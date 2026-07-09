SK Hynix มาแรง! ยอดจองซื้อหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ล้นทะลัก 7 เท่า จ่อระดมทุนกว่า 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์

SK Hynix ผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของเกาหลีใต้ เตรียมเสนอขายหุ้นครั้งประวัติศาสตร์บนตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐฯ ด้วยเป้าหมายระดมทุนไม่ต่ำกว่า 28,000 ล้านดอลลาร์ โดยแหล่งข่าวเผยว่า ยอดจองซื้อหุ้นในขณะนี้มากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 7 เท่า สะท้อนถึงความต้องการอันมหาศาลของนักลงทุนสำหรับหนึ่งในบริษัทที่สำคัญที่สุดในห่วงโซ่อุปทาน AI
การเสนอขายหุ้นของบริษัทผู้ผลิตชิปจากเกาหลีใต้ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเงินทุนในการก่อสร้างโรงงานและอุปกรณ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการชิป AI ที่พุ่งสูงขึ้นนั้น คาดว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นครั้งใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก รองจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX มูลค่า 85,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้ว
SK Hynix ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ส่วนแหล่งข่าวปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อ เนื่องจากรายละเอียดของการเสนอขายหุ้นเป็นความลับ
หุ้นของ SK Hynix พุ่งขึ้น 6% ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ (9)
แหล่งข่าวอีกรายเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้แจ้งนักลงทุนว่า คาดว่าจะมีการประกาศราคาหลังจากตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการในวันพฤหัสบดี (9) และการจัดสรรหุ้นจะเสร็จสิ้นในภายหลังตามเวลาสหรัฐฯ
แม้ว่าหุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่บริษัทอย่าง SK Hynix และคู่แข่งอย่าง Samsung Electronics กลับมีกำไรมหาศาล เนื่องจากความต้องการชิปคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง
แม้ราคาหุ้นของ SK Hynix จะลดลงประมาณ 1ใน 4 ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงกระนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นถึง 680% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
บริษัทแห่งนี้ได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ชั้นนำให้กับ Nvidia ซึ่งเป็นผลพวงจากการเดิมพันตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ที่ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับความสงสัยและการดูถูก แต่ในที่สุดก็ทำให้ SK Hynix ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพในการแข่งขันด้าน AI ระดับโลก
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่การขายหุ้นได้รับการจองเกินจำนวนนั้น ถูกรายงานโดยสื่อ Bloomberg ในวันนี้ (9)
ที่มา: รอยเตอร์