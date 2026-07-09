ทั่วโลกจับจ้อง! “ทรัมป์” ยอมรับตกเป็นเป้าเบอร์ 1 ของคาเมเนอี ยอมทิ้ง “เครื่องบินของขวัญกาตาร์” ที่บินตอนขามาประชุมนาโตซัมมิตก่อนใช้ “แอร์ฟอร์ซวันเก่า” บินกลับอเมริกา ตามคำแนะนำของตำรวจลับ

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่คาดฝันออกเดินทางจากการประชุมนาโตที่กรุงอังการา ตุรกี วานนี้(8 ก.ค)กลับสหรัฐฯด้วยเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเก่าสีฟ้า ทิ้งเครื่องบินของขวัญกาตาร์แอร์ฟอร์ซวันสีแดงที่นั่งตอนขามาไว้ที่อังกฤษตามคำแนะนำของตำรวจลับสหรัฐฯหลังยอมรับตัวเองตกเป็นเป้าเบอร์ 1 ของเตหะราน
รอยเตอร์รายงานวานนี้(8 ก.ค)ว่า ผู้นำสหรัฐฯเดินทางไปประชุมนาโตซัมมิตที่กรุงอังการา ตุรกี ด้วยเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันสีแดงของขวัญจากรัฐกาตาร์เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความเป็นปฎิปักษ์ระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านเพิ่มขึ้น ซึ่งอิหร่านนั้นยังมีพรมแดนติดตุรกีอีกด้วย
ท่ามกลางสายตาที่จับจ้องไปทั่วโลกถือเป็นการใช้แอร์ฟอร์ซวันสีแดงในเที่ยวการเดินทางระหว่างประเทศแต่ทว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กลับหันมาใช้เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันสีฟ้าลำเดิมบินกลับอเมริกาสร้างความมึนงงสงสัยไปทั่ว
ผู้นำสหรัฐฯแถลงผ่านทางโซเชียลมีเดีย Truth Social ว่า เขาจะใช้เครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเดิมสีฟ้าบินจากกรุงอังการาไปสนามบินกองทัพอังกฤษ RAF Mildenhall ในอังกฤษ และเครื่องบินของขวัญจากรัฐกาตาร์จะบินไปที่ฐานนี้เดียวกันเพื่อให้ทหารอเมริกันที่ประจำที่นี่สามารถเข้าชมเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันสีแดงที่ใช้เป็นการชั่วคราวได้
รอยเตอร์รายงานว่า วิดีโอคลิปที่เผยแพร่ออกมาในช่วงค่ำวันพุธ(8) แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางด้วยเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันสีแดงภายในฐานทัพอังกฤษเพื่อเตรียมเดินทางกลับอเมริกา
ทั้งนี้พบว่าเครื่องบินแอร์ฟอรซ์วันสีแดงนี้ถูกใช้ชั่วคราวระหว่างรอเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำใหม่ โบอิ้ง 747-8s จำนวน 2 ลำ ตามการจัดซื้อของรัฐบาลสหรัฐฯทำร่วมกับบริษัทโบอิ้งมูลค่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ลงนามไว้ในสมัยแรกในปี 2018 แต่ทว่าบริษัทล่าช้ากว่ากำหนดถึง 4 ปีและคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ในช่วงกลางปี 2028
อย่างไรก็ตามเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำชั่วคราวนี้มีสีที่ต่างจากของเดิมโดยเป็นที่ทรัมป์เลือกด้วยตัวเองได้แก่ แดง ขาว น้ำเงินเข้ม และสีทอง เครื่องบินเป็นของขวัญจากรัฐกาตาร์เมื่อปีที่แล้วและถูกนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมโดยบริษัท L3Harris Technologies
แต่อย่างไรก็ตามเครื่องบินดังกล่าวเป็นที่กังขาถึงประเด็นด้านความปลอดภัยและค่าใช้จ่ายของการปรับเปลี่ยน
รอยเตอร์รายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯในระหว่างอยู่ในกรุงอังการาได้ถูกนักข่าวถามถึงภัยจากการลอบสังหารส่งให้เขาตัดสินใจยอมเปลี่ยนเครื่องบินในการเดินทางออกจากตุรกี อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีไม่ยอมตอบคำถามโดยตรงแต่รับรู้ว่ามีภัยนี้อยู่จริง
“ผมเป็นเบอร์ 1 ของบัญชีสั่งฆ่าจากอิหร่าน” และเสริมว่า “ผมไม่รู้สิ ผมไม่สามารถบอกพวกคุณได้แต่ผมไม่ยี่หระต่อมันจริงๆ”
เดอะฮิลล์ของสหรัฐฯรายงานว่า เบื้องหลังการตัดสินใจเปลี่ยนมานั่งเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันลำเดิมเพื่อบินออกจากตุรกีเกิดหลังตำรวจลับสหรัฐฯให้คำแนะนำด้วยความวิตกถึงภัยคุกคามจากอิหร่านถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถระบุภัยคุกคามที่ชัดเจนได้ อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ส
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สหรัฐฯและอิหร่านหวนกลับมาทำสงครามต่อรอบใหม่โดยเห็นทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีฐานทัพสหรัฐฯตั้งอยู่โดนเตหะรานโจมตี รวมถึงเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ระหว่างที่กองกำลังสหรัฐฯปูพรมโจมตี 90 เป้าหมายในอิหร่าน