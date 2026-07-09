ปากีสถานพบซาก 'โบอิ้งขนส่งสินค้า' ดิ่งทะเลหลังสูญหายนาน 13 ชม. เร่งค้นหา 5 ลูกเรือ

หน่วยกู้ภัยของปากีสถานพบซากเครื่องบินขนส่งสินค้าในปฏิบัติการค้นหาในทะเลลึกเมื่อวันพุธ (8 ก.ค.) หลังจากเครื่องบินหายไปนอกชายฝั่งการาจีประมาณ 13 ชั่วโมง โดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาลูกเรือทั้ง 5 คนที่อยู่บนเครื่อง
การท่าอากาศยานปากีสถานระบุว่า ซากเครื่องบินโบอิ้ง 737 ของสายการบิน K2 Airways ถูกพบห่างจากท่าเรือออร์มาราไปทางใต้ 53 ไมล์ทะเล (98 กิโลเมตร)
กองทัพเรือปากีสถานและหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลปากีสถานได้ส่งยุทโธปกรณ์ทางอากาศและทางทะเลต่างๆ เพื่อค้นหาซากเครื่องบิน โดยปฏิบัติการค้นหายังคงดำเนินต่อไปเพื่อช่วยเหลือลูกเรือ
นายกรัฐมนตรี เชห์บาซ ชารีฟ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาเครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุ 27 ปี ลำนี้ ซึ่งหายไปในทะเลอาหรับ หลังจากรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง
สายการบิน K2 Airways ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเครื่องบิน แถลงว่า ลูกเรือประกอบด้วยนักบิน 2 คน วิศวกร 2 คน และเจ้าหน้าที่สนับสนุน 1 คน ทางการ ยังไม่ได้แถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะของผู้เสียชีวิต แม้ว่า ชารีฟ จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพวกเขาแล้วก็ตาม
ทั้งนี้ คาดว่าเครื่องบินอาจตกทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองการาจี หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอย่างรวดเร็วหลายครั้ง ก่อนที่จะดิ่งลงอย่างรวดเร็วในที่สุด ตามข้อมูลจากบริการติดตามเที่ยวบิน Flightradar24
ทางการได้เริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในทะเลอย่างเป็นระบบ ขณะที่สายการบิน K2 Airways ยืนยันว่ากำลังให้ความร่วมมือกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งปากีสถานและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ส่วน โบอิ้ง ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น
เครื่องบินรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางเมื่อเวลา 21:18 น. ตามเวลามาตรฐานปากีสถาน (16:18 GMT) ในวันอังคาร (7) ขณะบินจากชาร์จาห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังนครการาจี
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในพื้นที่พยายามที่จะช่วยนำทางเครื่องบินลำนี้ แต่เพียง 3 นาทีต่อมา ระบบเรดาร์แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินดิ่งลงอย่างรวดเร็วและขาดการติดต่อ
คำแถลงระบุว่า ในขณะนั้นเครื่องบินอยู่ห่างจากเมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 287 กิโลเมตร
ข้อมูลการติดตามของ Flightradar24 ในช่วงนาทีสุดท้ายดูสับสนวุ่นวาย โดยแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินดิ่งลงประมาณ 5,000 ฟุตในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ก่อนที่จะพุ่งขึ้นประมาณ 6,000 ฟุตใน 30 วินาที แล้วจึงดิ่งลงอย่างรวดเร็วจากระดับความสูง 36,550 ฟุต
ข้อมูลจุดสุดท้ายที่ส่งมาแสดงว่า เครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง 1,100 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล โดยมีอัตราการลดระดับในแนวดิ่งติดลบ 22,400 ฟุตต่อนาที หรือประมาณ 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราการลดระดับที่สูงชันและผิดปกติอย่างมาก
เครื่องบินที่หายไปเป็นเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 รุ่นเก่า ซึ่งเก่ากว่า 737 MAX ที่เคยประสบวิกฤตด้านความปลอดภัยถึงสองรุ่น เครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตโดย CFM International ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GE Aerospace GE.N และ Safran ของฝรั่งเศส
จอห์น ค็อกซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของสหรัฐฯ และอดีตนักบินพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อมูลติดตามการบินที่มีอยู่จนถึงขณะนี้บ่งชี้ว่า ลูกเรือดูเหมือนจะประสบปัญหาในการควบคุมเครื่องบินด้วยเหตุผลบางประการ
“เป็นไปได้ว่า ในช่วงสุดท้ายของการบิน เครื่องบินอาจเสียการทรงตัวและลดระดับลงด้วยอัตราที่สูงมาก” ค็อกซ์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการบินเครื่องบิน 737-400 กล่าว
อุบัติเหตุทางอากาศมักเกิดจากหลายปัจจัย และการสอบสวนอาจใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีจึงจะแล้วเสร็จ
ทางการปากีสถานซึ่งเป็นผู้นำการสอบสวนภายใต้กฎระหว่างประเทศ ยังไม่ได้ระบุว่าพวกเขาได้กู้คืน “กล่องดำ” ของเครื่องบิน ซึ่งจะให้ข้อมูลที่สำคัญหรือไม่
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ กล่าวว่าได้แต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับการรับรองเพื่อช่วยเหลือปากีสถานในการสอบสวน พร้อมด้วยที่ปรึกษาทางเทคนิคจากโบอิง GE Aerospace และสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐฯ
ข้อมูลจาก Flightradar24 ระบุว่า เครื่องบินของสายการบิน K2 Airways ลำนี้ ถูกส่งมอบให้กับสายการบิน Aeroflot ของรัสเซียในฐานะเครื่องบินโดยสารในปี 1999 และถูกดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าในปี 2012
มันเป็นเครื่องบินเพียงลำเดียวของ K2 Airways และเริ่มให้บริการกับสายการบินนี้ในปี 2024 เที่ยวบินล่าสุดคือเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ตามข้อมูลของ Flightradar24
เหตุการณ์นี้จะเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่มีผู้เสียชีวิตครั้งแรกของปากีสถานนับตั้งแต่ปี 2020 เมื่อเครื่องบินแอร์บัส A320 ของสายการบิน Pakistan International Airlines ตกก่อนถึงรันเวย์ในเมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 97 คน
ที่มา: รอยเตอร์