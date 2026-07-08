ทรัมป์กล่าวว่าข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่านเพื่อยุติสงคราม "จบลงแล้ว"

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวในวันพุธ (8 ก.ค.) ว่าบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งนั้น "จบลงแล้ว" พร้อมเสริมว่าเขาไม่ต้องการเจรจากับเตหะรานอีกต่อไป และเรียกผู้นำอิหร่านว่า "คนป่วย"
ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่ลงนามระหว่างวอชิงตันและเตหะราน ภายใต้การไกล่เกลี่ยของปากีสถาน มีจุดประสงค์เพื่อให้มีเวลา 60 วันสำหรับการเจรจาข้อตกลงถาวร แต่การเจรจาทางอ้อมในกาตาร์สิ้นสุดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยไม่มีความคืบหน้าใดๆ
"ผมคิดว่ามันจบแล้ว ผมไม่อยากติดต่อกับพวกเขาอีกต่อไป พวกเขาเป็นพวกเลว" ทรัมป์กล่าวในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ในกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี เมื่อถูกถามว่าการหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่
“พวกเขาเป็นพวกเลว พวกเขาเป็นคนป่วย พวกเขาถูกนำโดยคนป่วย และพวกเขาเป็นคนโหดร้ายรุนแรง และถ้าพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ พวกเขาก็จะใช้มัน” ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์กล่าวว่าเขาจะพูดคุยกับสตีฟ วิทคอฟฟ์ นักธุรกิจที่ผันตัวมาเป็นผู้เจรจา และจาเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของเขา ซึ่งเป็นผู้เจรจากับอิหร่าน แต่ยืนยันว่าขึ้นอยู่กับเตหะรานว่าจะกลับมาเจรจาหรือไม่
“พูดตามตรง ผมไม่อยากเสียเวลากับพวกเขา ตอนนี้ ผมจะปล่อยให้ผู้เจรจาที่ยอดเยี่ยมของเราพูดคุยต่อไปหากพวกเขาต้องการ แต่ผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้น” ทรัมป์กล่าวเคียงข้าง มาร์ค รุตเต หัวหน้าองค์การนาโต
“สำหรับผมแล้ว การเจรจากับพวกเขามันเสียเวลาเปล่า” พวกเขาเป็นคนโกหก" ทรัมป์กล่าว
ทรัมป์กล่าวหาอิหร่านว่าบิดเบือนข้อตกลงหยุดยิงที่วอชิงตันและเตหะรานลงนามเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
"ทุกคนเห็นพ้องกันว่าไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ เราทำข้อตกลงกัน พวกเขาออกไปข้างนอก พูดเล่นกับสื่อ บอกว่าเราไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลย มีบางอย่างผิดปกติกับพวกเขา พวกเขาบ้าไปแล้ว" ทรัมป์กล่าว
ที่มา รอยเตอร์