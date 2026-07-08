ใจถึง! “ทรัมป์” ประกาศให้ "ใบอนุญาตมิสไซล์แพทริออต" แก่ “ยูเครน” ตามคำขอ เพื่อรบ "รัสเซีย" ให้ชนะ ระหว่างซัมมิตกับ “เซเลนสกี” ที่ตุรกี

รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ แถลงวันพุธ(8 ก.ค)ว่า สหรัฐฯจะให้ใบอนุญาตมิสไซล์แพทริออตแก่ยูเครนเพื่อที่จะผลิตและใช้รบรัสเซียระหว่างการหารือซัมมิตกับประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ในการประชุมนาโตที่ตุรกี
รอยเตอร์รายงานวันนี้(8 ก.ค)ว่า ในที่ประชุมซัมมิตระดับทวิภาคีสหรัฐฯ-ยูเครนในวันพุธ(8)ที่กรุงอังการา ตุรกี ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้หยิบยื่นในสิ่งที่เคียฟร้องขอในขณะที่เขากล่าวว่าทั้งยูเครนและรัสเซียต่างต้องการให้สงครามการสู้รบระหว่างกันยุติ
“พวกเราจะมอบใบอนุญาตให้แก่คุณเพื่อการผลิตมิสไซล์แพทริออต ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม โดยในวิธีนี้พวกคุณไม่สามารถบ่นได้ว่าพวกเราไม่ได้ให้อย่างเพียงพอ”
เขากล่าวต่อว่า “มันเป็นอาวุธป้องกันที่ผมชอบมากกว่าอาวุธโจมตี”
รอยเตอร์รายงานว่า ที่ผ่านมาผู้นำยูเครนมักจะเรียกร้องเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธสกัดสัญชาติสหรัฐฯ โดยเป็นเพียงยุทโธปกรณ์เดียวในคลังแสดงที่สามารถใช้เพื่อยิงวัตถุยิงเข้ามาแบบวิถีโค้งให้ตกได้
ประธานาธิบดีเซเลนสกีนั้นได้รับการคาดหมายที่จะนำประเด็นสำคัญหารือร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ในการซัมมิตแบบพบหน้านี้ที่ถูกจัดขึ้นระหว่างผู้นำสหรัฐฯเดินทางมาร่วมการประชุมใหญ่นาโตที่ตุรกีสัปดาห์นี้
ทั้งนี้ทรัมป์กล่าวว่า แรงกดดันอาจตกไปอยู่กับบรรดาบริษัทที่ผลิตมิสไซล์แพทริออต
“พวกเรามีอำนาจมากเหนือบริษัทต่างๆที่เป็นบริษัทผู้ผลิตมิสไซล์แพทริออต”
แต่ยอมรับว่าเขายังไม่ได้หารือเรื่องการให้ใบอนุญาตแพทริออตกับบริษัทผู้ผลิตเหล่านั้นแต่อย่างใดแต่ผู้นำสหรัฐฯเชื่อมั่นว่าจะไม่มีปัญหาและบริษัทที่เกี่ยวข้องจะรู้สึกยินดี
รอยเตอร์รายงานว่า บริษัทล็อกฮีด มาร์ติน (Lockheed Martin) เป็นบริษัทหลักสำหรับการผลิตมิสไซล์สกัดที่จะอยู่ในระบบต่อต้านอากาศยานแพทริออตชื่อดังของสหรัฐฯ