จับตา 'ไต้ฝุ่นบาหวี่' จ่อซัดถล่ม 'จีน-ไต้หวัน' ทางการเตือนประชาชนเร่งกักตุนเสบียง

พายุไต้ฝุ่นบาหวี่ (Bavi) เคลื่อนตัวอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวันในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันพฤหัสบดี (9 ก.ค.) ความเร็วลมลดลงในช่วงข้ามคืนเหลือเพียง 124 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขณะที่ทางการเร่งให้ประชาชนกักตุนเสบียงและเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดนับตั้งแต่ปี 2024
บาหวี่ ซึ่งปัจจุบันมีความกว้างประมาณ 1,000 กิโลเมตร ณ จุดที่กว้างที่สุด หรือประมาณความกว้างของประเทศฝรั่งเศส คาดว่าจะเคลื่อนตัวเลียบทางตอนเหนือของไต้หวันก่อนขึ้นฝั่งที่มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในเย็นวันเสาร์ (11) ตามรายงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีน
เจสัน ชาง นักพยากรณ์อากาศของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติไต้หวัน กล่าวกับรอยเตอร์ว่า บาหวี่จะเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พัดถล่มไต้หวันนับตั้งแต่ปี 1987 และเสริมว่าพายุขนาดนี้ "ค่อนข้างหาได้ยากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา"
จีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รวมถึงญี่ปุ่นและไต้หวัน กำลังเผชิญกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกับภาวะโลกร้อน ปีนี้เป็นปีที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษ เนื่องจากคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และเป็นเชื้อไฟกระตุ้นให้เกิดพายุไต้ฝุ่นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้น
หากไต้ฝุ่นบาหวี่ยังคงความรุนแรงตามที่คาดการณ์ไว้ มันจะเป็นพายุไต้ฝุ่นที่ทรงพลังที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นก็องเรย์ (Super Typhoon Kong-rey) ในปี 2024 ตามข้อมูลของเว็บไซต์ AccuWeather
"คาดว่าความแรงลมจะลดลงโดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดี (9) แต่บาหวี่จะยังคงเป็นพายุอันตรายเมื่อพัดเข้าสู่ไต้หวันและจีนตะวันออกในวันศุกร์ (10) ถึงวันจันทร์ (13)" เจสัน นิโคลส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศระหว่างประเทศของ AccuWeather กล่าว
หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้เตือนให้ประชาชนในโอกินาวา จังหวัดทางใต้สุดของประเทศ เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในวันศุกร์ (10) และวันเสาร์ (11) สำหรับการเกิดลมกระโชกแรง ดินถล่ม น้ำท่วม และคลื่นพายุซัดฝั่ง
ด้านประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ แห่งไต้หวันได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กกระตุ้นให้ประชาชนเตรียมเสบียงตั้งแต่ของกินไปจนถึงไฟฉาย และแชร์วิดีโอสอนวิธีการจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถช่วยชีวิตได้นาน 3 วัน
“เราควรให้ความสนใจกับพายุบาหวี่เป็นอย่างมาก เพราะมันใช้เวลานานในการทวีความรุนแรงขึ้นเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง โดยดูดซับพลังงานจากมหาสมุทรที่อบอุ่นและสะสมความชื้นจำนวนมาก” เซียงป๋อ เฟิง นักวิทยาศาสตร์วิจัยด้านพายุหมุนเขตร้อนจาก Imperial College London กล่าว
“เมื่อมันขึ้นฝั่งหรือเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่ง ความเสียหายอาจร้ายแรงมาก การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเส้นทางของพายุบาหวี่อาจส่งผลกระทบอย่างมาก” เฟิง กล่าวเสริม
ที่มา: รอยเตอร์