เครื่องบินขนส่งสินค้า 'ปากีสถาน' สูญหายนอกชายฝั่ง หลังนักบินแจ้ง 'ระบบนำทางขัดข้อง'

สำนักงานการบินของปากีสถานระบุว่า เครื่องบินขนส่งสินค้าโบอิ้ง 737 ที่จดทะเบียนในปากีสถาน พร้อมลูกเรือ 5 คน ขาดการติดต่อกับหอควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อคืนวันอังคาร (7 ก.ค) หลังจากรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทาง ขณะเดินทางจากเมืองชาร์จาห์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังนครการาจี
ข้อมูลการบินเบื้องต้นระบุว่า เครื่องบินขนส่งสินค้าดัดแปลงอายุ 27 ปี ซึ่งดำเนินการโดยสายการบิน K2 Airways อาจตกทะเลทางตะวันตกเฉียงใต้ของการาจี หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอย่างรวดเร็วหลายครั้งก่อนที่จะลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24
การท่าอากาศยานปากีสถานแถลงว่า เจ้าหน้าที่ได้เริ่มปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในทะเลอย่างเป็นระบบ เพื่อค้นหาเครื่องบินที่หายไป
เครื่องบินลำนี้แจ้งรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบนำทางเมื่อเวลา 21:18 น. ตามเวลามาตรฐานปากีสถาน ขณะบินไปยังการาจี
หอควบคุมการจราจรทางอากาศในพื้นที่พยายามนำทางเครื่องบิน ทว่า 3 นาทีต่อมา ระบบเรดาร์แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็ว และการติดต่อก็ขาดหายไป โดยในขณะนั้นเครื่องบินอยู่ห่างจากเมืองการาจีไปทางทิศตะวันตกประมาณ 287 กิโลเมตร
สื่อท้องถิ่น Geo News รายงานว่า เครื่องบินลำดังกล่าวหายไปขณะบินอยู่เหนือทะเลอาหรับ ใกล้กับเมืองออร์มาราในแคว้นบาลูจิสถานของปากีสถาน
ข้อมูลการติดตามจาก Flightradar24 แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่วุ่นวาย ขณะที่เครื่องบินดิ่งลงประมาณ 5,000 ฟุตในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาที จากนั้นพุ่งกลับขึ้นมาประมาณ 6,000 ฟุตในเวลาเพียง 30 วินาที ก่อนที่จะดิ่งลงอย่างรุนแรงจากระดับความสูง 36,550 ฟุต
ข้อมูลจุดสุดท้ายที่ส่งมา ระบุว่าเครื่องบินอยู่ที่ระดับความสูง 1,100 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยอัตราการลดระดับในแนวดิ่งลบ 22,400 ฟุตต่อนาที หรือประมาณ 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นอัตราการลดระดับที่สูงชันและผิดปกติอย่างมาก
"เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นอะไรที่รุนแรงเช่นนั้น มันย่อมดึงดูดความสนใจ แต่ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันหมายความว่าอย่างไรโดยปราศจากข้อมูลเพิ่มเติม" แอนโทนี บริคเฮาส์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางการบินและอวกาศกล่าว
เครื่องบินที่หายไปเป็นส่วนหนึ่งของตระกูล 737 ของโบอิ้ง ซึ่งมีอายุหลายสิบปีแล้ว แต่เป็นรุ่นที่เก่ากว่า 737 MAX ที่เผชิญกับวิกฤตความปลอดภัยเมื่อเร็วๆ นี้ถึงสองรุ่น เครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตโดย CFM International ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง GE Aerospace GE.N และ Safran ของฝรั่งเศส
ตามข้อมูลจาก Flightradar24 เครื่องบิน 737-400 ลำนี้ถูกส่งมอบเป็นเครื่องบินโดยสารให้กับสายการบิน Aeroflot ของรัสเซียในปี 1999 และถูกดัดแปลงเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าในปี 2012
มันเป็นเครื่องบินเพียงลำเดียวของสายการบิน K2 Airways และเริ่มให้บริการกับสายการบินนี้ในปี 2024
สายการบิน K2 Airways และโบอิ้งยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที
หากมีการยืนยันผู้เสียชีวิต เหตุการณ์นี้จะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงครั้งแรกในปากีสถานนับตั้งแต่ปี 2020 เมื่อเครื่องบินแอร์บัส A320 ของสายการบิน ปากีสถาน อินเตอร์เนชันแนล แอร์ไลน์ ตกก่อนถึงรันเวย์ในเมืองการาจี ทำให้มีผู้เสียชีวิต 97 คน หลังจากที่นักบินเสียสมาธิเพราะมัวแต่พูดคุยเรื่องไวรัสโคโรนา ก่อนที่จะพยายามลงจอดไม่สำเร็จ
ที่มา: รอยเตอร์