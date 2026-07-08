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ระทึก! "ตึกเก่าไฟเซอร์" สูงระฟ้ากลาง “แมนแฮตตัน” หวั่นถล่มหลังสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบเสาด้านในตึกเกิดเอียงผิดรูประหว่างปรับปรุง "มัมดานี" สั่งอพยพวุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตึกสำนักงานเก่าบริษัทยาไฟเซอร์ชื่อดังของสหรัฐฯกลางแมนแฮตตันสูง 37 ชั้นในวันอังคาร(7 ก.ค)เกิดสั่นระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นอพาร์ทเมนท์เกิดโคลงและสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบมีเสาขนาดเล็กล้มในชั้นที่ 21 นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก โซราน มัมดานี สั่งอพยพ 8 ตึกรอบออกทั้งหมดก่อนปิดกั้นบริเวณย่านที่พลุกพล่านป้องกันหากเกิดเหตุร้ายไม่คาดฝัน

หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(7 ก.ค)ว่า นายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์ก ซิตี แถลงในบ่ายวันอังคาร(7)ว่า “ความวิตกที่มีตั้งแต่พวกเราอยู่ที่จุดเกิดเหตุมาตั้งแต่ตอนเช้า พวกเรายังคงเห็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง”

มัมดานีกล่าวว่า มีเสาสนับสนุนด้านใน 2 ต้นเกิดเอียงในชั้นที่ 21 ของอาคารสำนักงานเก่าบริษัทยาไฟเซอร์ชื่อดังของสหรัฐฯกลางแมนแฮตตัน ส่วนอีกต้นนั้นมีการสั่น

“ตึกยังคงไม่มั่นคง” เขากล่าว

อาคารเก่าไฟเซอร์สูง 37 ชั้นตั้งอยู่ที่หมายเลข 235 ถนนหมายเลข 42 ตะวันออก (East 42nd Street) ถูกสั่งอพยพออกหลังคนงานก่อสร้างสังเกตเห็นเสา 2 ต้นด้านในเอียง

ผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงนิวยอร์ก จอห์น เอสโปซิโต (John Esposito) แถลงว่า อาคารดังกล่าวถูกก่อสร้างในลักษณะอาคารโครงสร้างเหล็ก ดังนั้นจะไม่มีการพังลงมาทั้งหมด แต่เป็นการพังแบบบางส่วน

“สิ่งที่ยังคงอยู่ในความวิตกของพวกเรานั่นคือ มันยังคงกำลังเคลื่อนไหว...พวกเราเห็นมันสั่นโคลงอย่างต่อเนื่อง แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มั่นคง”

แต่อย่างไรก็ตามเอสโปซิโตโดนนักข่าวถามว่า อาคารไฟเซอร์เก่าที่เกิดเหตุสามารถเกิดถล่มในลักษณะแพนเค้กได้ใช่ใหม่ เขาตอบกลับมาว่า “เป็นไปได้”

ทั้งนี้การถล่มแบบแพนเค้ก (Pancake Collapse) คือลักษณะการพังทลายของอาคารที่โครงสร้างเสาหรือผนังรับน้ำหนักชั้นล่างสุดสูญเสียการพยุงตัว ทำให้พื้นแต่ละชั้นยุบตัวและซ้อนทับกันลงมาในแนวตั้งตรงเหมือนแพนเค้กหรือขนมชั้น โดยซากตึก สตง. และ โรงแรมรอยัลพลาซ่า เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของโศกนาฏกรรม

เจ้าหน้าที่สหรัฐฯส่งโดรนบินสำรวจทั่วบริเวณที่ดูเหมือนและดูเหมือนจะให้ความสนใจไปที่ด้านหลังของตึก

ทั้งนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์การปรับปรุงใหญ่ให้เป็นที่พักใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่จะเห็นอดีตสำนักงานเก่าของบริษัทยาไฟเซอร์ชื่อดังถูกเปลี่ยนให้เป็นอพาร์ทเมนท์จำนวน 1,600 ห้องภายในปี 2027

โดยตึกเดิมมีขนาด 22 ชั้นและมีการต่อเติมอีก 11 ชั้นขึ้นไป อ้างอิงจากผู้อำนวยการแผนกอาคารนิวยอร์ก ซิตี อาห์เหม็ด ทิกานี (Ahmed Tigani)

แหล่งข่าวเปิดเผยว่าโซนที่เกิดปัญหาดูเหมือนจะอยู่ระหว่างชั้นที่ 17 ไปจนถึงชั้นที่ 21ต่ำกว่าส่วนที่ต่อเติม

เดลีเมลของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงนิวยอร์กเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้อุปกรณ์พิเศษที่มีความสามารถตรวจความเคลื่อนไหวที่แม้กระทั่งรอยแยกแค่ 1 นิ้วเท่านั้น

“มันเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากเพราะต้นเสาโครงเหล็ก เหล็กเส้นเริ่มต้นเอียง และเปลี่ยนทิศทางจากน้ำหนัก”

พร้อมกันนี้กล่าวว่า “พวกเราอพยพทั้งตึกออกและเริ่มต้นอพยพอาคารโดยรอบ ตึกเจ้าปัญหายังคงสั่นโคลงตั้งแต่พวกเรามาอยู่ที่เกิดเหตุ”

นิวยอร์กโพสต์รายงาน โดยรวม 9 ตึกทั้งหมดถูกสั่งอพยพออกทั้งหมดหลังเวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(7) และไม่มีการประกาศว่าเมื่อใดที่คนเหล่านั้นจะสามารถกลับเข้าไปได้










ระทึก! "ตึกเก่าไฟเซอร์" สูงระฟ้ากลาง “แมนแฮตตัน” หวั่นถล่มหลังสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบเสาด้านในตึกเกิดเอียงผิดรูประหว่างปรับปรุง "มัมดานี" สั่งอพยพวุ่น
ระทึก! "ตึกเก่าไฟเซอร์" สูงระฟ้ากลาง “แมนแฮตตัน” หวั่นถล่มหลังสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบเสาด้านในตึกเกิดเอียงผิดรูประหว่างปรับปรุง "มัมดานี" สั่งอพยพวุ่น
ระทึก! "ตึกเก่าไฟเซอร์" สูงระฟ้ากลาง “แมนแฮตตัน” หวั่นถล่มหลังสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบเสาด้านในตึกเกิดเอียงผิดรูประหว่างปรับปรุง "มัมดานี" สั่งอพยพวุ่น
ระทึก! "ตึกเก่าไฟเซอร์" สูงระฟ้ากลาง “แมนแฮตตัน” หวั่นถล่มหลังสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบเสาด้านในตึกเกิดเอียงผิดรูประหว่างปรับปรุง "มัมดานี" สั่งอพยพวุ่น