารถช่วยในกระบวนการฟื้นฟู” โรดริเกซแถลงผ่านทางโทรทัศน์ VTV
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตัวเลขผู้บาดเจ็บล่าสุดอยู่ที่ 16,740 คนและตัวเลขประชาชนเวเนซุเอลาที่พลัดถิ่นอยู่ที่ 17,907 คน
ในการแถลงของผู้นำเวเนซุเอลายังชี้ว่า เงินเหล่านั้นจะมีประโยชน์สำหรับการจ้างงานและโครงการด้านการศึกษา
รอยเตอร์รายงานว่า การคว่ำบาตรเวเนซุเอเลาส่วนใหญ่ยังคงใช้การอยู่แต่ทว่าหลังอดีตผู้นำ นิโกลัส มาดูโร โดนบุกจับถึงกรุงคาราคัสเมื่อต้นปีนี้ วอชิงตันได้ให้ความช่วยเหลือไปที่เซคเตอร์พลังงานของเวเนซุเอลา
และหลังเหตุแผ่นดินไหว สหรัฐฯออกคำสั่งไฟเขียวให้ธุรกรรมการเงินเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือแผ่นดินไหวสามารถส่งถึงคาราคัสเป็นระยะเวลา 4 เดือนโดยที่ไม่ติดมาตรการคว่ำบาตร
รักษาการประธานาธิบดีเวเนซุดเอลา เปิดเผยว่าเธอได้ถวายสารแด่พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ เพื่อขอให้คาราคัสสามารถนำทองคำแท่งที่ฝากไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารกลางอังกฤษกลับประเทศเพื่อการบูรณะ
และเปิดเผยว่าได้หารือกับผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ถึงการปล่อยทรัพย์สิน
จากที่ผ่านมาธนาคารกลางอังกฤษปฎิเสธที่จะอนุญาตให้คาราคัสสามารถเคลื่อนย้ายทองคำแท่งหนัก 31 ตันที่ฝากไว้และยังคงเป็นคดีความอยู่ในศาลอังกฤษ
โดย AI ของกูเกิลคำนวณว่ามูลค่าทองคำแท่งหนัก 31 ตันนี้ปัจจุบันจะมีมูลค่าโดยรวมที่ 4.13 พันล้านดอลลาร์