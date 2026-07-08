เผยความลับแก่ศัตรู!ศาลกัมพูชาสั่งจำคุก6ปี โพสต์โซเชียลอวดฐานที่ตั้งทหารขณะทำศึกกับไทย

ศาลเทศบาลพนมเปญเมื่อวันอังคาร(7ก.ค.) ลงโทษจำคุกผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์รายหนึ่งเป็นเวลา 6 ปีและปรับเงิน 4 ล้านเรียล(ราว 33,000 บาท) ต่อกรณีถ่ายภาพกำลังพลกัมพูชา รวมถึงฐานที่มั่นและค่ายทหารของพวกเขาในแนวหน้า แล้วโพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างเหตุปะทะตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยในเดือนธันวาคม 2025
รายงานข่าวของขแมร์ไทม์สระบุว่าประธานผู้พิพากษา Hok Pov ระบุตัวจำเลยว่าได้แก่ Hoeun Reaksmey วัย 36 ปี ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จากเมืองสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย
Reaksmey ถูกพบว่ามีความผิดฐาน "การรวบรวมข้อมูลที่เป็นผลร้ายต่อการป้องกันประเทศ" ภายใต้มาตรา 446 ของประมวลกฎหมายอาญา โดยเขาโดนจับกุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2025 หลังโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างที่ทหารของทั้ง 2 ชาติกำลังสู้รบกัน
ผู้พิพากษาบอกว่าการแชร์ภาพทหารกัมพูชาและฐานที่มั่นของกำลังพลเหล่านั้น เป็นอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการป้องกันประเทศ
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน ศาลเทศบาลพนมเปญเคยสั่งลงโทษจำคุกนักเคลื่อนไหว 37 ราย ระหว่าง 18 เดือน ถึง 2 ปี ตามข้อกล่าวหายุยงปลุกปั่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดน
ผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดตามมาตรา 494 และ 495 แห่งประมวลกฎหมายอาญา สำหรับการยุยงปลุกปั่นให้กระทำความผิดอาญาโทษฐานหนักหรือก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)