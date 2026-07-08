ระทึก! "ตึกเก่าไฟเซอร์" สูงระฟ้ากลาง “แมนแฮตตัน” หวั่นถล่มหลังสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบเสาด้านในตึกเกิดเอียงผิดรูประหว่างปรับปรุง "มัมดานี" สั่งอพยพวุ่น

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ตึกสำนักงานเก่าบริษัทยาไฟเซอร์ชื่อดังของสหรัฐฯกลางแมนแฮตตันสูง 37 ชั้นในวันอังคาร(7 ก.ค)เกิดสั่นระหว่างการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นอพาร์ทเมนท์เกิดโคลงและสั่นอย่างเห็นได้ชัด พบมีเสาขนาดเล็กล้มในชั้นที่ 21 นายกเทศมนตรีนิวยอร์ก โซราน มัมดานี สั่งอพยพ 8 ตึกรอบออกทั้งหมดก่อนปิดกั้นบริเวณย่านที่พลุกพล่านป้องกันหากเกิดเหตุร้ายไม่คาดฝัน
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(7 ก.ค)ว่า นายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์ก ซิตี แถลงในบ่ายวันอังคาร(7)ว่า “ความวิตกที่มีตั้งแต่พวกเราอยู่ที่จุดเกิดเหตุมาตั้งแต่ตอนเช้า พวกเรายังคงเห็นการเคลื่อนไหวของโครงสร้าง”
มัมดานีกล่าวว่า มีเสาสนับสนุนด้านใน 2 ต้นเกิดเอียงในชั้นที่ 21 ของอาคารสำนักงานเก่าบริษัทยาไฟเซอร์ชื่อดังของสหรัฐฯกลางแมนแฮตตัน ส่วนอีกต้นนั้นมีการสั่น
“ตึกยังคงไม่มั่นคง” เขากล่าว
อาคารเก่าไฟเซอร์สูง 37 ชั้นตั้งอยู่ที่หมายเลข 235 ถนนหมายเลข 42 ตะวันออก (East 42nd Street) ถูกสั่งอพยพออกหลังคนงานก่อสร้างสังเกตเห็นเสา 2 ต้นด้านในเอียง
ผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงนิวยอร์ก จอห์น เอสโปซิโต (John Esposito) แถลงว่า อาคารดังกล่าวถูกก่อสร้างในลักษณะอาคารโครงสร้างเหล็ก ดังนั้นจะไม่มีการพังลงมาทั้งหมด แต่เป็นการพังแบบบางส่วน
“สิ่งที่ยังคงอยู่ในความวิตกของพวกเรานั่นคือ มันยังคงกำลังเคลื่อนไหว...พวกเราเห็นมันสั่นโคลงอย่างต่อเนื่อง แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มั่นคง”
แต่อย่างไรก็ตามเอสโปซิโตโดนนักข่าวถามว่า อาคารไฟเซอร์เก่าที่เกิดเหตุสามารถเกิดถล่มในลักษณะแพนเค้กได้ใช่ใหม่ เขาตอบกลับมาว่า “เป็นไปได้”
ทั้งนี้การถล่มแบบแพนเค้ก (Pancake Collapse) คือลักษณะการพังทลายของอาคารที่โครงสร้างเสาหรือผนังรับน้ำหนักชั้นล่างสุดสูญเสียการพยุงตัว ทำให้พื้นแต่ละชั้นยุบตัวและซ้อนทับกันลงมาในแนวตั้งตรงเหมือนแพนเค้กหรือขนมชั้น โดยซากตึก สตง. และ โรงแรมรอยัลพลาซ่า เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของโศกนาฏกรรม
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯส่งโดรนบินสำรวจทั่วบริเวณที่ดูเหมือนและดูเหมือนจะให้ความสนใจไปที่ด้านหลังของตึก
ทั้งนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์การปรับปรุงใหญ่ให้เป็นที่พักใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่จะเห็นอดีตสำนักงานเก่าของบริษัทยาไฟเซอร์ชื่อดังถูกเปลี่ยนให้เป็นอพาร์ทเมนท์จำนวน 1,600 ห้องภายในปี 2027
โดยตึกเดิมมีขนาด 22 ชั้นและมีการต่อเติมอีก 11 ชั้นขึ้นไป อ้างอิงจากผู้อำนวยการแผนกอาคารนิวยอร์ก ซิตี อาห์เหม็ด ทิกานี (Ahmed Tigani)
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าโซนที่เกิดปัญหาดูเหมือนจะอยู่ระหว่างชั้นที่ 17 ไปจนถึงชั้นที่ 21ต่ำกว่าส่วนที่ต่อเติม
เดลีเมลของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้บัญชาการสำนักงานดับเพลิงนิวยอร์กเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้อุปกรณ์พิเศษที่มีความสามารถตรวจความเคลื่อนไหวที่แม้กระทั่งรอยแยกแค่ 1 นิ้วเท่านั้น
“มันเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากเพราะต้นเสาโครงเหล็ก เหล็กเส้นเริ่มต้นเอียง และเปลี่ยนทิศทางจากน้ำหนัก”
พร้อมกันนี้กล่าวว่า “พวกเราอพยพทั้งตึกออกและเริ่มต้นอพยพอาคารโดยรอบ ตึกเจ้าปัญหายังคงสั่นโคลงตั้งแต่พวกเรามาอยู่ที่เกิดเหตุ”
นิวยอร์กโพสต์รายงาน โดยรวม 9 ตึกทั้งหมดถูกสั่งอพยพออกทั้งหมดหลังเวลา 08.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(7) และไม่มีการประกาศว่าเมื่อใดที่คนเหล่านั้นจะสามารถกลับเข้าไปได้