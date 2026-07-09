ตั้งท่ารบกันเอง!เดนมาร์กหวัง'นาโต'ช่วยปกป้องกรีนแลนด์ ถ้าถูก'เพื่อนเก่า'สหรัฐฯโจมตียึดครอง

องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ(นาโต) จะช่วยเดนมาร์กปกป้องกรีนแลนด์จากการโจมตีใดๆ ในนั้นรวมถึงสมมุติฐานที่ว่าการโจมตีดังกล่าวมาจากสหรัฐฯ จากความคาดหวังของ เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก
ประเด็นเกี่ยวกับกรีนแลนด์ กลายเป็นประเด็นร้อนรอบนอกการประชุมซัมมิตนาโตในกรุงอังการา ประเทศตุรกี หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยืนยันว่าเขายังคงต้องการให้วอชิงตันควบคุมดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้ เขาบอกว่าข้อพิพาทดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายเหตุผลที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพันธมิตรทหารนาโต เสื่อมทรามลง
"มันควรถูกควบคุมโดยสหรัฐฯ ไม่ใช่เดนมาร์ก" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวระหว่างพบปะกับประธานาธิบดีเรเจป ตัยยิบ แอร์โดอัน แห่งตุรกี เมื่อวันอังคาร(7ก.ค.) "กรีนแลนด์ไม่ได้ช่วยอะไรเดนมาร์ก และเดนมาร์กไม่ได้ทุ่มงบประมาณช่วยเหลือกรีนแลนด์อย่างจริงๆจังๆ" เขากล่าว พร้อมเตือนถึงความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากยุโรป
เฟรเดอริกเซน ตอบโต้คำพูดดังกล่าวในวันพุธ(8ก.ค.) โดยเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความขัดแย้งทางทหารกับเพื่อนรายหนึ่งที่กลายเป็นอดีตไปแล้ว เกี่ยวกับประเด็นพิพาทเกาะกรีนแลนด์ เธอตอบว่า "เราพร้อมปกป้องทุกตารางนิ้วของนาโต ในนั้นรวมถึงดินแดนของเราเอง" และอธิบายว่าการคุ้มครองตามมาตรา 5 เปรียบเสมือนกรมธรรม์ประกันภัย เดนมาร์กจะไม่สามารถปกป้องตนเองหากปราศจากนาโต พร้อมกล่าวเสริมว่า "สหรัฐฯเองก็เช่นกัน"
แนวคิดเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯจะขอซื้อเกาะกรีนแลนด์เคยผุดขึ้นมาหลายต่อหลายครั้งในประวัติศาสตร์ของอเมริกา อันเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ทางเหนือของแอตแลนติก
เกาะปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้มีที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯแห่งหนึ่งอยู่ก่อนแล้ว และเชื่อกันว่ามีทรัพยากรแร่ที่มีค่ามหาศาล ซึ่งการสกัดอาจมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต
ทรัมป์ ไม่ตัดความเป็นไปได้ของการใช้กำลังทหารเพื่อสถาปนาการควบคุมเหนือเกาะกรีนแลนด์ เพิ่มความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่นาโต จะถูกจับให้เผชิญหน้ากับสมาชิกที่มีอิทธิพลสูงสุดของตนเอง ผู้นำอเมริกากล่าวหาองค์กรแห่งนี้ว่าไม่มีประโยชน์ต่อสหรัฐฯ และการปฏิเสธที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรง ในปฏิบัติการโจมตีอิหร่านร่วมกับสหรัฐฯและอิสราเอล ได้กลายเป็นประเด็นความไม่พอใจครั้งใหญ่
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)