ส่อล้มโต๊ะหยุดยิง!สหรัฐฯเกรี้ยวกราดถล่มอิหร่านรอบใหม่ อ้างตอบโต้เตหะรานโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน

กองทัพสหรัฐฯปลดปล่อยการโจมตีระลอกใหม่เล่นงานอิหร่านในวันอังคาร(7ก.ค.) และถอนใบอนุญาตที่เปิดทางให้เตหะรานขายน้ำมัน ตอบโต้กรณีที่เรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำ ถูกเล่นงานในช่องแคบฮอร์มุซ ถาโถมแรงกดดันใส่ข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางอยู่ก่อนแล้ว
หนึ่งวันหลังจากฝูงชนมหาศาลรวมตัวประกอบพิธีศพของอยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมเนอี ผู้นำสูงสุดที่ล่วงลับของอิหร่าน ในเมืองกอม ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ กองบัญชาการกลางสหรัฐฯแถลงว่าได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีหลายระลอก โดยมีเจตนาในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเพื่อก่อการชดใช้ราคาแพง "การแสดงออกถึงความก้าวร้าวของอิหร่าน เป็นสิ่งที่ไม่สมควร อันตรายและละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน" กองบัญชาการกลางสหรัฐฯโพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์
สื่อมวลชนอิหร่านรายงานว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้่นหลายระลอก ในเมืองท่าซิริค ทางใต้ของประเทศ ในวันพุธ(8ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น เช่นเดียวกับบนเกาะเกชม์และในเมืองบันดาร์ อับบาส พร้อมระบุการโจมตีเหล่านั้นโดนท่าเรือพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองซิริคและท่าเรือประมงทั้งในซิริคและบันดาร์ อับบาส
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์สว่า การโจมตีดังกล่าวเล็งเป้าเล่นงานระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่าน, ระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง, ขีปนาวุธยิงจากพื้นผิวสู่อากาศ, ขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือและฐานปล่อยโดรน
เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เป็นอีกกรณีล่าสุดที่คุกคามข้อตกลงหยุดยิงที่ทางสหรัฐฯและอิหร่านเห็นพ้องกันเมื่อเดือนที่แล้ว อันนำมาซึ่งการหยุดความขัดแย้งที่เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ จากการที่อเมริกาและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีทั่วอิหร่าน
ในความเป็นไปได้ที่จะก่อความเสียหายแก่ข้อตกลงหยุดยิง ในวันอังคาร(7ก.ค.)เช่นกัน วอชิงตันเคลื่อนไหวถอนประเด็นอ่อนข้อหลักประเด็นหนึ่ง ที่อนุญาตให้อิหร่านขายน้ำมันเข้าสู่ตลาดนานาชาติ และมันกระตุ้นให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 3% ทันทีที่สหรัฐฯแถลงออกมา
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าคณะผู้แทนเจรจายังคงทำงานด้วยความจริงใจ ในการมุ่งหน้าสู่ข้อตกลงขั้นท้ายสุดกับอิหร่าน แต่การควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้มอบอำนาจต่อรองอันมหาศาลให้กับเตหะราน ผลก็คือสามารถบีบให้การเผชิญหน้ากับกองทัพที่ทรงอานุภาพที่สุดในโลกเข้าสู่ภาวะชะงักงันได้ พวกนักวิเคราะห์ระบุเตหะรานใช้การโจมตีเรือ เน้นย้ำถึงอำนาจต่อรอง ในระหว่างที่พวกเขาเจรจาข้อตกลงสันติภาพระยะยาวกับอเมริกา
ภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ทางกระทรวงการคลังสหรัฐฯออกใบอนุญาตทั่วไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เปิดทางให้ขายน้ำมันดิบ ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่มีต้นทางจากอิหร่าน ไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม และในความเคลื่อนไหวถอนใบอนุญาตในวันอังคาร(7ก.ค.) อเมริกาให้เวลาอิหร่านจนถึงวันที่ 17 กรกฏาคม สำหรับทยอยยุติธุรกรรมต่างๆ
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านประณามความเคลื่อนไหวดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดกรอบข้อตกลงในการยุติสงคราม และบอกว่าวอชิงตันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับสิ่งที่จะตามมา พร้อมเน้นย้ำ อิหร่านจะใช้ทุกมาตรการที่เล็งเห็นว่ามีความจำเป็น เพื่อปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติ
กาตาร์กล่าวโทษอิหร่านสำหรับเหตุโจมตีเรือ ในนั้นรวมถึง Al Rekayyat เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ของกาตาร์ ซึ่งมีรายงานว่าถูกโจมตียามค่ำคืนด้วยโดรน ก่อไฟลุกไหม้ในห้องเครื่องยนต์ ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยและได้รับการอพยพออกมา
เรือบรรทุกน้ำมันดิบลำหนึ่งที่ประดับธงชาติซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเชื่อว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Wedyan ก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนอกชายฝั่งโอมาน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นสาเหตุของความเสียหายไม่เป็นที่แน่ชัด
กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เผยว่าได้เรียกรองเอกอัครราชทูตของอิหร่านเข้าพบ และได้มอบหนังสือประท้วงฉบับหนึ่ง ตามหลังเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน ตอบโต้ว่าคำกล่าวของกาตาร์เป็นสิ่งที่น่าฉงน และเตหะรานได้ปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด แต่เน้นย้ำว่าเรือสินค้าทั้งหลายมีความเสี่ยง หากเลือกใช้เส้นทางที่ไม่ได้ประสานงานกับอิหร่าน
เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯอีกคน ซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุจากร่องรอยต่างๆในเบื้องต้น บ่งชี้ว่าอิหร่านเป็นผู้ยิงใส่เรือสินค้าทั้ง 3 ลำ
ข้อตกลงหยุดยิงมีเจตนาเพื่อมอบกรอบเวลา 60 วันสำหรับการเจรจาที่มุ่งหน้าสู่ข้อตกลงยุติสงครามอย่างถาวร แต่การเจรจาทางอ้อมในกาตาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จบลงโดยปราศจากสัญญาณความคืบหน้าใดๆ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งเสียงข่มขู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะกลับมาทิ้งบอมบ์ถล่มอิหร่านอีกรอบ ล่าสุดเกิดขึ้นในวันจันทร์(6ก.ค.) เขาพูดกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาว ว่า "เรากำลังจะทั้งทำข้อตกลง หรือเรากำลังจะปิดจ็อบ เราสามารถโค่นสะพานของพวกเขาภายใน 1 ชั่วโมง เราสามารถตัดขาดอุปทานพลังงานของพวกเขา"
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน บอกว่าภายใต้เงื่อนไขต่างๆในบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราว การเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะไม่เริ่มต้นขึ้นหากยังมีการข่มขู่คุกคาม
(ที่มา:รอยเตอร์ส)