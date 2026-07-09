น้ำมันอ่อนแรงช่วงท้ายขยับขึ้นแค่$3 แต่หุ้นUSปิดผสม-ทองลงวิตกทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านอีก

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 3 ดอลลาร์ในวันพุธ(8ก.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่โจมตีรอบใหม่เล่นงานอิหร่าน ก่อความกังวลเกี่ยวกับการคืนชีพความเป็นปรปักษ์ในตะวันออกกลาง ที่อาจหยุดความเคลื่อนไหวของเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ปัจจัยนี้ฉุดวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำขยับลง
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 3.08 ดอลลาร์ ปิดที่ 73.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกันยายน เพิ่มขึ้น 3.86 ดอลลาร์ ปิดที่ 78.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ กล่าวว่าข้อตกลงชั่วคราวที่ลงนามเมื่อเดือนที่แล้ว สำหรับยุติสงครามกับอิหร่าน "สิ้นสุดลงแล้ว" และมีความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะเปิดฉากโจมตีรอบใหม่ในค่ำคืนวันพุธ(8ก.ค.) หลังจากอิหร่านโจมตีเล่นงานฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในอ่าวเปอร์เซียและเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ
อย่างไรก็ตามด้วยที่ในเวลาต่อมา ประธานาธิบดีสหรัฐฯตัดความเป็นไปได้ของการกลับมาทำศึกสงครามเต็มรูปแบบกับอิหร่าน มันช่วยฉุดให้ราคาน้ำมันแกว่งตัวลง หลังจากช่วงหนึ่งของการซื้อขาย ตลาดน้ำมันพุ่งขึ้นเกือบ 9%
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพุธ(8ก.ค.) โดยดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 ขยับลง หลัง ทรัมป์ บอกว่าข้อตกลงชั่วคราวที่มีเป้าหมายยุติสงครามกับอิหร่านจบลงแล้ว อย่างไรก็ตามแนสแดค ได้แรงหนุนจากบอร์ดคอมและหุ้นบริษัทชิปอื่นๆ
ดาวโจนส์ ลดลง 576.76 จุด (1.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 52,348.39 เอสแอนด์พี ลดลง 21.14 จุด (0.28 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,482.71 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 51.96 จุด (0.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,870.65 จุด
ระหว่างกล่าวในเวทีซัมมิตนาโตในตุรกี ทรัมป์บอกว่าเขาไม่สนใจที่จะเจรจากับอิหร่านอีกแล้ว และเตือนว่าวอชิงตันอาจทำการโจมตีอีกรอบในค่ำคืนวันพุธ(8ก.ค.)
ความเห็นของทรัมป์ ถือเป็นการก้าวถอยหลังล่าสุด ในการเจรจาที่สลับกันไปมาระหว่างการขู่ว่าจะยกระดับความรุนแรงกับความหวังที่จะใช้แนวทางการทูต ทำให้นักลงทุนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่คาดการณ์ผิดพลาด จากความพยายามริเริ่มข้อตกลงสันติภาพที่ล้มเหลวไปแล้วหลายครั้ง
ส่วนราคาทองคำปรับลดในวันพุธ(8ก.ค.) จากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นอีกรอบ ตามหลังประธานาธิบดีทรัมป์ บอกว่าข้อตกลงชั่วคราวที่มีเป้าหมายยุติความขัดแย้งกับอิหร่าน "สิ้นสุดลงแล้ว" โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 75 ดอลลาร์ หรือ 1.8 % ปิดที่ 4,082.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)