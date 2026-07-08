อินโดนีเซียและอินเดียทำข้อตกลงขีปนาวุธพิสัยไกล

เจ้าหน้าที่อินเดีย ระบุเมื่อวันอังคาร (7 ก.ค.) ว่า อินเดียจะจัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลให้กับอินโดนีเซีย ขณะที่ผู้นำทั้งสองประเทศตกลงที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านการป้องกันประเทศ แร่ธาตุสำคัญ และด้านอื่นๆ
ประธานาธิบดี ปราโบโว สุเบียนโต เป็นเจ้าภาพต้อนรับนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี แห่งอินเดีย ในกรุงจาการ์ตา ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการสามวัน โดยข้อตกลงเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธบราห์มอสเป็นวาระสำคัญ
แรนดีร์ ไจสวาล โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ระบุในโพสต์บน X ว่า ข้อตกลง "ความร่วมมือเกี่ยวกับระบบบราห์มอส" ได้บรรลุผลในระหว่างการเยือนครั้งนี้
เขาระบุเพิ่มเติมว่า ทั้งสองประเทศยังบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ ซึ่ง "ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ"
รายละเอียดของข้อตกลงไม่ได้ถูกเปิดเผย และโฆษกกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซียไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็น
หลังจากการพบปะกับปราโบโว โมดีกล่าวถึง "ความไว้วางใจที่เพิ่มมากขึ้น" ระหว่างจาการ์ตาและนิวเดลี ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือใน "ด้านการป้องกันประเทศ ความมั่นคง และกิจการทางทะเล"
"วันนี้ เราบรรลุข้อตกลงที่จะเพิ่มการแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันประเทศ การจัดการภัยพิบัติ และความร่วมมือทางอุตสาหกรรม" โมดีกล่าวกับผู้สื่อข่าว
โมดี ระบุว่า หน่วยยามฝั่งของทั้งสองประเทศจะทำงานร่วมกันในด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียด้วย
สองประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียยังตกลงที่จะทำงานร่วมกันในด้านแร่ธาตุที่สำคัญ ซึ่งอินโดนีเซียผลิตได้มากมาย รวมถึงเหล็กกล้า
"ความร่วมมือใหม่ระหว่างบริษัทของเรากำลังเริ่มต้นขึ้นในด้านเหล็กกล้าไร้สนิมและแม่เหล็กหายาก" โมดีกล่าว
ปราโบโว ระบุว่า อินโดนีเซียและอินเดียมองความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็น "หนึ่งในเสาหลักสำคัญ" ของความสัมพันธ์ทวิภาคี
ปราโบโวกล่าวว่า เขาและโมดีตกลงที่จะเพิ่มการค้าทวิภาคีและเร่งการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าพิเศษ
พวกเขายังยินดีกับความพยายามในการบูรณะวัดปรัมบานัน ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในเมืองยอกยาการ์ตา ที่พวกเขาจะเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยกันในวันพุธ
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย โมดีมีกำหนดจะเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หลังจากเสร็จสิ้นการเยือนอินโดนีเซีย
ที่มา เอเอฟพี