มือระเบิดลอบสังหาร “เศรษฐีคริปโตยูเครน” ในโมนาโก ถูก “เอเจนต์ข่าวกรองลับเคียฟ” โดนยิงที่หัวดับทันทีหลังบินกลับประเทศ

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – อานาตาเซีย เบียเรซอฟสกา (Anastasiia Berezovska) มือระเบิดชาวยูเครน พยายามลอบสังหารมหาเศรษฐีคริปโตยูเครน วาดิม เยียร์โมเลฟ (Vadym Yermolaiev) ที่โมนาโกสัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุดกลายเป็นศพหลังบินกลับเข้ากรุงยูเครน โดนเอเจนต์ข่าวกรองลับยูเครน GUR และอดีตตำรวจร่วมกันสังหายิงเข้าที่ศีรษะดับคาที่
รอยเตอร์รายงานวันอังคาร(7 ก.ค)ว่า ศพของ อานาตาเซีย เบียเรซอฟสกา (Anastasiia Berezovska) ถูกพบพร้อมกับแผลถูกยิงที่ศีรษะพร้อมปลอกกระสุนปืนตกอยู่ข้างๆ สำนักงานอัยการสูงสุดยูเครนกล่าวผ่านแถลงการณ์ทางเทเลแกรมวานนี้(7)
ทั้งนี้ผู้ตายนั้นโดนหมายแดงอินเตอร์โพลจากเหตุระเบิดเพื่อลอบสังหารมหาเศรษฐียูเครน วาดิม เยียร์โมเลฟ (Vadym Yermolaiev) ที่โมนาโกเมื่อวันที่ 29 มิ.ย ก่อนหน้าแต่รอดตายมาได้อย่างหวุดหวิด
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า รองอัยการโมนาโกชี้ว่า เบียเรซฟอสกานั้นในขณะปฎิบัติการได้ปลอมตัวเป็นชายและได้แอบวางสิ่งต้องสงสัยไว้ที่ทางเข้าอพาร์ทเมนท์ของเป้าหมายก่อนจุดระเบิดเมื่อเวลาก่อน 21.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันที่ 29 ก.ค โดยเชื่อว่าเธอห่างจากระเบิดที่เธอจุดไปแค่ 12 เมตรและหลังจากนั้นได้วิ่งหลบหนีไปก่อนขับรถเดินทางต่อเข้าเยอรมันทันที
ตำรวจและเฮลิคอปเตอร์กองทัพฝรั่งเศสพร้อมด้วยโดรนจำนวนมากระดมตามหาทั่วบริเวณทั้งกลางวันและกลางคืนนานหลายวันแต่ไม่พบตัว
รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวบังคับใช้กฎหมายพบว่าหลังการเสียชีวิตของมือระเบิดหญิงยูเครน ผู้ต้องสงสัยสังหารเบียเรซอฟสกาถูกจับกุมในเวลาต่อมา พบว่าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองกองทัพยูเครน GUR และอีกคนเป็นอดีตตำรวจยูเครน
พบว่าทั้งคู่ได้ยอมรับสารภาพการสังหารเบียเรซอฟสกาวัย 38 ปี
ชายทั้งสองได้สื่อสารกับเธอหลังมือระเบิดเดินทางกลับเข้ายูเครนเมื่อวันที่ 1 ก.ค และเริ่มทำการธุรกรรมการโอนหลายครั้งไปที่บัญชีคริปโตและบัญชีธนาคารของเธอเอง อ้างอิงจากแถลงการณ์อัยการสูงสุดยูเครน
สำนักอัยการสูงสุดยูเครนแถลงต่อว่า เอเจนต์ข่าวกรองลับยูเครน GUR ผู้กระทำผิดให้การว่าไม่ได้แจ้งระดับสูงเกี่ยวกับการติดต่อเบียเรซอฟสกา การโอนเงิน หรือการกระทำอื่นๆนั้นมาจากความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ และไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เขาทำงานด้วย
รอยเตอร์รายงานว่า ชายทั้งสองถูกจับในข้อหาการฆาตกรรมและเชื่อว่าอาจเกี่ยวพันกับการระเบิดลอบสังหารเศรษฐีคริปโตยูเครนที่โมนาโกและทำให้มีการล่าตัวข้ามประเทศเกิดขึ้น
ในการตรวจค้นที่บ้านอดีตตำรวจยูเครนพบว่าที่ห้องใต้ดินนั้นถูกดัดแปลงเป็นห้องทรมาน