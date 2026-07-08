อยากรบก็เข้ามา!ลูคาเชนโกฝากถึงเซเลนสกี เบลารุสไม่ต้องการสงครามแต่ไม่ยอมก้มหัวให้ศัตรู

อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก ประธานาธิบดีเบลารุส ประกาศกร้าวว่าประเทศของเขาไม่ต้องการสงคราม แต่จะไม่ก้มหัวให้กับศัตรูหน้าไหน คำพูดที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีชิดชูเกียรติผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารเมื่อวันจันทร์(6ก.ค.) และเป็นการตอบโต้คำขู่ของประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ที่ขีดเส้นตาย 7 วัน สำหรับรื้อถอนเครื่องส่งสัญญาณที่รัสเซียใช้นำทางโดรนไปโจมตียูเครน
"ประชาชนชาวเบลารุสต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัส ในช่วงหลายปีของการถูกนาซียึดครอง เราคือผู้ปฏิเสธสงครามในพันธุกรรม เราเป็นคนรักสันติ เราไม่อยากสู้รบ แต่เราก็ไม่มีความตั้งใจก้มหัวให้ศัตรู" ลูคาเชนโกกล่าว ตามรายงานของสำนักข่าวเบลตา สื่อมวลชนแห่งรัฐ
ขณะเดียวกัน ลูคาเชนโก กล่าวหากลับว่าฝ่ายนานาชาติของสงคราม กำลังทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อลากยาวการสู้รบในยูเครน "ในขณะที่พวกเขาประกาศอย่างเสแสร้งว่ามุ่งมั่นต่อสันติภาพ สหภาพยุโรปกำลังดำเนินการในเส้นทางของการเสริมสร้างกำลังทางทหารอย่างเปิดเผย พวกเขากำลังกลายมาเป็นนาโตในทางปฏิบัติ เงินหลายพันล้านดอลลาร์ถูกใช้จ่ายในด้านอาวุธจู่โจม ขณะเดียวกันก็โหมกระพือความตื่นตระหนกอย่างไร้สาระ เกี่ยวกับคำขู่จากตะวันออก ที่ความจริงแล้วเป็นเพียงแค่เรื่องราวในจินตนาการ"
ลูคาเชนโกบอกกับกำลังพลของเบลารุสด้วยว่าจะไม่มีใคร "ส่งพวกเขาไปสู่โรงเชือด" พร้อมเน้นย้ำเบลารุสไม่ต้องการสงคราม และมันเป็นเรื่องแย่ที่มีสงครามในยูเครน"
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ขีดเส้นตาย ลูคาเชนโก เป็นเวลา 7 วัน ให้รื้อถอนอุปกรณ์ส่งสัญญาณในเบลารุส ที่เขากล่าวหาว่ารัสเซียใช้มันเป็นตัวนำวิถีโดรนโจมตีมุ่งสู่ยูเครน "ถ้าเขาไม่ทำมัน เราจะทำเอง" เซเลนสกี ส่งเสียงขู่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เซเลนสกี อ้างว่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณดังกล่าวหยุดทำงานแล้วในวันที่ 22 มิถุนายน แต่ไม่ชัดเจนว่าแท้จริงแล้วรัฐบาลของลูคาเชนโกรื้อถอนอุปกรณ์ดังกล่าวจริงหรือไม่
ต่อมาในวันที่ 25 มิถุนายน ตามหลังรับฟังรายงานสรุปจากหน่วยข่าวกรองต่างประเทศของยูเครน ทาง เซเลนสกี กล่าวหาว่า เบลารุส เสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางถนนและสิ่งปลูกสร้างสำหรับจัดเก็บกระสุนและเชื้อเพลิงตามแนวชายแดนติดกับยูเครน "เบลารุสรู้ดีว่าก้าวย่างใดที่พวกเขาต้องทำ เพื่อบรรลุสันติภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการรุกรานจากเบลารุสต้องหยุดลง" เซเลนสกีกล่าว
อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นหนึ่งวัน ลูคาเชนโก เดินทางไปยังรัสเซีย เพื่อประชุมลับกับประธานาธิบดีวลาดิมร์ ปูติน ที่บ้านพักของเขา ริมทะเลสาบวัลได การพบปะหารือดังกล่าวใช้เวลาพูดคุยกันนานถึง 5 ชั่วโมง และต่อมาในวันที่ 29 มิถุนายน ลูคาเชนโก ได้พบปะกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ในกรุงปักกิ่ง
(ที่มา:เดอะนิววอยซ์ออฟยูเครน)