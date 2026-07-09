ทำกองเชียร์สับสน!ทรัมป์เอาไงแน่กร้าวจัดหนักถล่มอิหร่าน แต่บอกปะทะรอบนี้ไม่ยืดเยื้อและเปิดประตูเจรจา

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันพุธ(8ก.ค.) ประกาศกร้าวว่าอเมริกาจะโจมตีอิหร่านอย่างหนัก แต่ขณะเดียวกันก็คาดหมายว่าเหตุปะทะทางทหารรอบล่าสุดจะจบลงอย่างรวดเร็วและเปิดประตูสำหรับการกลับสู่โต๊ะเจรจา
ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นไม่นาน หลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐฯบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน "สิ้นสุดลงแล้ว" ตามหลังเหตุยิงตอบโต้กันไปมารอบล่าสุด ที่กระตุ้นให้บรรดาคนกลางอย่างปากีสถาน กาตาร์และสหประชาชาติ ออกมาเรียกร้องให้ลดสถานการณ์ความตึงเครียด
ไม่กี่วันที่ผ่านมา ความพยายามยุติสงครามในตะวันออกกลางมีอันต้องสะดุดลง ตามหลังการสู้รบที่มีชนวนเหตุจากการที่อิหร่านโจมตีเรือหลายลำในช่องแคบฮอร์มุซ
เส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์แห่งนี้ ยังคงเป็นจุดล่อแหลมของความขัดแย้ง ที่เริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเล่นงานอิหร่าน สังหาร อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดของเตหะราน ณ ขณะนั้น ที่จะมีพิธีฝังศพของเขา ในบ้านเกิดเมืองนอนในเมืองมาสฮาด ในวันพฤหัสบดี(9ก.ค.)
เตหะรานยืนกรานเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบแห่งนี้ บอกว่าจะคิดค่าผ่านและขู่เล่นงานเรือต่างๆที่เบี่ยงออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาต
พวกเขาโจมตีเรืออย่างน้อย 3 ลำในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา กระตุ้นให้สหรัฐฯโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านอย่างกว้างขวางในวันอังคาร(7ก.ค.) กระตุ้นให้อิหร่านโจมตีแก้แค้นเล่นงานบรรดาชาติเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย
"เราจะโจมตีพวกเขาอย่างหนักในคืนนี้" ทรัมป์กล่าว ณ ที่ประชุมซัมมิตนาโตในกรุงอังการา พาดพิงถึงอิหร่าน พร้อมระบุ "พวกเขาละเมิดข้อตกลงในทุกๆวัน" อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา เขาบอกว่า "ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันจะจบลงอย่างรวดเร็วมากๆ เราไม่ได้มองในระยะยาว"
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ เรียกร้องทุกฝ่ายให้ใช้ความอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุด เช่นเดียวกับปากีสถาน ชาติคนกลางหลักในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและนายกรัฐมนตรีกาตาร์ ได้พูดคุยทางโทรศัพท์ในวันพุธ(8ก.ค.) และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการใช้หนทางด้านการทูตคลี่คลายประเด็นต่างๆในภูมิภาค
ทั้งสหรัฐฯและอิหร่านต่างกล่าวอ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายของอีกฝ่ายหลายสิบเป้าหมาย ก่อความตึงเครียดรอบใหม่แก่ข้อตกลงชั่วคราวสำหรับยุติสงครามระหว่างพวกเขา
สื่อมวลชนแห่งรัฐของอิหร่าน รายงานว่าเกิดเหตุระเบิดหลายระลอกแถวๆช่องแคบฮอร์มุซ ในนั้นรวมถึง 6 ครั้งบนเกาะเกชม์ 7 ครั้งในเมืองซิริคและอีกหลายครั้งในเมืองท่าหลักบันดาร์ อับบาส
ต่อมา สื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานว่าได้มีเหตุระเบิดอีกหลายระลอกที่เมืองบูเชห์ร ซึ่งอยู่ริมชายฝั่ง และเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์สำหรับกิจการพลเรือนแห่งเดียวของประเทศ รวมถึงอยู่ใกล้กับเกาะคาร์ก สถานีหลักในการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน โดยปริมาณน้ำมันดิบมากถึง 90% ของประเทศต้องผ่านท่าเทียบเรือบนเกาะแห่งนี้ก่อนส่งออกสู่ตลาดโลก
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐอิหร่านรายงานว่าปฏิบัติการโจมตีต่างๆของสหรัฐฯ สังหารบุคลากรทางทหารไป 8 ราย ขณะที่กองบัญชาการกลางอเมริกาอ้างว่ากองกำลังของพวกเขาโจมตีเป้าหมายต่างๆมากกว่า 80 เป้าหมาย ในนั้นรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน, ที่ตั้งเรดาร์ชายฝั่งและเรือขนาดเล็ก 60 ลำของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม
เตหะรานตอบโต้ทันควัน โดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน บอกว่าได้โจมตีเป้าหมายที่ตั้งทางทหารของสหรัฐฯหลายสิบเป้าหมาย ทั้งในคูเวตและบาห์เรน ซึ่งทางผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานเช่นกันว่าได้ยินเสียงระเบิดตูมสนั่นหลายระลอก
คูเวตเผยว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธ 2 ลูกและโดรน 13 ลำ ในขณะที่กองทัพอิหร่านบอกว่าพวกเขายังได้โจมตีกองกำลังสหรัฐฯ ณ ฐานทัพอากาศชีค อิซซา ในบาห์เรนอีกด้วย
โอมาน ซึ่งอยู่อีกฝั่งตรงข้ามช่องแคบฮอร์มุซกับอิหร่าน ประณามการเล็งเป้าเล่นงานบาห์เรนและคูเวต เช่นเดียวกับการโจมตีเรือ แต่ไม่ได้กล่าวโทษไปที่อิหร่าน อดีตคนกลางเจรจารายนี้ไม่เคยกล่าวโทษอิหร่านสำหรับเหตุโจมตีต่างๆตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาของสงคราม ในความพยายามคงไว้ซึ่งความเป็นกลาง ขณะที่ความเป็นกลางของพวกเขา กำลังถูกทดสอบจากการเจรจากับเตหะรานเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซ
วอชิงตันต้องการให้การสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซของเรือต่างๆเป็นไปอย่างอิสระ แต่ทางเตหะรานยืนกรานเกี่ยวกับการเก็บค่าผ่านทางและไม่อนุญาตให้เรือทั้งหลายใช้เส้นทางในน่านน้ำของโอมาน ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้
เรือทั้ง 3 ลำที่ถูกโจมตีเมื่อเร็วๆนี้ โดนเล่นงานขณะกำลังล่องใกล้โอมาส ซึ่งได้เสนอเส้นทางผ่านชั่วคราว ที่เลียบไปตามแนวชายฝั่งของตน
(ที่มา:เอเอฟพี)