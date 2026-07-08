กลัวที่ไหน! อิหร่านล็อกเป้าถล่มฐานทัพสหรัฐฯใน 'คูเวต-บาห์เรน' หลังมะกันรื้อฟื้นโจมตี

กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ประกาศโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐฯ ในบาห์เรนและคูเวตเมื่อวันพุธ (8 ก.ค.) หลังจากที่สหรัฐฯ กลับมาเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ
ในการโจมตีครั้งล่าสุดซึ่งทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้วสั่นคลอนมากขึ้นไปอีก กองกำลัง IRGC ระบุว่า พวกเขาได้ดำเนินการปฏิบัติการร่วมด้วยขีปนาวุธและโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารที่สำคัญของสหรัฐฯ ในบันดาร์ซัลมาน เขตนาวิกโยธินที่ 5 ของบาห์เรน และฐานทัพอากาศอาลี อัล ซาเล็ม ในคูเวต รวมถึงยิงโดรน MQ9 ของสหรัฐฯ ที่พยายามแทรกแซงปฏิบัติการจนตก
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มีเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นในบาห์เรนและคูเวต ขณะที่กองทัพคูเวตแถลงว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังเผชิญกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของฝ่าย "ศัตรู"
ก่อนหน้านั้นไม่นาน สหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางทหารครั้งใหม่ และเพิกถอนใบอนุญาตที่เปิดทางให้อิหร่านขายน้ำมัน เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ระบุว่า เรือเล็กกว่า 60 ลำของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตี โดยมุ่งตอบโต้อิหร่านอย่างหนักที่โจมตีเรือสินค้า ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
"การรุกรานที่ไม่สมควรโดยกองกำลังอิหร่านเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนและอันตราย และบ่อนทำลายเสรีภาพในการเดินเรือ" CENTCOM ระบุในถ้อยแถลง
กองบัญชาการร่วมทางทหารสูงสุดของอิหร่าน (Khatam al-Anbiya Central Headquarters) ประณามการโจมตีของสหรัฐฯ ว่าเป็น "การกระทำที่ก้าวร้าวอย่างโจ่งแจ้ง" ขู่ว่าจะ "ตอบโต้อย่างรุนแรง" พร้อมเตือนว่า เตหะรานจะไม่ยอมให้สหรัฐฯ เข้ามาแทรกแซงการจัดการช่องแคบ
โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลีบาฟ ประธานรัฐสภาและผู้เจรจาหลักของอิหร่าน กล่าวหาว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อน เขาไม่เพียงแต่อ้างถึงการโจมตีทางทหารครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการคว่ำบาตรน้ำมันครั้งใหม่ การละเมิด "มาตรการปรับเปลี่ยน" ของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ และการโจมตีเลบานอนของอิสราเอลด้วย
"ยุคแห่งการข่มขู่และการรีดไถจบลงแล้ว" กาลีบาฟ กล่าวในโพสต์บน X "เราจะไม่ยอมจำนน"
ก่อนหน้านี้ สื่ออิหร่านรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดขึ้นบนเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางน้ำมันหลักของอิหร่าน รวมถึงบนเกาะเกชม์ และในเมืองท่าซีริกและบันดาร์อับบาสทางตอนใต้
สถานีโทรทัศน์ Press TV ของอิหร่านรายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งทางตอนใต้ของเกาะคาร์ก ในขณะที่ CENTCOM ไม่ได้มีการเอ่ยถึงเกาะคาร์ก ซึ่งอิหร่านใช้ส่งออกน้ำมันดิบถึง 90%
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ บอกกับรอยเตอร์ว่า การโจมตีมุ่งเป้าไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน ระบบเฝ้าระวังชายฝั่ง ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ ขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือ และฐานปล่อยโดรน
แม้ยังไม่มีรายงานพลเรือนเสียชีวิตในอิหร่าน แต่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนจากสะเก็ดระเบิดจาก "กระสุนของศัตรู" ที่ตกใส่ท่าเรือพาณิชย์ในเมืองซีริก ตามข้อมูลจากนักข่าวสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่าน รายงานระบุว่าการโจมตียังพุ่งเป้าไปที่ท่าเรือประมงในเมืองซีริกและบันดาร์อับบาสด้วย
เหตุการณ์เหล่านี้ถือเป็นภัยคุกคามล่าสุดต่อข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางซึ่งสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อระงับความขัดแย้งที่เริ่มต้นจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่อเตหะราน
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เผยก่อนหน้านี้ว่า คณะผู้เจรจายังคงทำงานด้วยความสุจริตใจเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายกับอิหร่าน ทว่าการควบคุมช่องแคบได้มอบอำนาจต่อรองมหาศาลให้แก่เตหะราน ซึ่งทำให้อิหร่านสามารถบีบให้เกิดภาวะชะงักงันกับกองทัพที่ทรงพลังที่สุดในโลกได้
นักวิเคราะห์ชี้ว่า เตหะรานใช้การโจมตีเรือพาณิชย์เพื่อเน้นย้ำถึงอำนาจต่อรองนั้น ในขณะที่กำลังเจรจาข้อตกลงสันติภาพระยะยาวกับสหรัฐฯ
ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกใบอนุญาตทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. เพื่ออนุญาตให้ขายน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และปิโตรเลียมจากอิหร่านได้จนถึงวันที่ 21 ส.ค. แต่ในวันอังคารที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และให้เวลาอิหร่านจนถึงวันที่ 17 ก.ค. เพื่อยุติการทำธุรกรรมใดๆ ก็ตาม
ที่มา: รอยเตอร์