ทำตามคำขู่!สหรัฐฯถล่มอิหร่านรอบใหม่หนักกว่าเดิม หลังทรัมป์ประกาศฉีกMOUหยุดยิงUS-เตหะราน

กองทัพสหรัฐฯในวันพุธ(8ก.ค.) ทำการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ โดยมีเป้าหมายกดดันให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการสัญจรต่อไป ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าข้อตกลงชั่วคราวสำหรับยุติสงครามกับเตหะราน "สิ้นสุดลงแล้ว"
การโจมตีระลอกใหม่ ซึ่งสหรัฐฯอ้างว่าเป็นการลงมือเพื่อตอบโต้กรณีอิหร่านเล่นงานเรือสินค้า 3 ลำที่กำลังล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซในวันอังคาร(7ก.ค.) ทำให้หลายเมืองตามแนวชายฝั่งทางใต้ของอิหร่านสั่นสะเทือน และเกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่
ในถ้อยแถลงของกองบัญชาการตะวันออกกลางแห่งกองทัพสหรัฐฯ ที่โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ ระบุว่า "กองกำลังกองบัญชาการกลางสหรัฐฯเริ่มดำเนินการโจมตีเพิ่มเติมเล่นงานอิหร่าน เพื่อลดศักยภาพของพวกเขาต่อการคุกคามการล่องเรือโดยเสรีในช่องแคบฮอร์มุซ"
"สหรัฐฯกำลังลงโทษอิหร่านจากพฤติกรรมก้าวร้าวที่ไม่ชอบธรรมต่อเรือสินค้าและลูกเรือพลเรือนเมื่อเร็วๆนี้ ในระหว่างที่พวกเขากำลังล่องผ่านน่านน้ำนานาชาติอันสำคัญ" ถ้อยแถลงระบุ
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งของสหรัฐฯ เปิดเผยกับรอยเตอร์สว่า การโจมตีเล่นงานอิหร่านในวันพุธ(8ก.ค.) นับว่ามีจำนวนมากกว่าที่ดำเนินการเมื่อวันอังคาร(7ก.ค.) "นี่เป็นการตอบโต้เหตุการณ์ที่อิหร่านระเบิดโจมตีเรือเมื่อวานนี้ ถ้ามันเกิดขึ้นอีกครั้ง มันจะเลวร้ายกว่านี้มาก" ทรัมป์เขียนบนทรูธโซเชียล
การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก ได้มอบอำนาจต่อรองมหาศาลแก่อิหร่าน ผลก็คือเปิดทางให้เตหะรานสามารถบีบให้การเผชิญหน้ากับกองทัพที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลกเข้าสู่ทางตัน แม้อิหร่านไม่กล่าวอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุโจมตีเรือ แต่พวกนักวิเคราะห์มองว่าเตหะรานใช้แนวทางดังกล่าว เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเจรจาต่อรอง
สถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายล่าสุด กัดเซาะความหวังต่อการเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกันในวันที่ 17 มิถุนายน เป็นข้อตกลงถาวรเพื่อยุติสงคราม ขณะที่อิหร่านเผยในวันพุธ(8ก.ค.) ว่าพวกเขาเล่นงานที่ตั้งทางทหารของสหรัฐฯในบาห์เรนและคูเวต ตอบโต้การโจมตีของอเมริกาก่อนหน้านี้ ที่เล็งเป้าเล่นงานโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน
เมื่อถูกถามก่อนการประชุมซัมมิตนาโตในตุรกีในวันพุธ(8ก.ค.) ว่าบันทึกความเข้าใจจบลงแล้วใช้หรือไม่ ทรัมป์ตอบว่า "มันเป็นคำถามที่น่าสนใจอย่างมาก สำหรับผม ผมคิดว่ามันจบลงแล้ว ผมไม่ต้องการทำข้อตกลงกับพวกเขา ถ้าเราทำข้อตกลงกับอิหร่าน ผมไม่แน่ใจว่าจะได้รับการยึดถือหรือไม่ ผมพบว่าพวกเขาเป็นคนที่ไร้เกียรติอย่างมาก"
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ที่ขู่ยกระดับความขัดแย้งทางทหารบ่อยครั้ง แล้วมักกลับลำในเวลาต่อมา พูดแบบเดิมว่า เขาไม่คาดหมายว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านจะกลับสู่สงครามเต็มรูปแบบ แม้ยังไม่มีความชัดเจนว่าการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงถาวรจะดำเนินต่อไปหรือไม่
ระหว่างแถลงข่าวในเวลาต่อมาในวันพุธ(8 ก.ค.) ทรัมป์บอกว่า เขาไม่คิดว่าสงครามจะกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ "ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันจะจบลงอย่างรวดเร็วมากๆ และมันมีแต่จะทำให้ปลอดภัยขึ้น ในนั้นรวมถึงน้ำมัน"
สำนักข่าวแห่งรัฐของอิหร่านรายงานว่าได้เกิดเหตุระเบิดในหลายเมืองตามแนวชายฝั่งทางใต้ของอิหร่าน ไล่ตั้งแต่ช่องแคบฮอร์มุซไปจนถึงอ่าวโอมาน ในบรรดาที่ตั้งที่ถูกโจมตีนั้น รวมไปถึงบันดาร์ อับบาส ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ที่สุดของอิหร่านและแหล่งที่ตั้งอันสำคัญที่ปฏิบัติการโดยกองทัพเรือและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน
การโจมตียังมุ่งเป้าเล่นงานเมืองโคนารัคและชาบาฮาร์ บริเวณที่สื่อมวลชนอิหร่านรายงานไฟฟ้าดับและเกิดความเสียหายกับหอควบคุมการสัญจรทางทะเล นอกจากนี้แล้วยังมีรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดในเมืองไอรานชาห์ร ทางตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
Nournews สื่อมวลชนที่เกี่ยวข้่องกับองค์กรความมั่นคงสูงสุดของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวกองทัพ รายงานว่าอิหร่านมีแผนโจมตีครั้งใหญเร็วๆนี้ เล็งเป้าเล่นงานฐานทัพของสหรัฐฯในภูมิภาค เพื่อเป็นการแก้แค้น
(ที่มา:รอยเตอร์ส)