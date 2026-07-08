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DeepSeek ของจีนกำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แหล่งข่าวสามคนให้ข้อมูลตรงกันว่า DeepSeek สตาร์ทอัพสัญชาติจีนกำลังพัฒนาชิป AI ของตัวเอง เพื่อจะลดการพึ่งพาชิป Nvidia และ Huawei

หากประสบความสำเร็จ DeepSeek จะขยายไปสู่การพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญสำหรับบริษัทที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางในประเทศจีนในฐานะแชมป์ด้าน AI ของประเทศ

DeepSeek มีชื่อเสียงไปทั่วโลก หลังจากเปิดตัวโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูง 2 โมเดล สร้างความประหลาดใจให้กับหลาย ๆ คนในซิลิคอนวัลเลย์และวอชิงตัน

บริษัทมีชื่อเสียงมายาวนานในการเน้นการพัฒนาโมเดล AI มากกว่าการนำเทคโนโลยีของตนไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ความพยายามของ DeepSeek ในการเข้าร่วมการแข่งขันในตลาดดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยบริษัทได้ติดต่อกับพันธมิตรภายนอกและหารือกับบริษัทออกแบบชิป และหน่วยความจำ ความพยายามนี้เริ่มขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว

บริษัทเอไอรายนี้ ที่ตั้งอยู่ในหางโจว ยังได้เพิ่มการจ้างงานวิศวกรออกแบบชิปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่การสรรหาบุคลากรนั้นดำเนินการแบบส่วนตัว โดยไม่มีการโพสต์งานบนแพลตฟอร์มการจ้างงานสาธารณะ จากการเปิดเผยของแหล่งข่าว

แหล่งข่าวทั้งสามปฏิเสธที่จะเปิดเผยตัวตนเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

ที่มา รอยเตอร์