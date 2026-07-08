ยิวมีเคือง! 'ทรัมป์' ชื่นชมตุรกีพันธมิตรที่ 'ภักดี' แบะท่าไฟเขียวขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอังคาร (7 ก.ค.) ว่าเขาจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่อตุรกีอันเนื่องจากการซื้อขีปนาวุธป้องกันประเทศจากรัสเซีย และส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะขายเครื่องบินรบ F-35 ให้แก่พันธมิตรนาโตรายนี้ ในความเคลื่อนไหวที่อาจจะเผชิญกับกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงในสภาคองเกรส
ในการเยือนตุรกีครั้งแรกของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในรอบ 11 ปี ทรัมป์ ได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเรเจป ตัยยิบ แอร์โดอัน ที่สนามบินด้วยรัฐพิธีที่ยิ่งใหญ่ โดยมีทหารตุรกีขี่ม้าคุ้มกันขบวนรถของ ทรัมป์ ไปยังทำเนียบประธานาธิบดี
ผู้นำทั้งสองต่างกล่าวชื่นชมซึ่งกันและกันในสุนทรพจน์ต่อสาธารณะ ภายใต้การบริหารของ ทรัมป์ ประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ย่ำแย่ลงของตุรกีไม่เคยเป็นประเด็นที่วอชิงตันกังวลมากนัก
ระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกี ทรัมป์ เอ่ยชื่นชม เออร์โดกัน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยกล่าวว่าทั้งสองมี "เคมี" ที่ดีต่อกัน และความสัมพันธ์กับอังการาไม่เคยดีเท่านี้มาก่อน ความอบอุ่นเช่นนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ที่เคยห่างเหินภายใต้ประธานาธิบดี โจ ไบเดน
แม้ว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้น ทว่าการที่ตุรกีซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซียในปี 2019 และการที่สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทด้านกลาโหมรายใหญ่ของตุรกีในปี 2020 รวมถึงการถอดตุรกีออกจากโครงการเครื่องบินรบ F-35 นั้น เป็นประเด็นที่สร้างความบาดหมางมานาน การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยขจัดปัญหาสำคัญในความสัมพันธ์ แต่ปัจจุบันการขายเครื่องบินรบได้ถูกระงับไว้ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ
“เราจะยกเลิกการคว่ำบาตร” ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าว “ถึงเวลาแล้ว เราไม่ต้องการคว่ำบาตรมิตรประเทศ”
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวเสริมว่า รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีคลังกำลังทำงานในเรื่องนี้อยู่
เมื่อถูกถามว่ากังวลเกี่ยวกับการที่อังการายังคงครอบครองระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 จากรัสเซียหรือไม่ ทรัมป์ ตอบว่า เขาไม่มีความกังวลใดๆ
“ผมไม่กังวลเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตุรกี” เขากล่าว “ผมคิดว่าความสัมพันธ์กับตุรกีในตอนนี้ดีกว่าที่เคยเป็นมา”
ทรัมป์ ยังแสดงท่าทีสนับสนุนให้ตุรกีซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 แม้จะไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากมีข้อคัดค้านจากสภาคองเกรสของสหรัฐฯ
“ในหลายๆ ด้าน ตุรกีมีความภักดีมากกว่าประเทศอื่นๆ ที่เราคิดว่าน่าจะมีความภักดี... มันเป็นเครื่องบินที่ยอดเยี่ยม ดีที่สุด ในปัจจุบันนี้ดีที่สุดอย่างเห็นได้ชัด และแน่นอนว่าเราจะพิจารณาเรื่องนี้” ทรัมป์ กล่าว
ด้าน แอร์โดอัน กล่าวว่า เขาหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องความต้องการของอังการาที่จะซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35
“เราเคยหารือเรื่องนี้กับสหรัฐฯ มาก่อน และได้รับสัญญาว่าจะได้เครื่องบิน 5 ลำ” ผู้นำตุรกีกล่าว พร้อมเสริมว่า “ผมรู้ว่าคุณ ทรัมป์ รักษาสัญญาเสมอ”
สภาคองเกรสสหรัฐฯ ผ่านกฎหมายเมื่อปลายปี 2019 ห้ามการขายเครื่องบิน F-35 ให้แก่ตุรกี ตราบใดที่ตุรกียังคงมีระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 โดยระบุว่าระบบของรัสเซียนี้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของเครื่องบินรบที่ผลิตโดยสหรัฐฯ
ปัจจุบันกฎหมายของสหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้ตุรกีใช้งานหรือครอบครองระบบ S-400 หากต้องการกลับเข้าร่วมโครงการ F-35 อีกครั้ง
กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งสองพรรค นำโดย ไมค์ ลอว์เลอร์ สมาชิกพรรครีพับลิกัน และ แบรด เชอร์แมน สมาชิกพรรคเดโมแครต ได้เขียนจดหมายถึง ทรัมป์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อแสดง "ความกังวลอย่างยิ่ง" เกี่ยวกับการขายเครื่องบิน F-35 ให้แก่ตุรกี โดยอ้างถึงกฎหมายของสหรัฐฯ ความสัมพันธ์ของตุรกีกับอิหร่าน และ "วาทกรรมต่อต้านอิสราเอล"
"ผมหวังว่านี่จะเป็นเรื่องเข้าใจผิด" จอห์น คอร์นิน สมาชิกวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกัน โพสต์ข้อความบน X เมื่อเช้าวันอังคาร (7) โดยอ้างถึงบทความเกี่ยวกับความเต็มใจของ ทรัมป์ ที่จะขายเครื่องบินรบดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวสองรายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า คาดว่า ทรัมป์ จะสนับสนุนการขายเครื่องบินรบ F-35 ให้กับตุรกี หนึ่งในแนวทางที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือการส่งระบบ S-400 ของรัสเซียไปยังประเทศที่สาม แม้ว่ายังไม่มีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการก็ตาม
ทั้งนี้ ยังไม่ชัดเจนว่า รัสเซียจะยอมรับความเคลื่อนไหวเช่นนี้หรือไม่ เนื่องจากรัสเซียกำหนดให้ต้องมีข้อผูกพันต่อผู้ใช้ปลายทางในการขายอาวุธ
ชาติพันธมิตรนาโตมองว่าตุรกีซึ่งมีกองทัพใหญ่เป็นอันดับ 2 ของพันธมิตร และเป็นผู้ส่งออกโดรนติดอาวุธรายใหญ่ เป็นปราการป้องกันการรุกรานของรัสเซียทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพสื่อนั้นแทบจะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเลย
ในขณะที่ ทรัมป์ ยกระดับการวิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรนาโตที่ปฏิเสธไม่ยอมให้ความช่วยเหลือในสงครามอิหร่าน คาดว่ารัฐสมาชิกอื่นๆ คงจะไม่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องความเป็นประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่ถดถอยของตุรกี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ ทรัมป์ พูดว่า เขาอาจจะไม่มาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโตเลย หากไม่ใช่ แอร์โดอัน ที่เชิญเขา
ที่มา: รอยเตอร์